Comment la reine est devenue un succès auprès du peuple en créant le bain de foule royal

REGARDANT depuis une fenêtre du palais de Buckingham, la jeune princesse rêvasserait du monde au-delà.

Elizabeth a dit plus tard au peintre Pietro Annigoni : « J’ai adoré regarder les gens et les voitures là-bas dans The Mall. Ils semblaient tous si occupés.

Elizabeth, âgée de 20 ans en 1946, devant une fenêtre des appartements d’État du palais de Buckingham

La reine s’amuse alors que les enfants aperçoivent la royauté en 1979 1 crédit

“Je me demandais ce qu’ils faisaient et où ils allaient tous, et ce qu’ils pensaient à l’extérieur du Palais.”

Après être devenue reine, elle s’est assurée de le découvrir.

Elle serait la monarque la plus voyagée de tous les temps, visitant plus de 120 pays et parcourant plus d’un million de kilomètres.

Elizabeth s’est mêlée aux gens comme aucun souverain ne l’avait fait auparavant, donnant à des millions de souvenirs précieux – et réalisant elle-même, avec admiration, à quel point elle était aimée.

La percée a eu lieu en 1970, avec son premier bain de foule royal.

La reine avait soutenu pendant des années qu’elle devait s’arrêter pour saluer les sympathisants qui venaient la voir.

Mais les conseillers l’ont toujours annulée pour des raisons de sécurité, jusqu’à ce que leurs craintes concernant la popularité décroissante de la monarchie en Nouvelle-Zélande et en Australie les fassent réévaluer.

Sa précédente visite là-bas en 1963 n’avait pas suscité beaucoup d’enthousiasme et il y avait de plus en plus d’appels pour que l’Australie et la Nouvelle-Zélande deviennent des républiques.

Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire néo-zélandais a suggéré que la reine aimerait peut-être s’arrêter et parler aux habitants avant un engagement officiel à l’hôtel de ville de Wellington, ses conseillers ont décidé de prendre le risque.

Ainsi, le premier jour de la visite en Nouvelle-Zélande en mars, la voiture royale s’est arrêtée avant le hall et la reine et le duc d’Édimbourg sont sortis pour parcourir le reste du chemin.

Au cours des 18 années précédentes du règne, toutes les personnes à qui la reine avait serré la main avaient été préalablement contrôlées.

Elle était toujours informée de ce dont elle pourrait parler.

Maintenant, elle était seule, entourée de milliers d’étrangers.

Et elle était un succès.

La joie et l’étonnement illuminaient tous les visages de la foule et se reflétaient dans l’expression de Sa Majesté.

Une fillette de cinq ans, Joanne Holland, s’est même évanouie quand Elizabeth s’est approchée d’elle.

Philippe était dans son élément.

Après avoir parlé à un secouriste qui a plaisanté en disant qu’elle avait du brandy pour les urgences, il a dit à la foule : “Le brandy est disponible pour tous ceux qui ont envie de s’évanouir.”

Des centaines ont applaudi.

Dès lors, ces promenades sont devenues un incontournable pour la reine, poursuivies par ses enfants et petits-enfants.

Le lendemain, les randonnées ont même reçu un nom, lorsqu’un journal a couvert l’événement avec le titre “Queen Goes Walkabout”.

Après la Nouvelle-Zélande, la reine et le prince Philip, accompagnés de la princesse Anne, se sont rendus en Australie où d’autres bains de foule ont eu lieu.

L’intérêt des médias pour eux était « frénétique ».

Les gens réalisant maintenant qu’il y avait une chance qu’ils puissent discuter avec un royal, beaucoup plus se sont présentés.

Une décennie plus tard, lors d’un autre voyage en Australie, la reine a révélé à quel point ces premières sorties audacieuses avaient été passionnantes pour elle également.

Elle a dit à une foule à Melbourne : « Il y a dix ans que nous avons entrepris notre première promenade en Australie à Collins Street et je me souviens encore très bien de la nouveauté et de l’excitation de cette occasion.

Il y avait des inconvénients, comme Anne, 19 ans, choquant les spectateurs à Sydney alors qu’elle se débattait avec son chapeau, furieux : “Ce vent sanglant !”

Puis il y a eu l’homme qui a dit à la presse que Philippe l’avait insulté en grec lorsqu’il l’avait interpellé dans cette langue.

Mais la reine avait trouvé une nouvelle partie de sa vocation.

Pour une femme qui chérissait le souvenir de s’être faufilée hors du palais pour se mêler à la foule le jour de la victoire, c’était exaltant.

Jusque-là, ses interactions avec les gens ordinaires avaient été très chorégraphiées et, par conséquent, assez guindées – par exemple, être amenées à admirer la maison d’un conseil de chauffeurs de camion à Crawley New Town, Sussex, en 1958.

Mais comme Anne l’a rappelé plus tard à propos de ses premières promenades à pied à l’âge de 19 ans, leur caractère informel a rendu tout le monde plus détendu.

Elle a dit : « Il y avait des chances que quelqu’un vous crie dessus : ‘Mon cousin est de retour à Perth !’ C’était ce genre de conversation – beaucoup de liens qui sortaient de la foule.

La reine était impatiente de les essayer comme moyen de rencontrer également des Britanniques.

Un mois après son retour d’Australie, elle a reçu le OK pour un “essai” lors d’une visite à Coventry pour ouvrir un hôpital en juin 1970.

Ce fut un énorme succès, la reine ayant passé 25 minutes de plus que prévu à se mêler et à parler aux gens dans la foule.

Pour la première fois, ses sujets pouvaient voir la reine comme un être humain.

Le journaliste royal de la BBC, Ronald Allison, a déclaré plus tard: “Soudain, la dame sur le mur de la salle de classe, sur le timbre-poste, était une vraie personne.”

Des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers, ont dû avoir leurs brefs moments avec la reine au fil des décennies.

Incroyablement, il n’y avait pratiquement aucun problème de sécurité.

Le pire, c’est quand elle a été poussée à Auckland en 1986, bien qu’à Kingston, en Jamaïque, elle ait été embarquée dans une Land Rover lorsque les agents de sécurité craignaient qu’elle ne soit trop serrée par les femmes locales.

Lorsqu’elle s’est rendue en Afrique du Sud en 1995, un an après l’accession à la présidence de Nelson Mandela lors des premières élections démocratiques du pays, les autorités lui ont dit de ne pas se promener dans les townships noirs.

Elle les a ignorés et a été accueillie par des foules en pleurs.

Cette année-là, elle a fait sa première promenade à Belfast – encore une fois contre les conseils de sécurité.

Elle connaissait son peuple et lui faisait confiance.

La reine a également organisé d’autres engagements plus informels, tels que de petites réceptions et un déjeuner mensuel où elle invitait huit personnes qu’elle ne connaissait pas, dans des domaines allant des arts à la course de F1, pour un dîner au Palais.

Ce qui frappait souvent les gens, c’était sa décontraction et son humour.

Alex Dingley, de Cardiff, qui a rencontré la reine lors d’une réception pour les bénévoles du Prince’s Trust en 1999, a rappelé: “Tout ce que j’ai réussi à dire, c’est:” Dieu, tu es plus petit qu’à la télévision! À quoi elle a répondu: “Eh bien, je suis plus grande que la reine Victoria, vous savez”.

Puis il y a eu la fois en Australie où trois étudiants sont arrivés à un bain de foule avec une “machine à agiter” – un gant rembourré qui bougeait lorsque vous tiriez sur un levier.

La princesse Anne a rappelé du moment: «Ces trois l’ont présenté à la reine, je suppose en pensant qu’ils étaient vraiment plutôt audacieux et plutôt effrontés

“Et la reine l’a pris et a dit:” Merci beaucoup, c’est ce que j’ai toujours voulu! Leurs visages sont tombés parce que ce n’était pas tout à fait la réaction à laquelle ils s’attendaient.

Mais en ce qui concerne la reine et son peuple, rien ne s’est approché de son jubilé d’argent en 1977.

Avant une autre tournée du Commonwealth, elle a visité 36 comtés britanniques au cours d’un été de célébrations.

Le 7 juin, «Jubilé», un million de personnes ont défilé dans les rues pour voir la reine se rendre à la cathédrale Saint-Paul dans le Gold State Coach pour un service d’action de grâce.

Puis, après la cérémonie, elle est sortie avec le prince Philip pour la toute première promenade à pied à Londres.

Ils marchèrent jusqu’à Guildhall, longèrent Cheapside et remontèrent King Street.

Le visage de la reine a été illuminé tout le long du trajet et, à un moment donné, elle a demandé à un groupe : “Tout le monde est content ?”, ajoutant : “Je le suis”.

Les gens avaient dormi toute la nuit dans les rues sous la pluie pour la voir.

Une femme dans la foule a essayé de tout expliquer en disant : “Nous sommes venus ici parce que nous vous aimons.”

La reine a répondu: «Je peux le sentir. Et cela signifie tellement pour moi.

Un jeune fan de l’Est de Londres attend de voir la dame sur sa photo en 2012 Crédit : Getty

La reine au parlement néo-zélandais avec le prince Philip et Charles, 1970, lors du voyage, elle a effectué son premier bain de foule Crédit : AP

Une procession royale serpente devant les foules de Birmingham lors de la tournée du jubilé d’argent de 1977 Crédit : Getty