Comment la réalisation de vidéos virales TikTok sur la culture inuit a rapproché cette mère et son fils

Ils n’arrivent toujours pas à y croire – 11,7 millions de vues et plus. C’est près de 100 fois la population totale du Nord canadien.

“Honnêtement, c’est un peu bizarre. C’est super cool, mais quand on y pense vraiment, on se dit, wow, comme, c’est juste fou”, a déclaré Braden Johnston, qui a réalisé la vidéo virale TikTok avec sa mère, Hovak Johnston.

Le clip de 56 secondes, publié le mois dernier, montre Hovak montrant comment couper un morceau de muktuk à l’aide d’un ulu, sous le regard fasciné de Braden, presque visiblement en train de saliver. C’est tout ce qu’il y a à faire – il n’y a pas de montage intelligent, pas de musique, pas de gags dans cette vidéo, juste un moment simple et doux partagé entre mère et fils.

“J’étais comme, choqué quand il est allé à un million de vues, puis ça n’a cessé de croître”, a déclaré Hovak.

Le clip est de loin le plus populaire qu’ils aient réalisé jusqu’à présent, mais il est représentatif de bon nombre de leurs autres vidéos TikTok populaires. Les Johnston utilisent la plate-forme pour mettre en lumière la culture inuit, mais aussi leur propre relation en évolution – une relation qui n’a pas toujours été facile ou saine.

En fait, les deux remercient TikTok de les avoir aidés à ouvrir un nouveau chapitre ensemble.

“Eh bien, c’est un peu complexe, notre relation. Ça n’a pas commencé fort”, a déclaré Hovak. “Nous étions mère et fils et nous ne pouvions même pas être ensemble dans la même pièce plus de cinq minutes.”

Hovak et Braden Johnston. Les deux remercient TikTok de les avoir aidés à ouvrir un nouveau chapitre ensemble. (Soumis par Hovak Johnston)

Braden, qui vit maintenant à Calgary, a décrit comment la relation a commencé à changer après être allé en cure de désintoxication il y a quelques années, alors qu’il était à l’université.

“C’est en quelque sorte à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à nous réconcilier et à nous reconnecter. Ce sont mes parents qui m’ont donné un espace sûr pour guérir qui m’a vraiment permis de m’ouvrir et de me retrouver”, se souvient-il.

Au même moment, Braden a commencé à s’intéresser davantage à son identité culturelle en tant qu’Inuk. Sa mère, qui vit maintenant à Behchokǫ̀, dans les Territoires du Nord-Ouest, s’est avérée être une ressource et une inspiration inestimables.

“J’ai tellement appris d’elle en termes de, qu’est-ce que cela signifie d’être Inuit?” dit Braden.

Hovak ne pourrait pas être plus fier. Elle dit que regarder Braden découvrir et embrasser son héritage culturel a été “vraiment incroyable”.

D’autres vidéos portent sur des sujets tels que la sobriété, la santé mentale et la guérison, ainsi que sur des questions d’identité autochtone.

“Nous sommes très transparents, comme si nous partagions tout dans l’espoir d’inspirer d’autres personnes”, a déclaré Braden.

Les moments non scénarisés trouvent un public avide

Le duo a commencé à faire des vidéos Tik Tok comme moyen d’explorer et de partager la culture inuite ensemble et avec un public plus large. Très vite, cependant, ils ont commencé à réaliser que le public n’était pas seulement là pour le muktuk, mais aussi pour leurs interactions simples et souvent drôles ou touchantes en tant que mère et fils.

“Cela a commencé alors que nous nous poussions tous les deux à partager nos histoires et nos connaissances et il s’est en quelque sorte produit que les vidéos qui n’étaient pas scénarisées – nous montrant juste interagir, juste manger, partager de la nourriture traditionnelle – ont fini par être celles qui les gens ont fini par aimer le plus”, a déclaré Braden.

Dans le même temps, les deux ont constaté qu’ils se rapprochaient plus ils réalisaient de vidéos. Ils peuvent passer quelques heures ensemble le soir à faire une vidéo.

“Cela se traduit par beaucoup de temps passé les uns avec les autres”, a déclaré Braden. “Surtout lorsque vous parlez de sujets aussi intimes ou que vous êtes si vulnérable avec un si large public. Cela vous aide vraiment à vous connecter.”

“Nous avons aussi commencé à nous câliner, parce que c’était tellement personnel”, a ajouté Hovak. “C’est comme ça qu’on s’est rapprochés. Et puis il a commencé à m’apprendre à faire des câlins convenables.”

Braden et Hovak Johnston. Auparavant, “nous étions mère et fils et nous ne pouvions même pas être ensemble dans la même pièce pendant plus de cinq minutes”, explique Hovak. (Soumis par Hovak Johnston)

Ils ont reçu beaucoup de commentaires de personnes qui disent que leurs vidéos inspirent l’espoir.

“Il y a beaucoup de gens qui peuvent s’identifier à notre relation dans le sens où eux aussi ont eu du mal, comme le parent et l’enfant qui ont eu du mal à se connecter et à être patients l’un avec l’autre et à trouver du temps ensemble”, a déclaré Braden.

Hovak dit qu’elle n’aurait jamais pu prédire comment sa relation avec Braden a évolué et est devenue plus forte et plus profonde.

“Nous capturons cela sur vidéo. Comme, pas intentionnellement – ​​comme, nous n’avions pas prévu de l’avoir de cette façon. C’est juste notre voyage, mais nous le mettons sur film.”