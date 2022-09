JE SAIS à quel point j’ai de la chance de pouvoir dire que j’ai rencontré la reine à de nombreuses reprises.

Nous avons partagé des dîners, des déjeuners, des banquets, des boissons, un Trooping the Colour et des inaugurations officielles.

La reine était tout simplement incroyable – inspirante, drôle, gentille, intéressante et intéressée Crédit : Getty

Ma première rencontre avec la reine remonte à 2004, lorsqu’elle a invité 100 femmes à déjeuner au palais de Buckingham 1 crédit

Et quoi que vous pensiez d’elle, vous pouvez le multiplier par 1 000.

Elle était tout simplement incroyable – inspirante, drôle, gentille, intéressante et intéressée.

Ma première rencontre avec elle remonte à 2004, lorsqu’elle a invité 100 femmes à déjeuner au palais de Buckingham. Il s’appelait le déjeuner des femmes de réussite.

J’étais avec JK Rowling et Margaret Thatcher, et nous avons regardé avec admiration alors qu’elle traversait la pièce, discutait et rencontrait des gens.

Lorsqu’elle m’a été présentée, une longue liste de mes rôles a été lue et elle a simplement dit: “Comment diable faites-vous tout cela?”

Souriant, j’ai répondu : « Comme vous, madame, je suis une mère qui travaille — et, comme l’a dit Margaret, « si vous voulez qu’on dise quelque chose, demandez à un homme, et si vous voulez qu’on fasse quelque chose, demandez à une femme ».

Elle fit un sourire ironique. Nous avions connecté.

Le déjeuner devait se terminer à 14 heures mais ne s’est pas terminé avant 15 heures, heure à laquelle elle nous a dit que nous devions partir – je dois admettre que j’ai été jeté hors de pires endroits.

Elle a dit qu’elle n’avait jamais entendu un tel bruit dans la pièce – nous, les femmes, n’arrêtions pas de parler.

J’imagine aussi qu’elle n’avait jamais fait fumer un invité par la fenêtre du Palais auparavant.

Elle avait Kate Moss à remercier pour celui-là.

C’était une émeute. Beaucoup de bouteilles de champagne et de vin étaient ivres et elle semblait en aimer chaque minute.

C’était censé être un événement annuel, mais cela ne s’est jamais répété – elle avait probablement besoin de s’allonger dans une pièce sombre pour s’en remettre.

Suite à notre première rencontre, j’ai été invité à divers autres dîners et banquets, y compris pour mon propre prix CBE. Tous très formels et beaucoup plus sages.

Mais un jour de 2018, une enveloppe dorée portant l’inscription HRH – et mon nom écrit dans une calligraphie magnifiquement ornée – est arrivée chez moi.

C’était une invitation à un déjeuner intime avec la reine au palais de Buckingham.

Il n’y avait aucune occasion, mais dix personnes avaient été invitées, qui, m’a-t-on dit, avaient été triées sur le volet par Sa Majesté.

C’étaient des gens avec qui elle avait choisi de déjeuner, pas ceux avec qui on lui avait dit de déjeuner. Je me suis senti honoré et époustouflé.

Parmi les invités figuraient Dame Katherine Grainger, présidente de UK Sport, Sue Vinnicombe, fondatrice-directrice du Cranfield International Centre for Women Leaders et Ian Bell, directeur général de la British Association for Shooting and Conservation.

Nous avons pris l’apéritif dans le salon – c’est l’une des pièces les plus intimes de Buckingham Place mais toujours très opulente.

Belle peau et bonne humeur

Lorsque la reine est entrée dans la pièce, elle s’est illuminée. Elle était beaucoup plus petite de près mais avec une belle peau, une disposition heureuse – et des chaussures adaptées, contrairement aux miennes.

Elle portait un sac à main, ce que j’ai trouvé étrange compte tenu du fait qu’elle était chez elle, mais je suppose que c’était l’une de ses marques de fabrique.

Elle a siroté un Campari, mais n’en avait qu’un.

Nous avons parlé de sa famille et elle a parlé avec fierté de ses arrière-petits-enfants et de ce qu’ils faisaient ce jour-là.

Elle connaissait le West Ham FC – elle m’a dit qu’elle avait arrêté le football et qu’elle n’aimait plus l’ambiance, ce qui m’a rendu triste. Elle savait que nous avions emménagé dans le stade olympique, qu’elle a qualifié d’impressionnant, mais elle était surtout intéressée par mon point de vue sur la Chambre des lords.

Nous avons ri quand j’ai rappelé le ronflement qui vient de la bibliothèque tard dans la nuit.

Ce qui m’a frappé, c’est qu’être la reine était son travail mais pas son identité. Elle était drôle, authentique et de bonne compagnie.

Alors que nous nous asseyions pour dîner autour d’un festin qui comprenait une tarte aux œufs, de l’agneau et la propre glace à la pistache de Buckingham Palace, accompagnée de vins fins, j’ai presque oublié que nous dînions avec la reine au palais de Buckingham.

Presque. Mais pas tout à fait.

Elle était généreuse de son temps et de sa conversation. Je me demandais si elle comprenait vraiment l’impact positif qu’elle avait sur les gens.

Les gens parlaient aussi toujours des manières impeccables de la reine.

Elle tenait tellement à ce que les gens se sentent à l’aise qu’elle utilisait son sac à main comme signal à ses dames d’honneur lorsqu’elle voulait arrêter de parler à quelqu’un et passer à autre chose, plutôt que de blesser les sentiments de qui que ce soit.

Elle avait de la gentillesse en abondance

C’est peut-être pour ça qu’elle l’a apporté au déjeuner.

Toute rencontre avec la reine était parsemée de règles. Ils vous ont été envoyés sur un bout de papier avant votre rencontre.

Mais il est bien sûr facile d’oublier ces règles lorsque vous êtes au cœur de tout cela.

Par exemple, il existe une règle selon laquelle la personne à votre gauche vous parle pour le premier plat, puis passe de l’autre côté pour le plat principal.

Lors de notre déjeuner, la personne assise à ma gauche a oublié cela, alors la reine est intervenue pour discuter avec lui, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il avait fait une erreur.

Elle voulait passionnément que tout le monde se sente à l’aise. D’après mon expérience, les personnes au pouvoir ne font souvent pas preuve de gentillesse – mais elle en avait en abondance.

Je me sens tellement chanceux d’avoir l’impression d’avoir eu une relation personnelle avec la reine. Je suis à peu près certain que tous ceux qui ont honoré la présence de cette femme merveilleuse sont repartis en ressentant exactement la même chose.

La reine nous a unis en tant que pays d’une manière que nous ne commencerons peut-être qu’à réaliser maintenant. Cette semaine, je pense que nous rendons tous grâce pour le fait que ce merveilleux monarque a régné sur nous, heureux et glorieux, pendant 70 années incroyables.

Mais, mon Dieu, elle va nous manquer.