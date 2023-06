Comment la recherche d’un navire de migrants coulé au large de la Grèce se compare-t-elle aux efforts pour retrouver le Titan ?

Deux histoires dramatiques et tragiques se sont déroulées en mer à quelques jours d’intervalle, mais l’intrigue et la concentration sur la mission de recherche et de sauvetage du Titan – un submersible privé et exploité qui a transporté de riches aventuriers vers l’épave du Titanic – ont éclipsé cela de ce qui pourrait être le pire naufrage de bateaux de migrants jamais enregistré en mer Méditerranée.

Les gens sur les réseaux sociaux ont partagé des messages se demandant pourquoi il y avait eu une recherche rapide, multinationale et de plusieurs jours du Titan, qui a disparu le 18 juin, tandis que le navire de migrants en détresse a langui en mer pendant des heures avant de chavirer le 14 juin.

Jusqu’à 750 adultes et enfants, originaires de pays pauvres ou déchirés par la guerre, auraient pu se trouver à bord du navire de migrants avant qu’il ne coule, mais seuls 104 ont survécu. Au moins 82 corps ont été retrouvés jusqu’à présent.

Il y avait cinq personnes à bord du Titan, qui, selon les garde-côtes américains, a subi jeudi une « implosion catastrophique ».

Il y a eu des suggestions sur les réseaux sociaux selon lesquelles la vie de personnes qui peuvent se permettre une aventure exorbitante au fond de l’océan, au coût de 250 000 $ US, vaut plus que des centaines de migrants en provenance d’endroits comme le Pakistan et la Syrie risquant leur vie en mer. .

Le monde dans lequel nous vivons… 5 milliardaires dans une aventure, perdus dans les profondeurs de l’océan =

Couverture de l’actualité 24 heures sur 24 + une mission internationale de recherche et de sauvetage de plusieurs millions de dollars. Des centaines de migrants désespérés cherchant refuge, perdus en mer =

À peine une mention dans l’actualité, les sauveteurs… pic.twitter.com/4sQcyH3xWG —@cwebbonline

Le porte-parole des Nations Unies, Farhan Haq, a abordé ces allégations lors d’une conférence de presse jeudi, affirmant que « toutes les vies sont précieuses » et que tous les efforts pour sauver les gens doivent être faits dans les deux situations.

« Toutes les mesures visant à protéger la vie des gens … qu’elles soient sur un navire piloté par des passeurs ou qu’elles soient sur un appareil submersible comme celui-ci, toutes doivent être prises en charge », a déclaré Haq avant l’annonce. des restes du Titan découverts.

Mardi soir, des grues transportent l’équipement des camions de transport vers l’Horizon Arctic dans le port de St. John’s. Ce navire et deux navires de la Garde côtière canadienne sont partis pour le site de l’épave du Titanic, où les recherches se sont poursuivies pour retrouver le submersible disparu, le Titan. (Ted Dillon/CBC)

Qu’est-il arrivé au bateau de migrants ?

Comme de nombreux autres navires de contrebande transportant des migrants à travers la mer Méditerranée, en grande partie de la côte libyenne aux côtes européennes, le bateau de pêche était bondé de bien plus de personnes qu’il n’était censé en transporter.

Megan Williams de CBC rencontré des membres de la famille de migrants disparus qui se sont rendus à Kalamata, en Grèce, immédiatement après le naufrage du bateau, dans l’espoir de retrouver leurs proches parmi les survivants.

Williams a parlé avec un homme qui a voyagé de Barcelone après avoir appris que son frère était sur le bateau. Il a dit avoir montré une photo de son frère aux survivants, qui lui ont dit que le frère avait aidé à sauver la vie d’autres migrants mais qu’il avait perdu la sienne. L’homme a dit à Williams qu’il avait entendu des survivants affirmer que les garde-côtes grecs avaient jeté des bouteilles d’eau aux personnes à bord du navire mais n’avaient rien fait d’autre pour les aider.

REGARDER | CBC News s’entretient avec des familles de migrants en Grèce : Les craintes grandissent que des centaines d’autres, dont de nombreux enfants, se soient noyés au large de la côte grecque. Le peuple grec est en deuil pour un troisième jour suite à l’une des pires catastrophes migratoires en Méditerranée de mémoire récente. Selon des responsables grecs, au moins 78 migrants ont été tués lorsqu’un navire a chaviré et coulé mercredi.

président de la Grèce accusations réfutées que l’on n’a pas fait assez pour aider les migrants sur le navire qui a coulé.

Les autorités grecques ont déclaré que le navire, qu’elles surveillaient depuis environ 15 heures, s’était renversé et avait chaviré environ 25 minutes après que son moteur ait calé aux premières heures du 14 juin.

Ils ont déclaré que les occupants du navire avaient refusé à plusieurs reprises les offres d’assistance, bien que des agences internationales, dont Amnesty International, aient demandé à la Grèce plus de clarté sur la tragédie et si suffisamment avait été fait pour l’empêcher.

Des migrants se reposent dans un abri, à la suite d’une opération de sauvetage, après que leur bateau a chaviré en pleine mer, à Kalamata, en Grèce, le 14 juin. (Stelios Misinas/Reuters)

Une question de ressources

En revanche, les garde-côtes canadiens et américains et les ressources militaires ont été mobilisés pour rechercher le Titan dans les heures qui ont suivi la perte de contact avec son vaisseau-mère dimanche, à près de 700 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve.

Des navires privés se joignent également aux efforts et du matériel capable d’atteindre la profondeur de l’épave du Titanic est envoyé d’aussi loin que la France.

« Dans ce cas, vous avez cinq personnes qui ont choisi de descendre. Ils connaissaient les risques. Ils l’ont fait pour le tourisme », a déclaré jeudi l’océanographe britannique Simon Boxall à CBC News Network dans une interview, affirmant qu’il trouvait la disparité «préoccupante».

« Il y a eu tellement de morts autour de la Méditerranée. Nous devrions nous concentrer là-dessus. Si nous mettons ces ressources là-dedans, pensez au nombre de vies que nous aurions pu sauver », a-t-il déclaré.

Il apparaît maintenant le La marine américaine a capté un bruit dimanche qui, selon lui, correspondait à une implosion sous-marine, ce qui signifie que les passagers du Titan n’auraient jamais été retrouvés vivants malgré les ressources investies dans la mission de sauvetage.

ÉCOUTEZ | Le HCR appelle à une enquête « approfondie » et « indépendante » sur la tragédie d’un navire de migrants : Comme ça arrive6:13Le HCR appelle à une enquête « approfondie » et « indépendante » sur la tragédie d’un navire de migrants Plus d’une semaine s’est écoulée depuis qu’un navire bondé bien au-delà de sa capacité a coulé au large des côtes grecques. Les garde-côtes grecs ont déclaré que les occupants du navire avaient refusé à plusieurs reprises les offres d’assistance, bien que certains survivants réfutent cette affirmation. Vincent Cochitel, l’envoyé spécial de l’agence des Nations unies pour les réfugiés pour la situation en Méditerranée occidentale et centrale, appelle à une enquête indépendante pour savoir ce qui s’est réellement passé. Il a parlé à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal.

Des milliers de migrants meurent en mer chaque année

La catastrophe au large des côtes grecques n’est pas le premier incident mortel impliquant des bateaux de migrants à destination de l’Europe – et ce n’était même pas le dernier ce mois-ci.

Au moins On craint que 30 personnes se soient noyées après qu’un canot a coulé alors qu’il tentait de traverser la traversée du Maroc vers les îles Canaries espagnoles mercredi, bien que des responsables espagnols aient déclaré que plus de 220 personnes avaient été secourues.

L’année dernière, il y a eu plus de 2 700 morts le long des routes maritimes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord vers l’Europe. Ils étaient plus de 3 000 en 2021, selon le L’organisation internationale de la migration.

L’un des incidents les plus meurtriers, avant la catastrophe de ce mois-ci, s’est produit en avril 2015, lorsque plus de 400 personnes se seraient noyées lorsqu’un bateau à destination de l’île italienne de Lampedusa a coulé au large des côtes libyennes.

La commissaire européenne aux migrations et aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a averti cette semaine qu’il y avait eu une augmentation de 600 % des migrants le long de la route de l’est de la Libye vers l’Italie, affirmant qu’il restait encore beaucoup à faire.