Comment la reine a subi une série d’alertes à la sécurité, notamment un intrus sanglant du palais et un homme armé de Trooping the Colour

TÔT un matin d’été, la femme la plus protégée du monde s’est réveillée pour se retrouver au centre d’une faille de sécurité surprenante.

En ouvrant les yeux à 7 heures du matin le vendredi 9 juillet 1982, elle découvre un intrus assis sur le bord de son lit, du sang coulant d’une de ses mains.

INTRUDER… Michael Fagan en 1982, l’année où il est entré dans la chambre de la Reine 1 crédit

Le décorateur Michael Fagan, 33 ans, troublé après la rupture de son mariage, avait réussi à escalader les balustrades de 10 pieds du palais 15 minutes plus tôt.

Évitant la sécurité, Fagan, vêtu d’un jean et d’un T-shirt, a glissé un tuyau d’évacuation, a grimpé par une fenêtre ouverte et erré sans encombre dans les couloirs du palais de Buckingham. Se dirigeant vers les quartiers privés de la famille royale, il a brisé un cendrier en verre, se coupant la main.

Du sang dégoulinant de son pouce droit, il arriva à la porte de la chambre de la reine juste au moment où son garde de police à l’extérieur avait cessé son service et le valet était sorti pour promener les corgis.

Fagan a déclaré au Sun en 2020 : « Je me suis retrouvé dans une petite pièce. J’ai tiré les rideaux et la femme au lit s’est assise. Il y a la reine devant moi. J’étais abasourdi.

« Je ne connais personne d’autre qui ne le serait pas. On dit que la reine a dû avoir peur, je ne l’ai pas trop effrayée mais j’ai été assez choquée.

Ensuite, la reine a dit à un courtisan : « Je suis sortie du lit, j’ai mis ma robe de chambre et mes pantoufles, je me suis relevée de toute ma taille royale, j’ai montré la porte et j’ai dit : « Sortez ! ». Il ne l’a pas fait.

Après quelques minutes, les secours sont arrivés et un valet de pied qui était là lorsque Sa Majesté a parlé à la police après l’enlèvement de Fagan a déclaré: “Je n’ai jamais entendu la reine aussi en colère.”

Le ministre de l’Intérieur Willie Whitelaw a offert sa démission mais la reine a refusé de l’accepter.

Elle avait fait preuve d’un sang-froid similaire l’année précédente lors d’une autre alerte à la sécurité. Alors qu’elle se rendait à Trooping the Colour en juin 1981, un jeune homme a pointé un pistolet sur elle et a tiré six coups de feu.

WOAH BOY… la reine contrôle son cheval alors que des coups de feu sont tirés sur The Mall, 1981 Crédit : PA : Association de la presse

Son cheval, Birman, s’est cabré et a failli s’enfuir, mais la reine est restée calme et a gardé le contrôle, se penchant en avant pour donner à sa monture une tape apaisante.

Elle est ensuite montée sur le terrain de parade et a poursuivi la cérémonie comme si de rien n’était, tandis que la police arrêtait le tireur de 17 ans, Marcus Sarjeant.

Ils ont découvert que l’ancien scout avait utilisé des flans. Il n’avait pas tenté de tuer la reine, mais simplement “voulait être célèbre”.

Il y avait eu des menaces contre la famille royale plus de dix ans plus tôt – à l’approche de l’investiture de Charles en tant que prince de Galles en juillet 1969.

MON PRINCE… Investiture de Charles à Caenarfon, 1969 Crédit : PA : Association de la presse

Les extrémistes nationalistes ont vu dans cette fête somptueuse un symbole de l’oppression anglaise et la veille, deux hommes ont été tués par leur propre bombe artisanale.

Les critiques ont déclaré que l’événement, sans précédent significatif, était une cascade de relations publiques concoctée entre le gouvernement travailliste de Harold Wilson, en difficulté dans les sondages, et un palais espérant un peu de lustre royal à la télévision couleur.

Première cérémonie royale spécifiquement conçue pour la télévision, elle s’est déroulée sous un dais, conçu par Lord Snowdon, salué comme « le plus grand objet en plexiglas du monde ».

La reine a dit plus tard à des amis qu’elle et Charles “avaient lutté pour ne pas rire parce qu’à la répétition, la couronne était trop grosse et l’a éteint comme un éteignoir”.

Les années 70 avaient connu des hauts et des bas terribles. En 1972, il y a eu des célébrations pour les noces d’argent de la reine et du prince Philip, puis pour le premier mariage de l’un de ses enfants, lorsque la princesse Anne a épousé le capitaine Mark Phillips l’année suivante.

En 1977, vint le jubilé d’argent, avec tout le pays se joignant aux fêtes de rue. La dernière ligne de métro de Londres a été nommée en l’honneur de l’occasion.

Et à la fin de cette année-là, la reine a eu son premier petit-enfant, quand Anne a donné naissance à son fils Peter.

En apprenant la nouvelle, elle était tellement ravie qu’elle a retardé une cérémonie qu’elle s’apprêtait à organiser pendant dix minutes sans précédent.

Lorsqu’elle est enfin arrivée dans la salle du trône, la souveraine de 51 ans a déclaré au public qui l’attendait : “Ma fille a donné naissance à un fils et je suis maintenant grand-mère”.

Mais les temps sombres de cette décennie étaient très sombres – en particulier le meurtre par l’IRA en 1979 de l’oncle de Philip, Lord Louis Mountbatten.

J’ai adoré… “Dickie” Mountbatten en 1959 Crédit : PA : Association de la presse

EN DOULEUR… la famille royale se tient près du cercueil de Lord Mountbatten, surmonté d’un bicorne d’amiral, lors de ses funérailles d’État à l’abbaye de Westminster, le 5 septembre 1979 Crédit : PA : Association de la presse

La reine a également perdu ses deux oncles restants – le duc de Windsor en 1972 et le duc de Gloucester, de causes naturelles, en 1974.

Le fils de Gloucester, le prince William, cousin germain de la reine, avait été tué en 1972 lorsqu’un avion léger qu’il pilotait lors d’une course s’était écrasé. Il n’avait que 30 ans.

Il y a eu aussi le divorce en 1978 de la princesse Margaret et de Lord Snowdon.

Les années 80 ont débuté dans un style royal avec le 80e anniversaire de la reine mère en 1980. Elle était aussi populaire que sa fille, et des foules immenses ont envahi les rues entre le palais de Buckingham et la cathédrale Saint-Paul en juillet pour la regarder se rendre à un service en son honneur. La reine était ravie.

MAMAN HAPPY RETURNS… 80e anniversaire de la reine mère, 1980 Crédit : Getty

Puis, en 1981, vint le plus grand événement royal depuis le couronnement – ​​le mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer le 29 juillet. Mais cette année-là a également vu une occasion royale moins bien rapportée lorsque le 13 décembre, la reine a dû se réfugier dans un pub. .

Sa voiture, conduite à Windsor depuis la maison de la princesse Anne dans le Gloucestershire, s’est retrouvée bloquée dans la neige. Elle a été bousculée dans les Cross Hands à Old Sodbury, et le propriétaire surpris s’est retrouvé l’hôte du souverain pendant plusieurs heures.

Une plaque à l’hôtel marque encore l’occasion.

L’année suivante a vu un grand moment fort pour la monarchie, lorsque le 21 juin 1982, Diana a donné naissance à un fils et héritier du trône, William.

Mais d’autres problèmes – certains mineurs et d’autres tragiques – se préparaient.

Une semaine après le cambriolage de Fagan, alors que la reine était à l’hôpital en train de se faire arracher une dent de sagesse, son garde du corps de longue date, Michael Trestrail, a démissionné à cause d’une liaison avec un prostitué.

Un jour plus tard, le 20 juillet, des bombes de l’IRA ont explosé lors de cérémonies militaires à Hyde Park et Regent’s Park, tuant 11 soldats et musiciens et sept chevaux. La reine l’a décrit comme le jour “le plus horrible” de sa vie.

Le 4 août, jour du 82e anniversaire de sa mère, la reine était tout sourire lors du baptême du prince William dans la salle de musique du palais de Buckingham.

C’était censé être une célébration de toutes les générations.

Mais Sa Majesté n’avait aucune idée à quel point Diana était malheureuse alors que la nouvelle jeune mère posait avec le bataillon massif de parents royaux pour la traditionnelle photo de baptême officielle.

Diana se souviendra plus tard : « J’étais totalement exclue ce jour-là. Je me sentais désespéré. . . tout était hors de contrôle, tout. Je n’allais pas très bien et je me suis juste crevé les yeux.

Le malheur de Diana finirait par dominer les prochaines années de la vie de la famille.