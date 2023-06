Comment la randonnée dans les Rocheuses m’a fait repenser à avoir des enfants

Cette colonne à la première personne a été publié en novembre 2021 comme un reflet du dôme de chaleur de l’Ouest canadien de cet été. Il est écrit par Hafsa Salihue qui étudie la gestion environnementale à l’Université Simon Fraser. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Si vous avez déjà eu la chance de parcourir le sentier du lac Berg dans le parc provincial du mont Robson, considérez-vous comme extrêmement chanceux. C’est l’une de ces expériences canadiennes emblématiques avec des montagnes escarpées, des prairies alpines, des glaciers majestueux et des chutes d’eau en cascade.

Alors que je mangeais mon repas déshydraté bien mérité après une randonnée de 20 kilomètres avec une vue magnifique sur les glaciers Berg et Mist, j’ai été frappé par une soudaine vague de tristesse. Je savais que je voulais revenir ici un jour avec mes enfants pour leur montrer ces deux glaciers et le glacier Robson à proximité, mais je sais aussi que les chances sont minces.

J’ai toujours voulu des enfants. Mon partenaire et moi avons même parlé de noms potentiels avant de nous marier. Mais la crise actuelle du changement climatique me fait repenser mon désir d’avoir des enfants.

En 1911, le Club alpin du Canada a placé un panneau au terminus du glacier Robson indiquant que le glacier reculait à un rythme de 15 mètres par an. Le même glacier reculait de 30 mètres par an en 2013 et recule probablement encore plus rapidement maintenant.

Hafsa Salihue a pris cette photo d’un panneau menant au glacier Robson. Il marque le pied du glacier en 1911 et sert de comparaison de la distance à laquelle le glacier a reculé. (Hafsa Salihue)

En quittant le sentier, je me suis demandé à quel point ces glaciers seraient différents lors de ma prochaine visite et si mes enfants pourraient même les voir de leur vivant.

À peine cinq jours plus tard, le dôme de chaleur record dans l’Ouest canadien a fait fondre les glaciers du parc si rapidement que les terrains de camping et les sentiers ont été inondés, entraînant une évacuation d’urgence des randonneurs du parc . L’impact a été si grave que le sentier du lac Berg a été fermé le reste de l’année .

Un pont près du terrain de camping Whitehorn sur le sentier du lac Berg du parc provincial du mont Robson, dans le nord de la Colombie-Britannique, a été recouvert par les eaux de crue le 2 juillet au milieu de la vague de chaleur. (Sean Allin)

J’ai eu 30 ans cette année, je suis aux prises avec des questions telles que quel avenir auront mes enfants sur cette planète en surchauffe.

Apparemment, je ne suis pas le seul à poser ces questions. Un sondage Morning Consult de 2020 auprès d’adultes américains sans enfants a montré qu’un sur quatre ont déclaré que le changement climatique avait influencé leurs décisions en matière de reproduction . C’est déroutant parce que certains disent les climatologues il est toujours acceptable d’avoir des enfants si vous êtes vraiment motivé ou si vous ressentez le besoin d’en avoir, car à mesure que des politiques plus strictes – telles que celles promises à la COP26 – nous obligent à décarboner, les émissions de nos enfants ne seront pas aussi mauvaises que les nôtres.

C’est pourquoi la publication de l’ONU Rapport du GIEC et Rapport sur les émissions sur le impacts climatiques irréversibles en août était encore un autre rapport écrasant.

La lenteur de la décarbonation depuis les accords de Paris m’inquiète beaucoup, d’autant plus que nos dirigeants ont accepté l’engagement plus élevé de Paris de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré afin « d’éviter un changement climatique catastrophique ». Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à nous mettre sur la bonne voie pour tenir cette promesse. Les glaciers semblent fondre plus vite que le rythme glaciaire de l’action collective.

Quelques jours à peine après que cette photo de Hafsa Salihue a été prise au lac Berg, le parc provincial du mont Robson a été fermé en raison de la fonte rapide de la neige et de la glace pendant la vague de chaleur record de la Colombie-Britannique en juin. (Hafsa Salihue)

Mon partenaire et moi sommes tous les deux préoccupés par le changement climatique, mais nous sommes maintenant en désaccord sur la question de savoir si nous devrions même avoir un seul enfant. Il est presque impossible de parler de mes peurs avec mes parents, car dans notre culture sud-asiatique, il est inacceptable qu’un couple décide de ne pas avoir d’enfant.

Lorsque j’ai évoqué l’idée avec mes parents, la réponse a été : « OUBLIEZ LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, vous devez avoir un enfant ! » J’ai entendu des arguments comme nous avons besoin de quelqu’un pour prendre soin de nous et nous tenir compagnie quand nous vieillissons, ce qui me semble plutôt étrange.

Je comprends. Ils veulent juste des petits-enfants mignons. Je les veux aussi, mais je m’inquiète pour leur avenir.

En fin de compte, cela se résume à un choix personnel. Mon partenaire et moi n’avons pas encore décidé si nous devrions ou non avoir des enfants.

Écoutez : Hafsa Salihue et son partenaire, Ryan Laing, ne sont pas sur la même page à propos du changement climatique et d’avoir des enfants. Voici un aperçu de leurs conversations.

Maintenant ou jamais9:02Comment la fonte des glaciers a changé la vision d’un couple sur le fait d’avoir des enfants En juin 2021, le jeune couple Hafsa Salihue et Ryan Laing effectuaient une randonnée dans l’arrière-pays en Colombie-Britannique. Ils ne savaient pas que cette randonnée mènerait à des questions difficiles sur le fait d’avoir une famille pendant une crise climatique.

Nous avons décidé d’attendre au moins jusqu’à ce que j’aie fini ma maîtrise et que j’obtienne un emploi. D’ici là, nous aurons peut-être une meilleure idée des stratégies mondiales qui seront mises en place pour réduire les émissions. En attendant, nous continuerons à réduire notre propre empreinte carbone et à vivre notre vie du mieux que nous pouvons.