Comment la relation de Britney Spears avec ses fils a changé depuis le mariage – Hollywood Life

Britney Spears‘ mariage à Sam Asghari le 9 juin était rempli de VIP, mais il y avait deux des gens très importants qui n’étaient PAS présents – ses deux fils, Sean Preston16 et Jayden Federline15. Peu de temps après s’être mariées lors d’une somptueuse cérémonie chez elle à Thousand Oaks, en Californie, la chanteuse de 40 ans et Sam, 28 ans, ont emménagé dans un magnifique manoir de 12 millions de dollars à Calabasas, en Californie, qui est le même quartier où vivent Sean et Jayden avec leur père, Kévin Federline44. Et bien que les deux adolescents n’étaient pas là pour voir leur mère et Sam dire “oui”, une source proche de Britney a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le déménagement a rendu la relation de Britney avec eux “plus forte que jamais”.

Selon une source, “Maintenant qu’elle vit dans le même quartier que ses fils à Calabasas, ils sont assez souvent chez elle. Ils creusent la piscine de leur maman et ils aiment qu’elle soit si accessible. Cela signifie beaucoup pour elle, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a choisi cet endroit. Les garçons savent que sa maison est leur maison, et ils ont chacun leur propre chambre afin qu’ils aient leur propre espace et se sentent chez eux. Britney voulait qu’ils regardent sa maison de la même manière qu’ils regardent la maison de leur père.

Comme les fans le savent, après avoir divorcé de Kevin en novembre 2006, la chanteuse a été placée sous tutelle de 13 ans par son père, Jaime Spears, 70. En conséquence, Sean et Jayden sont allés vivre avec Kevin, avec qui ils ont résidé depuis. Lorsque la tutelle a pris fin le 12 novembre 2021, Britney a eu beaucoup plus de liberté pour faire ce qu’elle veut. Cela signifiait également qu’elle pouvait voir ses fils beaucoup plus souvent. “Le seul espoir de Britney est que leur relation continue de croître et de devenir encore plus solide, car ils signifient le monde pour elle”, a déclaré la source. “Il n’y a rien qu’elle ne ferait pas pour eux.”

Alors que pensent les garçons de leur nouveau beau-père ? “Bien qu’ils n’aient pas été au mariage, ils sont très heureux pour leur maman, et ils pensent que Sam est un gars incroyable. Les garçons de Britney adorent passer du temps avec elle et Sam, il a une influence très positive sur eux mais il n’essaie jamais d’endosser le rôle de père, il ressemble plus à un frère aîné amusant”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie. «Ils jouent tous ensemble à des jeux vidéo et partent en randonnée. Britney est si fière d’eux mais c’est aussi difficile pour elle de croire à quelle vitesse ils grandissent, c’est très doux-amer pour elle et elle est juste plus qu’heureuse de vivre si près d’eux.