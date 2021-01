Alors que la pandémie de coronavirus a mis au défi les relations de nombreuses personnes, Priyanka Chopra chérit le temps de qualité qu’elle a passé avec son mari Nick Jonas.

Dans une interview avec le journal britannique Le Sunday Times, publié le 10 janvier, Chopra a parlé de la relation du couple et de la manière dont les verrouillages du COVID-19 l’ont affecté. « La quarantaine nous a donné la possibilité de passer beaucoup de temps ensemble, ce qui me fait vraiment plaisir », a déclaré l’actrice de 38 ans. « Parce qu’avec nos deux carrières, il est difficile de trouver ce genre de temps. »

À la fin de l’année dernière et des mois après le déclenchement de la pandémie COVID-19, Chopra a filmé des scènes pour La matrice 4 à Berlin et, plus récemment, le film de comédie romantique Texte pour vous à Londres. Nick, 28 ans, l’a rejointe dans la capitale britannique en novembre et le mois suivant, ils y ont célébré leur anniversaire de mariage de deux ans lors d’un verrouillage COVID-19. Il y a plus d’une semaine, ils ont sonné le Nouvel An à Londres.