La réalité virtuelle n’a pas besoin de paraître hyper-réaliste pour que notre cerveau le croie.

La réalité virtuelle a vraiment eu un moment en 2016. Internet regorge toujours de gens qui l’essaient pour la première fois, et c’est bizarre à regarder. Les gens tombent par terre, atteignent leurs mains dans les ventilateurs de plafond, donnent des coups de pied comme s’ils étaient en fait sur une balançoire, et s’agrippaient au sol pour sauver leur vie même s’ils sont parfaitement en sécurité.

Parlons du dinosaure dans la salle virtuelle: les graphismes en VR ne sont pas vraiment hyper réalistes. Même les jeux les plus réalistes en réalité virtuelle ont une certaine pixellisation. Un ordinateur ne peut fournir qu’une puissance de traitement limitée avant que les choses ne commencent à ralentir.

Heureusement pour les concepteurs de jeux, nos cerveaux ne sont pas très bons pour faire la différence entre la réalité et la réalité virtuelle tant que certaines règles de base sont suivies.

Rendre une expérience virtuelle réelle est une question de sélection et de choix d’indices visuels spécifiques; le but est de tromper le cerveau de manière élémentaire. Cela n’a pas besoin d’être réaliste. Il doit simplement être croyable. Surtout quand il s’agit de vision. Dans un monde virtuel, les pixels n’ont pas besoin d’être minuscules ou parfaits pour que notre cerveau perçoive le monde comme possible.

Si nous levons les pieds et que ce pied virtuel se soulève également, l’illusion ne fait que se renforcer. Ces pieds virtuels deviennent les nôtres. Ensuite, le monde s’étire devant nous et les objets dans ce monde réagissent de manière très réelle, même si les pixels ne sont pas parfaits. Les chercheurs ont exploité une astuce similaire du cerveau pour amener les gens à penser qu’une main en caoutchouc est la leur.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.

