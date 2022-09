Comment la reine a été la seule constante du monde pendant plus de sept décennies de changement

Q UELLE l’histoire fera-t-elle de la Reine ?

Pour toute personne de moins de 70 ans, elle était la seule souveraine que nous ayons jamais connue. Des millions d’entre nous sont nés, ont grandi et se sont installés avec la même femme à la tête de notre pays.

Sa Majesté, photographiée par Cecil Beaton au palais de Buckingham en 1956. Lorsque son secrétaire privé craignit qu’elle ne soit trop gênée, Beaton répondit : “Si elle ne peut pas s’asseoir sur ce trône, qui le peut ?” Crédit : Camera Press

Elle était tout simplement toujours là – ce que l’historien Peter Hennessy appelle notre «constante dorée».

Elle était le temps, le paysage et l’arrière-plan de toutes nos vies. Au cours de plus de sept décennies de changement, elle – doucement et assurément – était notre point fixe solitaire.

Alors que l’affection pour la famille royale vacillait et que la société passait de la déférence à l’irrévérence, l’estime pour la Reine n’était pas atténué. Même dans les années 1990 – alors que les mariages royaux se sont effondrés, que le château de Windsor a été incendié, que les finances royales ont fait l’objet d’un examen minutieux et que la tragédie de Diana, princesse de Galles s’est déroulée – les théoriciens politiques auraient pu parler d'”Elizabeth the Last”. Pourtant, sa cote d’approbation, tombant à 73%, était celle que la plupart des politiciens tueraient pour avoir.

La durée de son règne à elle seule – 70 ans – lui garantit une place dans les livres d’histoire.

Lorsqu’elle monta sur le trône, Winston Churchill avait encore trois ans pour occuper le poste de Premier ministre et le monarque britannique régnait encore sur une grande partie de l’Afrique. Au moment de sa mort, elle avait depuis longtemps dépassé les 63 ans et 21 jours de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, pour devenir le monarque britannique le plus ancien.

Aucun autre roi ou reine n’atteindra sûrement son jubilé de platine. Mais sa place dans l’histoire sera assurée par bien plus que la seule longévité.

Bien sûr, il y a ceux qui ne seront pas d’accord. Elle n’a pas donné son nom à un âge, malgré les tentatives de faire coller “les nouveaux élisabéthains”.

“Elle n’a rien fait ni dit dont personne ne se souviendra”, a déclaré l’historien David Starkey, ce grand anticonformiste. D’autres disent qu’elle n’était rien d’autre qu’un chiffre, qu’il est difficile d’indiquer des réalisations majeures et que la mort d’un monarque britannique change peu en termes pratiques.

Alors, que fera l’histoire de Sa Majesté ?

Les historiens noteront d’abord qu’elle a défini ce qu’est la monarchie moderne. La reine Elizabeth II est montée sur le trône à un moment où le monde semblait mûr avec des possibilités. La princesse Margaret a décrit le couronnement comme un “temps phénix”. Elle a poursuivi: «Tout était en train de renaître de ses cendres. . . et rien n’empêche quoi que ce soit d’aller de mieux en mieux ».

La jeune reine sérieuse et élégante semblait un symbole de l’époque. “Quand j’étais petit garçon, j’ai lu sur une princesse féerique”, a déclaré le président américain Harry Truman lors de leur première rencontre lors du premier voyage de la reine à New York en 1949. “Et la voilà.”

Mais la période qui a suivi l’accession de la reine a été celle qui a vu la contraction, et non l’expansion, de la puissance britannique. Sous son règne, elle a présidé au pouvoir géopolitique déclinant du pays, à une révolution sociale, à la transformation en une société multiculturelle et à l’entrée et à la sortie de l’Europe. Cela représentait un défi : comment le pays et la couronne pourraient-ils se tailler une place dans un monde post-impérial ?

La façon dont elle le ferait a été prédite par l’archevêque de Cantorbéry, le Dr Geoffrey Fisher, lors de son couronnement. Il a fait valoir que la diminution du pouvoir temporel de la couronne ne réduisait pas l’importance de son rôle mais l’augmentait.

Il lui a donné la « possibilité d’un pouvoir spirituel. . . le pouvoir de diriger, d’inspirer, d’unir, par le caractère personnel du Souverain, ses convictions personnelles, son exemple personnel ». C’est ce qu’elle a fait.

Il n’existe toujours pas de code écrit sur la façon dont un monarque constitutionnel devrait fonctionner, mais la personnalité de la reine a créé un modèle pour le rôle et la nature de la monarchie à l’ère moderne.

Les historiens noteront sûrement aussi qu’un élément fondamental de sa personnalité – et de son importance historique – a été son engagement unique et désintéressé envers le devoir.

Jeune femme de 21 ans, elle a diffusé depuis Cape Town ces mots : « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service. Peu importe que son discours ait été écrit par le courtisan Sir Alan Lascelles, elle a fait sien le sentiment.

Sa vie a honoré ce vœu. Réfléchissant à l’adhésion 40 ans plus tard, elle a déclaré : « Mon père est mort beaucoup trop jeune et donc tout a été très soudain. . . prendre et faire le meilleur travail possible. C’est une question de mûrir en quelque chose. . . et accepter le fait que c’est votre destin. . . c’est un travail pour la vie ». C’était certainement le cas.

Bien que ces dernières années, la reine ait confié un nombre croissant de responsabilités royales et de parrainages à des membres plus jeunes de la famille – réduisant, par exemple, le nombre d’engagements publics auxquels elle a assisté de 332 en 2016 à 283 en 2018 – cela reste un fardeau extraordinaire et unique.

Les premiers ministres et les présidents travaillent de très longues heures, mais ils choisissent et sont élus pour le faire – et leur mandat se termine. Pour la reine, c’était toute une vie de service.

Il y avait des spéculations quant à savoir si elle céderait la plupart de ses fonctions à l’âge de 95 ans – l’âge auquel le prince Philip s’est retiré de ses fonctions publiques – mais son 95e anniversaire est venu et est parti sans une telle annonce. Elle a même repris ses fonctions royales quatre jours seulement après la mort de son compagnon de toujours, le duc d’Édimbourg, pour marquer le départ à la retraite de William, Lord Peel en tant que Lord Chamberlain, le plus haut fonctionnaire de sa maison. C’était une indication claire : le devoir d’abord, soi ensuite.

En 2012, Lord Hennessy remarquait : « On scrute le monde en vain pour un autre exemple de 60 ans de service public irréprochable ». En fin de compte, bien sûr, c’était beaucoup plus. Il ne s’agit pas seulement du nombre d’années qu’elle a servies, mais de la qualité de ce service.

Qu’est-ce qui a motivé un tel sentiment d’engagement ? La foi chrétienne profonde de la reine a joué un rôle important. Il est clair qu’elle a également eu une réaction presque viscérale à l’idée d’abdication – l’échec de la responsabilité qu’elle percevait comme ruinant la vie de son père. Elle s’est fixée la barre haute.

Interrogée par l’ancien Premier ministre néo-zélandais Sir John Key, pourquoi elle portait une tenue de soirée même lorsqu’il n’y avait ni foule ni caméras, elle a répondu: “Je suis le dernier bastion des normes”.

En 1951, lors de la dernière maladie de son père, la princesse Elizabeth a présidé pour la première fois Trooping the Colour on Horse Guards Parade. Assise en amazone dans la tunique écarlate du colonel des grenadiers, dans un événement par ailleurs entièrement masculin, elle était, comme le dit le Times, «une femme seule».

À bien des égards, ce fut l’épitaphe de sa vie. La façon dont elle a opéré dans un monde d’hommes et aux prises avec les attentes de genre sera quelque chose que les futurs historiens réfléchiront.

ELLE n’était pas la première reine régnante d’Angleterre, mais en accédant au trône dans les années 1950, elle était toujours confrontée à d’énormes préjugés culturels contre le pouvoir féminin.

On a beaucoup parlé du fait que le duc d’Édimbourg n’a pas pu transmettre son nom à ses enfants et a abandonné sa carrière pour soutenir la sienne, mais la reine a également dû ouvrir la voie à travers les rôles de genre traditionnels de l’époque.

Lorsqu’elle est devenue reine, elle a été radiée d’une manière qu’aucun monarque masculin ne l’a jamais été – ses “belles dents, cheveux et yeux, et cette incroyable qualité de peau” ont tous fait l’objet de commentaires.

Elle n’était également que la troisième monarque britannique à être mère, à une époque où l’idée d’une mère travaillant était considérée de travers.

Être un chef d’État et un parent actif ne sont pas des rôles facilement compatibles. Selon les normes modernes, sa parentalité précoce semblait quelque peu distante et distante. Elle semblait peu sentimentale et on disait qu’elle étreignait ou embrassait rarement ses enfants.

Sa propre éducation avait été pleine de contradictions – pleine d’amour de la part de ses parents et de ses serviteurs, mais dominée par des conventions inflexibles et les attentes pesantes qui accompagnaient sa vocation. Cependant, elle passait une demi-heure le matin et 90 minutes chaque soir à la crèche à jouer avec ses enfants, à les baigner et à les border dans son lit.

Mais elle a également laissé les enfants avec leurs nounous pendant de longues périodes, avant même de devenir reine. Lorsque Philip est revenu au service naval actif en octobre 1949 à Malte, Elizabeth l’a rejoint un mois plus tard, laissant Charles, un an, aux soins de son personnel de pépinière et de ses grands-parents pendant cinq semaines. Quand elle est revenue, elle n’a pas vu Charles pendant encore quatre jours.

Au cours de leur mois d’intervalle, il avait fait ses premiers pas et avait eu ses premières dents. En 1994, Charles a révélé à son biographe, Jonathan Dimbleby, qu’il se sentait “émotionnellement séparé” de ses parents et avait “aspiré à un autre type d’affection qu’ils n’avaient pas pu ou pas voulu offrir”.

La succession de mariages brisés parmi ses enfants a-t-elle révélé quelque chose de l’héritage de ces soins inégaux ? Ou cette responsabilité devrait-elle incomber uniquement aux enfants adultes ?

Elle n’a peut-être pas toujours bien compris – peu d’entre nous le font – mais, en 2012, lorsque l’actrice Kate Winslet a reçu un CBE, elle a dit à la reine qu’elle adorait être maman, et la reine aurait répondu: «Oui. Eh bien, c’est le seul travail ».

En pratique, sa vie a montré à quel point la maternité et la monarchie comptaient pour elle.