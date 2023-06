Comment la rébellion du groupe Wagner a révélé Poutine « faible » – avec des rivaux aiguisant maintenant leurs couteaux pour le poignarder dans le dos

IL semble que le contrôle incontestable de la Russie par Vladimir Poutine soit terminé alors que le tyran est enfermé dans une lutte pour sa survie après la rébellion de Wagner.

Le dirigeant russe silencieux, paranoïaque et probablement tremblant n’a pas été vu depuis plus de 32 heures et les experts avertissent que les « araignées venimeuses » du Kremlin sont à la recherche de sang.

dix Un Vladimir Poutine à l’air fatigué a livré samedi matin son furieux coup de gueule sur la révolte armée de Wagner Crédit : Reuters

dix Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin devrait prendre le pouvoir en tant que commandant en second en cas de chute de Poutine Crédit : EPA

dix Nikolai Patrushev, le chef de la sécurité russe, a déjà été considéré comme «la seule personne à qui Poutine fait confiance»

Les dernières 24 heures surprenantes ont vu l’allié de longue date de Poutine mener une rébellion armée contre son maître et, selon Vlad, menacer l’existence même de la Russie.

« C’est une trahison… c’est un coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple de Russie », a désespérément rage le tyran samedi matin.

Dans un aveu brutal de sa propre fragilité, Poutine a ajouté : « Un coup comme celui-ci a été porté à la Russie en 1917, alors que le pays combattait pendant la Première Guerre mondiale. La victoire nous a été volée.

Le dirigeant russe recroquevillé a commencé à fermer les écoutilles et à brouiller ses gardes et ses chars pour défendre la capitale, tandis que son avion présidentiel a été repéré en train de fuir vers Saint-Pétersbourg.

À la 11e heure, Poutine a été contraint de revenir sur ses revendications précédentes d’« écraser » et de « punir » les mutins, et de leur offrir à la place l’amnistie et à leur chef une voie sûre vers l’exil en Biélorussie.

Maintenant, les experts disent que le dirigeant russe sort de la tentative de coup d’État ébranlé, affaibli et exposé.

Et, le mystère demeure toujours sur l’endroit où se trouve Poutine car il est resté absent et décidément silencieux depuis que l’accord fatidique a été conclu pour annuler la révolte.

Maintenant, il peut avoir une crise de leadership entre les mains, avec de nombreux loups qui attendent dans les coulisses et sont prêts à se frayer un chemin vers le pouvoir.

Les quatre principaux courtiers du Kremlin qui pourraient saisir l’opportunité de renverser Poutine sont le Premier ministre Mikhail Mishustin, Nikolai Patruschev et les chefs d’espionnage Alexander Bortnikov et Sergei Naryshkin.

« Poutine n’est pas le Pierre le Grand qu’il pensait être il y a quelques semaines », a déclaré le colonel Hamish de Bretton-Gordon au Sun Online.

« Où va Poutine maintenant ? Il a été exposé comme un homme faible plutôt que comme l’homme fort qui l’a maintenu au pouvoir pendant deux décennies.

A l’intérieur du Kremlin, l’officier à la retraite de l’armée britannique prévient : « ils sont tous comme des araignées venimeuses essayant de s’entre-tuer ».

« Ce ne sont que des gangsters, c’est une guerre de gangsters, mais au niveau stratégique. »

Il a ajouté : « En ce qui concerne Poutine lui-même, le plafond de verre s’est brisé.

« Si l’État russe ne peut pas empêcher 25 000 hommes de marcher sur Moscou, cela montre vraiment à quel point le régime de Poutine est brisé. »

dix Le chef des espions de Poutine, Alexander Bortnikov, a également été présenté comme son possible remplaçant

dix Sergei Naryshkin est un autre des maîtres-espions louches de Poutine et un vieil ami du KGB Crédit : Reuters

Keir Giles, un expert russe de Chatham House, a déclaré : « Poutine sort de cette crise dramatiquement affaibli, la mystique de son pouvoir disparue.

Il a déclaré à The Sun Online : « Cela crée un dangereux précédent que vous puissiez défier la fédération de Russie avec une force armée et vous en tirer. »

En ce qui concerne l’accord conclu entre Poutine et le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, Giles a déclaré que cela « n’avait aucun sens ».

« Vous devriez être déconcerté. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, cela n’a aucun sens.

« L’accord conclu n’était dans l’intérêt d’aucune des deux parties. »

Cependant, il a ajouté : « Les prochaines 24 à 48 heures seront cruciales ».

S’exprimant sur CBS News, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a convenu que la rébellion avait révélé de « vraies fissures » et était un « défi direct » à Poutine.

Blinken a cependant déclaré qu’il était «trop tôt» pour spéculer sur les conséquences, bien qu’il ait qualifié la rébellion «d’extraordinaire».

« Cela soulève des questions profondes, cela montre de vraies fêlures. »

La rébellion de Priogzhin a commencé samedi matin après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre le chef Wagner – un ancien proche allié de Poutine.

Le milliardaire – connu sous le nom de « chef de Poutine » – avait été impliqué dans une guerre des mots de plus en plus amère avec l’armée russe à cause de son manque de soutien à ses mercenaires en Ukraine.

Les forces de Wagner ont pris d’assaut la frontière ukrainienne et se sont emparées des villes de Rostov et de Voronej, y compris le QG des opérations militaires russes.

Ses forces se sont ensuite dirigées vers le nord – abattant six hélicoptères militaires russes et un avion sur le chemin alors que les forces de Vlad fortifiaient à la hâte Moscou.

Et puis, alors que le convoi arrivait à moins de 200 kilomètres de la capitale – le régime de Poutine semblant n’avoir plus que quelques heures – ils se sont arrêtés.

Priogzhin a alors soudainement annoncé que la rébellion était terminée via Telegram.

Dans une étonnante démonstration de faiblesse, la Russie a insisté sur le fait qu’elle avait abandonné toutes les poursuites pénales contre Prigozhin – et lui et ses hommes étaient libres de partir, tant que le chef de guerre quittait la Biélorussie.

Les détails exacts de l' »accord » restent flous – et les observateurs ont averti que cette crise est loin d’être terminée.

dix Un Poutine fatigué est apparu aujourd’hui dans une interview préenregistrée, qui a ignoré les événements de ces derniers jours

dix Le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a l’air heureux alors qu’il est emmené en exil en Biélorussie

dix La tentative de coup d’État a révélé des faiblesses surprenantes dans le régime de Poutine

dix Moscou se prépare au contact alors que Wagner se rapproche de plus en plus hier