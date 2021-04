Alors même que l’Inde se bat contre l’une des plus fortes poussées de Covid-19, un officier de l’IAS en charge du district de Nandurbar dans le Maharashtra a été félicité pour sa gestion réussie de la deuxième vague. Le district de Nandurbar, peuplé de tribus, dans le Maharashtra, avec une population de près de 16 lakh, a réussi à répondre aux besoins logistiques des résidents du district à un moment où le reste du pays a du mal à trouver des lits d’hôpital et de l’oxygène pour traiter Covid- 19 patients. Selon les rapports, le district compte actuellement 250 lits vacants et deux usines d’oxygène distinctes pouvant produire jusqu’à 2 400 litres d’oxygène par minute.

Le mérite de ce succès revient au Dr Rajendra Bharud, officier de l’IAS devenu médecin, qui est le collectionneur de Namburdar. Le quartier n’a pas toujours eu d’usines d’oxygène. Depuis la première vague de la pandémie et le verrouillage qui a suivi l’année dernière, Bharud a anticipé une deuxième vague et a décidé de construire les usines. L’ancien médecin a commencé à travailler sur la construction des usines dès que le nombre de cas a diminué et que les symptômes ont disparu en septembre 2020.

L’officier IAS du lot de 2013 avait réalisé que le district dominé par la tribu ne disposait pas d’une telle installation et que la dépendance à d’autres endroits pour l’approvisionnement serait un fléau au cas où le nombre de COVID-19 augmenterait, comme cela est évident maintenant.

L’administration du district a installé deux autres usines, une à l’hôpital civil et une autre dans la ville de Shahada du district – coûtant Rs 85 lakh chacune – cette année en février et mars, respectivement.

L’administration Nandurbar a encouragé les hôpitaux privés à emboîter le pas et ils ont également mis en place deux usines de production d’oxygène, a déclaré Bharud. Malgré une augmentation des cas positifs ainsi que des décès dus à Covid-19 dans le Maharashtra – l’un des États les plus touchés par la deuxième vague de la pandémie – Namburdar a réussi à maintenir des approvisionnements adéquats en oxygène et autres services de santé logistiques non seulement pour ses propres résidents, mais s’adressant également aux patients d’autres États comme le Gujarat et le Madhya Pradesh, le Hindustan Times signalé.

«Au total, les cinq usines opérationnelles du district produisent désormais entre 48 et 50 lakh d’oxygène par jour», a-t-il déclaré.

L’administration du district travaille à la mise en place de deux autres usines, a déclaré le responsable.

«Le principal déclencheur derrière la mise en place des usines était que nous n’avions pas une telle installation dans le district jusqu’en septembre dernier et nous ne voulions pas dépendre des autres pour répondre à nos exigences», a-t-il déclaré.

Nandurbar possède un total de 1 250 lits d’oxygène. Sur ce nombre, 250 sont actuellement vacants, a informé le collectionneur, ancien étudiant du KEM de Mumbai et du Seth GS Medical College et originaire de Sakri taluka de Dhule dans le nord du Maharashtra.

«Le district n’est actuellement confronté à aucun problème en tant que tel en ce qui concerne les besoins en oxygène. Dans l’ensemble, la situation est équilibrée », a-t-il affirmé.

Il a également déclaré que Nandurbar est le «seul district de l’État à utiliser actuellement des autocars comme salles d’isolement.» L’administration du district a mis en service 30 ambulances pour le bon mouvement des patients et a également demandé aux panchayats de grande taille d’acheter leurs propres ambulances pour faciliter les patients, dit-il.

Le collecteur a en outre déclaré que l’administration du district dispose de 16 équipes mobiles de vaccination, qui effectuent l’enregistrement un jour à l’avance et qu’une séance de vaccination est organisée le lendemain en visitant la zone concernée.

Grâce à sa gestion méticuleuse de la crise, le district a réussi à réduire les taux d’infection de 30 pour cent.

Pendant ce temps, le Maharashtra a signalé mardi 66358 cas positifs de coronavirus frais et 895 décès, portant le nombre d’infections à 4410 085 et le bilan à 66 179, a déclaré le département de la santé de l’État. Mumbai a enregistré 3 999 nouveaux cas et 59 décès, portant le total à 6 35 483 et le bilan à 12 920.

(Avec des entrées de PTI)

