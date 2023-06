Comment la recherche de coaching de l’USMNT a ramené Berhalter

Début janvier, environ une semaine après l’expiration du contrat de Gregg Berhalter en tant qu’entraîneur de football masculin des États-Unis, Zinedine Zidane a rejeté une approche de la Fédération de football des États-Unis (USSF) pour être le prochain entraîneur.

Son manque d’intérêt n’était pas surprenant compte tenu de son curriculum vitae, mais la poursuite de l’USSF était instructive. C’était une grande balançoire.

Vainqueur de la Coupe du monde avec la France comme joueur, Zidane n’a pas besoin d’être présenté. Il s’est imposé comme un grand joueur de tous les temps sur le terrain et fait partie des managers les plus respectés du sport, ayant guidé le Real Madrid vers trois titres consécutifs en Ligue des champions de l’UEFA de 2016 à 2018. Si d’une manière ou d’une autre l’USFF avait réussi à le faire atterrir, cela aurait a été largement célébrée et a donné un ton positif à la préparation de la Coupe du monde à domicile en 2026.

Lorsque cela ne s’est pas produit, cependant, il y avait des raisons de croire que c’était quelqu’un dans ce moule – accompli au plus haut niveau du sport – que la fédération continuerait à poursuivre. Appelez cela de la logique de base, d’autant plus que cette même semaine, US Soccer a annoncé qu’il avait engagé un cabinet d’avocats pour enquêter sur un incident de violence domestique dans lequel Berhalter a admis qu’il avait donné un coup de pied à sa désormais épouse en 1991, alors qu’ils étaient à l’université.

Avec tout cela, l’idée que Berhalter serait réembauché semblait farfelue, et c’était avant qu’elle ne devienne publique que les parents de la star en herbe Giovanni Reyna – des amis proches de la famille Berhalter pendant des décennies – avaient tenté d’orchestrer sa chute.

Une fois l’enquête terminée en mars, son rapport a montré que la légende du football américain Claudio Reyna et sa femme, Danielle, avaient tous deux menacé de révéler des informations préjudiciables sur Berhalter aux responsables du football américain pendant la Coupe du monde, car leur fils avait un temps de jeu limité.

« Une fois ce tournoi terminé, je peux passer un coup de fil et donner une interview, et ses baskets sympas et ses passes rebonds auront disparu », a déclaré Danielle Reyna à un membre du personnel de la fédération, selon le rapport.

Le 11 décembre, elle l’a fait, informant le directeur sportif de l’époque, Earnie Stewart, de l’incident. Et au moins pendant environ six mois, cet appel a eu l’effet escompté : Berhalter était absent en tant qu’entraîneur de l’USMNT.

Ce n’est bien sûr plus le cas. Berhalter a été réintroduit en tant qu’entraîneur américain vendredi et reprendra le relais de l’entraîneur par intérim BJ Callahan à la fin de la Gold Cup.

La question de savoir si Berhalter est le bon entraîneur peut – et sera – débattue jusqu’à la nausée, mais ce qui n’est pas à discuter, c’est que son chemin détourné vers le rôle était bizarre.

Peu de détails sur les candidats, processus d’entrevue

Lorsque Stewart est parti pour devenir directeur du football au PSV Eindhoven fin janvier, US Soccer a annoncé avoir embauché une agence extérieure, Sportsology, pour diriger la recherche de son remplaçant, qui serait alors responsable de l’embauche du prochain entraîneur-chef.

« En collaboration avec les principaux dirigeants du football américain, Sportsology a également déjà commencé un examen complet du département sportif du football américain », a annoncé l’USSF en janvier. « Le groupe analysera également les candidats entraîneurs-chefs pour accélérer le processus d’embauche du directeur sportif. »

Il a fallu trois mois avant que Matt Crocker, le plus récemment directeur des opérations football du club anglais de Southampton, ne soit embauché en avril. Dans une session de questions-réponses après son embauche, Crocker a déclaré qu’il mènerait une série d’entretiens en juin, réduirait la liste des candidats, puis un autre tour à la mi-juillet.

Lors de la conférence de presse de réembauche de Berhalter, Crocker a déclaré qu’une recherche «mondiale» avait été menée, ajoutant: «J’ai parlé à de nombreux candidats de gars qui étaient [in roles] dans les meilleures ligues, des entraîneurs qui ont déjà entraîné au niveau international. »

Crocker a également confirmé que le nombre de candidats était à « deux chiffres », mais a confirmé tout autre nom ou si cette deuxième série d’entretiens prévus avait eu lieu. On ne sait pas non plus qui des personnes interrogées a été victime de ce que US Soccer a décrit comme un « batterie de tests pratiques et psychologiques. »

Un candidat, Jesse Marsch, était vraisemblablement dans le mélange jusqu’à la fin étant donné que son agent, Ron Waxman, tweeté que l’ancien manager de Leeds United n’accepterait pas le poste de l’USMNT quelques heures seulement avant que la nouvelle du retour de Berhalter ne soit divulguée. Un autre candidat, l’ancienne star d’Arsenal et récent manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a eu des discussions initiales avec la fédération, mais des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN que les pourparlers n’avaient pas progressé.

Oguchi Onyewu, récemment embauché en tant que vice-président des sports de la fédération, a déclaré dimanche lors de l’émission d’avant-match Paramount + Nations League que d’autres noms ne seraient pas divulgués pour des raisons de confidentialité.

Le salaire ou le budget ont-ils joué un rôle ?

Aucun des candidats connus ne représente le même type d’ambition associée à l’approche précoce de Zidane, ce qui peut s’expliquer de plusieurs façons. Ce qui est le plus probable, c’est que le travail aux États-Unis – aussi désirable qu’il semble au niveau national, avec un noyau jeune et talentueux et une Coupe du monde à domicile à préparer – n’intéresse toujours pas les entraîneurs les plus accomplis du sport.

Ensuite, il y a le budget. Le PDG de l’USSF, JT Batson, a déclaré qu’ils n’avaient aucune restriction salariale, mais une source de l’USSF a déclaré à ESPN en avril que le budget jouerait un rôle et, par exemple, un salaire de l’ordre de 10 millions de dollars pour un entraîneur de haut niveau était irréaliste.

Plusieurs sources ont déclaré à Jeff Carlisle d’ESPN que les noms des autres finalistes n’avaient pas été largement diffusés parmi les 23 personnes du conseil d’administration de l’USSF, qui a approuvé l’embauche de Berhalter, avec un seul membre votant pour ne pas confirmer.

Avant la confirmation, plusieurs membres du conseil d’administration ont exprimé leur inquiétude à l’idée de donner à Berhalter un deuxième cycle de Coupe du monde, peut-être principalement par principe. C’est un refrain commun partout dans le monde que les entraîneurs peuvent perdre leur efficacité au niveau international au-delà d’une Coupe du monde et que la rotation d’une voix ou d’une perspective nouvelle protège contre cela. Le deuxième cycle de Jurgen Klinsmann avec les États-Unis soutient cette idée, mais sur les 16 équipes qui ont atteint les phases à élimination directe de la Coupe du monde 2022, 10 avaient soit fait partie de l’équipe lors de la Coupe du monde 2018, soit été entraîneur-chef auparavant.

Les joueurs voulaient-ils le retour de Berhalter ?

Comme la plupart du public américain du football a rejeté la possibilité du retour de Berhalter, la star Christian Pulisic ne l’a pas fait. Dans une interview avec ESPN en mars, Pulisic a admis qu’il n’était pas toujours fan de Berhalter, mais il a fini par revenir.

« Il y a eu des moments où – il m’a mis au banc. Je le détestais. J’étais tellement en colère », a déclaré Pulisic. « Mais ensuite, le prochain match arrive et je me retrouve dans un meilleur endroit.

« La façon dont il a géré de nombreuses situations, je dois lui donner beaucoup de crédit. Je pense qu’il a créé une équipe qui était probablement la meilleure famille de fraternité dont j’ai fait partie. Du côté du football, quand ça s’est joué pendant la Coupe du monde, je pense qu’on peut dire que beaucoup de gens ont également été impressionnés par ce que nous avons fait sur le terrain. »

Pulisic était loin d’être seul. Weston McKennie, Timothy Weah, Walker Zimmerman et DeAndre Yedlin, entre autres, ont tous salué le travail accompli par Berhalter au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Au Qatar, les États-Unis ont quitté le groupe sans accorder de but en jeu ouvert avant leur défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale. C’était une solide performance selon les normes américaines, d’autant plus qu’il utilisait le plus jeune onze de départ en Le tournoi. Après la sortie, les négociations pour une prolongation de contrat avec Berhalter devaient commencer avec l’espoir que ce n’était guère plus qu’une formalité.

Mais quand le mot a fuité que Berhalter a fait référence à la mauvaise attitude de Gio Reyna au Qatar (sans le nommer spécifiquement) lors d’un sommet du leadership, cela a tout changé. C’est ce qui a incité Danielle Reyna à mettre enfin sa menace à exécution, et une fois que l’USSF a été informée de l’allégation de violence domestique, elle a pris la décision, même si elle était largement forcée, de se retirer des pourparlers de prolongation.

« Qui que ce soit, je vais jouer et me donner à 100% et c’est ce que je vais faire », a déclaré Pulisic à ESPN en mars. « À mon avis, tout ce qui s’est passé avec Gregg, tout d’abord, a été, je pense, géré d’une manière extrêmement enfantine. Je pense que nous avons tous vu ce qui se passe. Je pense que c’est enfantin, c’est le football des jeunes, les gens se plaignent du temps de jeu . – Je ne veux pas que nous allions trop loin là-dedans, mais c’est ce que nous dirons.

« Je pense que Gregg a été extrêmement malheureux d’être même dans la position qu’il occupe maintenant [while he was out of contract]. Est-ce que j’ai l’impression que nous devrions simplement attendre et attendre ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que je ne pense pas que nous soyons dans une phase comme celle que nous avions après, pas de qualification il y a quatre ans ou il y a de nombreuses années pour la dernière Coupe du monde où nous avons besoin d’une reconstruction complète. »

Et qu’en est-il de Gio Reyna ?

Les commentaires de Pulisic ont été faits avant l’embauche de Crocker, et il est impossible de quantifier le poids qu’ils portaient, mais si les joueurs avaient pris une position ferme sur le fait qu’il était temps pour un nouvel entraîneur, il est difficile d’envisager la possibilité que Berhalter aurait été réembauché. .

« Dès le premier jour, mon travail consistait à m’assurer que je m’engageais avec les joueurs, afin qu’ils comprennent où nous en étions et quel type de processus j’avais l’intention de faire suivre aux candidats pour déterminer qui serait finalement le meilleur candidat. . l’autre extrémité », a déclaré Crocker. « Et je les ai tenus au courant tout au long du processus. »

Crocker n’a jamais précisé si Gio Reyna faisait partie des personnes qu’il a consultées, et Berhalter a déclaré vendredi qu’il n’avait pas parlé avec Reyna depuis la Coupe du monde.

« Je reconnaîtrais certainement qu’il y a du travail à faire et Gio est un joueur important pour cette équipe », a déclaré Berhalter. « C’est un individu extrêmement talentueux, et j’ai l’obligation et l’engagement de l’entraîner comme j’entraîne tous les autres joueurs et je veux tirer le meilleur de lui. Nous voulons tirer le meilleur de lui et nous savons que si nous peut libérer ses talents, il va changer la donne pour ce programme. Il y a donc du travail à faire, et une partie de cela consiste à travailler avec Matt et à essayer de reconstruire une relation qui, nous le savons, sera importante pour aller de l’avant.

Des conversations difficiles et potentiellement gênantes se produiront à coup sûr. Reyna n’a abordé la situation publiquement qu’une seule fois, dans un post Instagram de décembre, dans lequel il a exprimé sa déception que des événements dans une équipe privée aient été rendus publics et « extrêmement surpris que quiconque dans l’équipe masculine américaine y contribue. L’entraîneur Berhalter a toujours dit que les problèmes qui surgissent avec l’équipe resteront « en interne » afin que nous puissions nous concentrer sur l’unité et les progrès de l’équipe. »

Sa réponse initiale sur le terrain, cependant, n’aurait pas pu être meilleure. Reyna a joué ce qui aurait pu être sa moitié de football la plus impressionnante sous un maillot américain lors de la finale de la Concacaf Nations League contre le Canada dimanche, aidant les deux buts lors de la victoire 2-0 – un sur un corner, un sur une passe brillamment pondérée à nouvel attaquant Folarin Balogun – avant de quitter le match à la mi-temps sur blessure. Son influence sur le jeu a été prononcée et il a dirigé ce jeu depuis le milieu de terrain central, un rôle dans lequel Berhalter ne l’a jamais déployé.

» Me rencontrer n’est pas la priorité [for Reyna] », a déclaré Berhalter vendredi. « C’est à lui de se reposer et de se préparer pour la saison à venir. Nous aurons le temps de le faire. C’est une priorité, mais nous aurons le temps de le faire avant la fenêtre de septembre. »