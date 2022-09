ALORS QUE LA Reine se préparait pour son premier discours de Noël télévisé en 1957, elle n’arrêtait pas de rappeler au producteur de la BBC : “Je ne suis pas une actrice”.

Elle savait qu’elle devait être elle-même.

Le premier discours télévisé de Sa Majesté le jour de Noël a été regardé par 16,5 millions de personnes à travers le Royaume-Uni Crédit : Getty

La dernière émission de la reine, depuis le château de Windsor, huit mois après la mort du prince Philip, avec leur photo à côté Crédit : AP

Et Noël après Noël dans les décennies qui suivirent, elle l’était.

Mais elle changeait aussi la monarchie pour toujours.

En tant que jeune fille, Elizabeth avait été informée par son tuteur d’Eton, Henry Marten, que les médias audiovisuels étaient son avenir.

Elle ne savait pas qu’elle utiliserait la télévision, et plus tard Internet, pour effectuer une révolution royale – abandonnant la mystique «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» de la monarchie – si soigneusement gardée par ses ancêtres.

Probablement inconsciemment, elle a évoqué le changement à venir dans sa première adresse télévisée de Noël.

“Il est inévitable que je sois une figure plutôt éloignée pour beaucoup d’entre vous”, a-t-elle déclaré.

« Un successeur des rois et des reines de l’histoire ; quelqu’un dont le visage peut être familier dans les journaux et les films mais qui ne touche jamais vraiment votre vie personnelle.

“Mais maintenant, au moins pour quelques minutes, je vous souhaite la bienvenue dans la paix de ma propre maison.”

C’était le début d’une institution nationale. S’asseoir pour regarder la reine à 15 heures est devenu une partie de nos jours de Noël.

La première émission royale de Noël fut à la radio, en 1932, le grand-père de la reine George V cédant finalement après avoir refusé les demandes de la BBC pendant dix ans.

Ses paroles ont été écrites par l’auteur du Livre de la Jungle Rudyard Kipling.

Le père d’Elizabeth, George VI, surmontant son trouble de la parole, a poursuivi la tradition.

Le 25 décembre 1952, Elizabeth a prononcé son premier discours de Noël en tant que reine, promettant aux auditeurs : « Lors de mon couronnement en juin prochain, je me consacrerai à nouveau à votre service.

« Je veux vous demander à tous, quelle que soit votre religion, de prier pour moi ce jour-là — de prier pour que Dieu me donne une nouvelle sagesse et force pour accomplir les promesses solennelles que je vais faire et que je puisse le servir fidèlement. et toi, tous les jours de ma vie.

Son premier discours télévisé a été diffusé en direct de Sandringham à 15h07.

Et la reine a dit plus tard à une amie qu’elle était si nerveuse que cela avait « ruiné » le Noël de sa famille.

Contrairement à son grand-père, la reine a écrit ses propres scénarios, aidée par Philip.

Pour l’émission télévisée de 1957, il a raconté des blagues idiotes avant que les caméras ne tournent pour l’aider à se détendre.

Ça a marché. L’émission a été un triomphe.

Il a été vu par 16,5 millions de personnes et a produit plus d’articles d’actualité que pour n’importe quelle émission télévisée depuis le couronnement.

La reine savait que la nouvelle technologie offrait une énorme opportunité de forger une nouvelle relation avec le peuple.

Et à partir de 1960, ses discours ont été enregistrés afin qu’ils puissent également être diffusés dans le Commonwealth.

Au cours des sept décennies qui ont suivi, la reine est constamment revenue à son thème de prédilection : faire appel au bien de l’humanité.

Ses paroles calmes et réfléchies, souvent associées à un message chrétien, ont aidé à stabiliser le pays, parfois pendant ses périodes les plus troublées.

Dans ses dernières années, la reine Elizabeth apparaîtrait même sur les réseaux sociaux en ligne. Elle a envoyé des tweets et tenu des vidéoconférences.

Bien qu’elle ait prononcé des milliers de discours dans le monde entier, la reine ne s’est adressée à la nation à la télévision que six fois en dehors de ses adresses de Noël.

En 1991 pour la guerre du Golfe ; en 1997 après la mort de Diana; en 2002 à la mort de sa mère ; pour son jubilé de diamant en 2012; au début de la crise du Covid en avril 2020, regardé par 24millions ; et à l’occasion du 75e anniversaire du jour de la victoire, le 8 mai 2020.

Il est poignant de penser après sa mort que le dernier discours de Noël de la reine l’année dernière a été l’un de ses plus tristes et des plus personnels – un hommage à son bien-aimé Philip décédé plus tôt dans l’année.

‘Je peux sembler lointain, mais…’

Il y a vingt-cinq ans, mon grand-père a diffusé le premier de ces messages de Noël.

Aujourd’hui est un autre jalon car la télévision a permis à beaucoup d’entre vous de me voir chez vous le jour de Noël.

Discours de Noël télévisé de la Reine en 1957 Crédit : PA

Ma propre famille se rassemble souvent pour regarder la télévision, comme ils sont en ce moment, et c’est ainsi que je vous imagine maintenant.

J’espère vivement que ce nouveau média rendra mon message de Noël plus personnel et direct.

Il est inévitable que je sois un personnage plutôt lointain pour beaucoup d’entre vous.

Un successeur des rois et des reines de l’histoire ; quelqu’un dont le visage peut être familier dans les journaux et les films mais qui ne touche jamais vraiment votre vie personnelle.

Mais maintenant, au moins pour quelques minutes, je vous souhaite la bienvenue dans la paix de ma propre maison.

Qu’il soit possible pour certains d’entre vous de me voir aujourd’hui n’est qu’un autre exemple de la vitesse à laquelle les choses changent tout autour de nous.

En raison de ces changements, je ne suis pas surpris que de nombreuses personnes se sentent perdues et incapables de décider quoi conserver et quoi jeter.

Comment profiter de la nouvelle vie sans perdre le meilleur de l’ancienne.

Mais ce ne sont pas les nouvelles inventions qui posent problème.

Le problème est causé par des personnes irréfléchies qui jettent négligemment des idéaux sans âge comme s’il s’agissait de machines anciennes et dépassées.

Ils voudraient que la religion soit rejetée, que la moralité dans la vie personnelle et publique soit dénuée de sens, que l’honnêteté soit considérée comme une folie et que l’intérêt personnel soit mis en place à la place de la retenue.

À ce moment critique de notre histoire, nous perdrons certainement la confiance et le respect du monde si nous abandonnons simplement ces principes fondamentaux qui ont guidé les hommes et les femmes qui ont bâti la grandeur de ce pays et du Commonwealth.

Je crois en nos qualités et en notre force, je crois qu’ensemble nous pouvons donner au monde un exemple qui encouragera partout les gens intègres. Reine Elizabeth II

Aujourd’hui, nous avons besoin d’un type particulier de courage, pas celui nécessaire au combat, mais un type qui nous fait défendre tout ce que nous savons être juste, tout ce qui est vrai et honnête.

Nous avons besoin du genre de courage qui peut résister à la corruption subtile des cyniques afin que nous puissions montrer au monde que nous n’avons pas peur de l’avenir.

Il a toujours été facile de haïr et de détruire. Construire et chérir est beaucoup plus difficile. C’est pourquoi nous pouvons être fiers du nouveau Commonwealth que nous construisons.

Autrefois, le monarque menait ses soldats sur le champ de bataille et son leadership était à tout moment proche et personnel.

Aujourd’hui, les choses sont très différentes.

Je ne peux pas vous mener au combat, je ne vous donne pas de lois ni n’administre la justice mais je peux faire autre chose.

Je peux vous donner mon cœur et mon dévouement à ces vieilles îles et à tous les peuples de notre fraternité des nations.

Je crois en nos qualités et en notre force, je crois qu’ensemble nous pouvons donner au monde un exemple qui encouragera partout les gens intègres.

Je voudrais vous lire quelques lignes de Pilgrim’s Progress, car je suis sûr que nous pouvons dire avec Mr Valiant-for-Truth, ces mots :

“Bien qu’avec beaucoup de difficulté je sois arrivé jusqu’ici, je ne me repens pas pour autant de toutes les peines que j’ai eues pour arriver là où je suis.

“Je donne mon épée à celui qui me succèdera dans mon pèlerinage et mon courage et ma compétence à celui qui pourra l’obtenir.

“Mes marques et cicatrices que je porte avec moi, pour être un témoin pour moi que j’ai combattu ses batailles qui maintenant seront ma récompense.”

J’espère que 1958 vous apportera la bénédiction de Dieu et toutes les choses auxquelles vous aspirez.

C’est pourquoi je vous souhaite à tous, petits et grands, où que vous soyez, tout le plaisir et la joie, et la paix d’un très joyeux Noël.

‘La vie sans mon cher Philip’

Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages rendus à sa vie et à son travail – de partout au pays, du Commonwealth et du monde.

Sa Majesté a félicité son défunt mari pour avoir créé le prix du duc d’Édimbourg Crédit : AFP

Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser de n’importe quelle situation étaient irrépressibles.

Cette étincelle espiègle et interrogatrice était aussi brillante à la fin que lorsque je l’ai vu pour la première fois.

Mais la vie, bien sûr, consiste en des séparations finales aussi bien qu’en des premières rencontres ; et même s’il me manque à ma famille et à moi, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

Nous avons senti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël.

Bien que Covid signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses.

Que ce soit le chant de chants (tant que l’air est bien connu); décorer le sapin; donner et recevoir des cadeaux; ou regarder un film préféré dont nous connaissons déjà la fin, il n’est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leurs routines de Noël.

Nous voyons nos propres enfants et leurs familles adopter les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tant pour nous, car ils sont transmis d’une génération à l’autre, parfois mis à jour pour les temps changeants.

Je le vois dans ma propre famille et c’est une source de grand bonheur.

Le prince Philip a toujours été conscient de ce sentiment de passer le relais.

C’est pourquoi il a créé le Prix du Duc d’Édimbourg. Cela reste un succès étonnant, fondé sur sa foi en l’avenir.

Je suis sûr que quelqu’un quelque part aujourd’hui remarquera que Noël est un temps pour les enfants. C’est une vérité engageante, mais seulement la moitié de l’histoire. Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Reine Elizabeth II

Il a également été l’un des premiers à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement ; et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier a été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine – plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow.

L’été prochain, nous attendons avec impatience les Jeux du Commonwealth.

Le bâton parcourt actuellement le long et la largeur du Commonwealth, en direction de Birmingham, une lueur d’espoir sur son parcours.

Ce sera l’occasion de célébrer les réalisations des athlètes et le rapprochement de nations partageant les mêmes idées.

Et février, dans seulement six semaines, verra le début de mon année de jubilé de platine, qui, je l’espère, sera l’occasion pour les gens du monde entier de profiter d’un sentiment d’unité ; une chance de rendre grâce pour les énormes changements de ces 70 dernières années – sociales, scientifiques et culturelles – et aussi de regarder vers l’avenir avec confiance.

Je suis sûr que quelqu’un quelque part aujourd’hui remarquera que Noël est un temps pour les enfants. C’est une vérité engageante, mais seulement la moitié de l’histoire.

Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

Les adultes, lorsqu’ils sont accablés de soucis, ne voient parfois pas la joie dans les choses simples, là où les enfants ne le voient pas.

Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous remémorer et de voir à nouveau la merveille de la saison des fêtes à travers les yeux de nos jeunes enfants, dont nous ont été ravis d’en accueillir quatre autres cette année.

Ils nous enseignent tous une leçon – tout comme l’histoire de Noël – que dans la naissance d’un enfant, il y a une nouvelle aube avec un potentiel infini.

C’est cette simplicité de l’histoire de Noël qui la rend si universellement attrayante : des événements simples qui ont formé le point de départ de la vie de Jésus – un homme dont les enseignements ont été transmis de génération en génération et ont été le fondement de ma foi.

Sa naissance a marqué un nouveau départ. Comme le dit le chant, “Les espoirs et les peurs de toutes les années se sont rencontrés en toi ce soir”.

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.