Comment la propagande russe s’étend au-delà des anglophones

Le résultat a été une asymétrie géographique et culturelle dans la guerre de l’information contre l’Ukraine qui a contribué à saper les efforts menés par les Américains et les Européens pour exercer une large pression internationale sur M. Poutine afin qu’il annule sa guerre.

“Il n’y a pas d’étouffement hermétique et mondial de la capacité notoire de la Russie à se battre non seulement sur le champ de bataille, le vrai champ de bataille, mais aussi à se battre avec des informations et des distorsions d’informations”, a déclaré Paul M. Barrett, directeur adjoint du Stern Center for Business and Human Rights de l’Université de New York, qui a récemment rédigé une étude sur la propagation de la propagande russe nuisible sur YouTube.

L’échec de Facebook, Twitter et même de TikTok, l’application chinoise, à imposer des contrôles plus stricts sur les publications russes dans des langues autres que l’anglais a commencé à susciter des critiques alors que la guerre se prolonge.

Il y a deux semaines, un groupe bipartite de sénateurs américains a ajouté aux critiques, accusant les plateformes de permettre à la Russie « d’amplifier et d’exporter ses mensonges à l’étranger » en espagnol. Alors que les cibles de ces efforts étaient en Amérique centrale et du Sud, la désinformation a également atteint le public hispanophone aux États-Unis, ont-ils déclaré.