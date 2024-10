Comment la pression de Harris en faveur de l’avortement pourrait creuser encore plus l’écart entre les sexes

Lorsqu’en février, l’un des enquêteurs de Kamala Harris a demandé à un petit groupe de femmes participant à un groupe de discussion de décrire la position de Donald Trump sur l’avortement, la plupart ont répondu qu’elles pensaient qu’il était « pro-choix ».

Mais ensuite, l’enquêteur, travaillant pour Harris et le président Joe Biden alors qu’il était encore en tête du classement, a diffusé un extrait de Trump disant « qu’il devrait y avoir une certaine forme de punition » pour les femmes qui avortent.

La réponse dans la salle, selon un clip examiné par POLITICO, a été viscérale.

« Cela ressemblait à un poignard », a déclaré l’une des femmes.

Pour Molly Murphy, la sondeuse qui a dirigé le groupe de discussion d’électeurs indécis, la scène était étonnamment familier avec ce qu’elle a vu après de Roe c.Wade‘s renverse en juin 2022. Les femmes, après avoir découvert comment les républicains parlaient de l’avortement, ont largement reculé. Cette question a permis aux démocrates d’obtenir des résultats meilleurs que prévu à mi-mandat en 2022. Et maintenant, dans les dernières semaines de la campagne, Harris compte sur la position de Trump sur l’avortement pour persuader les femmes – en particulier les femmes blanches sans diplôme universitaire – de creuser encore davantage l’écart entre les sexes lors des élections.

La campagne Harris estime que le vice-président « a la possibilité de réaliser de nouveaux progrès auprès des femmes », en particulier auprès de celles qui ont moins de 40 ans et celles sans diplôme universitaire, a déclaré Murphy dans une interview.

Il s’agit d’une stratégie, décrite par plusieurs hauts responsables de la campagne, qui a des implications considérables sur la forme de l’électorat. Entre la pression de Harris en faveur de l’avortement et la croissance de Trump auprès des électeurs masculins – en particulier les jeunes hommes – les sondeurs des deux côtés prédisent que 2024 représentera le plus grand gouffre dans les préférences électorales entre les deux sexes dans l’histoire politique moderne.

« Ce sera le troisième cycle présidentiel consécutif où l’écart entre les sexes approche les 25 points, et il pourrait être plus que cela cette fois », a déclaré Robert Blizzard, un sondeur républicain. « Chaque candidat et chaque campagne dépendent désormais de plus en plus de leur sexe, si vous préférez, pour franchir la ligne d’arrivée. »

Les échos de l’écart entre les sexes se répercutent désormais dans les agendas des candidats, alors qu’ils s’efforcent de consolider leurs faiblesses et de conserver leurs avantages. L’ancien président se présente souvent comme le « protecteur » des femmes lors de ses meetings. Cette semaine, Trump a titré une mairie de Fox News qui mettait en vedette un public entièrement féminin, où il se faisait appeler le « père de la FIV ». Il est se démenant pour organiser un événement avec Nikki Haleyson ancien rival du GOP qui représente une aile d’électrices mécontentes dans les banlieues, et il a bombardé la sphère conservatrice des podcasts, populaire auprès des jeunes hommes, où il a parlé de crypto-monnaie et de vapotage.

Interrogé vendredi matin sur sa position auprès des femmes sur Fox and Friends, Trump a reconnu sa faiblesse : « Vous avez un problème, vous avez le problème de l’avortement. Sans avortement, les femmes m’aiment.

Harris, pour sa part, a mis en place des politiques destinées aux hommes noirs et les a présentées lors d’un événement à Détroit organisé par l’animateur de radio Charlamagne Tha God. La campagne a lancé cette semaine de nouvelles publicités ciblant les jeunes hommes, et il y a des spéculations selon lesquelles le vice-président pourrait rejoindre le podcast de Joe Rogan. Elle a également siégé pendant un en tête-à-tête avec Bret Baierl’exposant à un énorme public de femmes indépendantes et de tendance républicaine. Elle a déclaré à Alex Cooper de « Call Her Daddy’s » qu’elle était la première vice-présidente à visiter une clinique d’avortement et a rappelé à ses millions de jeunes auditrices que nous ne sommes « plus les années 1950 ».

Et elle a profité de son rassemblement dans le Wisconsin jeudi soir non seulement pour parler de ses projets économiques, mais aussi pour mettre en lumière les commentaires de Trump sur la FIV, affirmant qu’il n’avait « aucune idée de ce dont il parlait » en matière de soins de santé pour les femmes.

Cet équilibre que Harris essaie de trouver témoigne du nœud de son défi, selon ses collaborateurs et les sondeurs démocrates. Le vice-président doit persuader les femmes, en particulier celles qui n’ont pas de diplôme universitaire, qu’elles n’ont pas à choisir entre protéger leurs droits reproductifs ou leur compte bancaire.

« Nous devons les rassurer sur le fait qu’ils peuvent voter pour leurs droits reproductifs parce que nous les couvrons en matière d’économie », a déclaré un collaborateur de Harris, qui a requis l’anonymat pour discuter de la stratégie interne. « C’est pourquoi vous nous entendez beaucoup parler de la réduction du fossé économique et pourquoi cela est si important pour nous, car cela permet de dissiper ces deux sentiments pour certains de nos objectifs convaincants. »

Ce calcul a été exposé dans son entretien avec The View la semaine dernière, ont indiqué les collaborateurs. Plutôt que de déployer une politique sur les droits reproductifs dans une émission avec un public féminin massif, Harris a plutôt proposé que Medicare finance davantage de soins à domicile pour les Américains vieillissants.

Si Harris comble encore davantage l’écart entre les sexes en novembre, il sera toujours mesuré en pouces. Biden a déjà établi un record avec sa performance chez les femmes à l’échelle nationale en 2020, remportant 57 % d’entre eux contre 42 % pour Trump – un écart de 15 points – tandis que Biden a également amélioré ses chiffres parmi les hommes, selon les sondages à la sortie des urnes. En 2016, Hillary Clinton a gagné 13 points de pourcentage chez les femmes, mais a perdu plus d’hommes face à Trump.

Mais il existe des preuves datant de 2022 pour étayer la théorie de la campagne Harris selon laquelle elle peut améliorer ses marges auprès des femmes. Au niveau national, les démocrates gagné les femmes de 53 pour cent aux 45 pour cent des Républicains. Mais dans le Michigan, où l’avortement a joué un rôle central non seulement dans la course au poste de gouverneur mais aussi dans une initiative électorale visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer gagné les femmes de 62 pour cent – un écart de 26 points sur le républicain Tudor Dixon.

«Je me suis assise en face de femmes lors de tables rondes dans tout l’État. Beaucoup d’entre eux ont dit : « Je suis républicain. Je n’ai pas voté pour vous en 2018, mais je frappe à vos portes parce que vous êtes la seule à parler de mes droits en tant que femme et de ceux de mes filles », a déclaré Whitmer dans une interview. « Et donc je pense que c’est peut-être un facteur qui joue en ce moment. »

Jusqu’à présent, Harris est sur la bonne voie pour accroître ces marges. Un octobre New York Times/Collège de Sienne Un sondage national a révélé que Harris remportait 56 pour cent des voix parmi les femmes, tandis que Trump n’en obtenait que 40 pour cent, soit un écart de 16 points. Et en 2020, Trump a gagné les deux tiers des femmes blanches sans diplôme universitaire, soit un écart de 27 points avec Biden, selon les sondages à la sortie des urnes. Mais Harris, selon un récent sondage du Collège Maristea réduit cet avantage de moitié.

Mais certains démocrates sont frustrés par le fait que la campagne de Harris ne se penche pas encore davantage sur l’avortement dans ses publicités.

« Là où nous avons gagné les élections en 2022, c’est simplement en leur faisant avaler la citation de quelqu’un sur l’avortement », a déclaré un sondeur démocrate, qui a requis l’anonymat pour discuter franchement de la question. « Nous ne semblons pas faire cela avec Trump. … Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas intériorisé les leçons de 2022 et ne les avons pas appliquées à 2024.»

La porte-parole de la campagne Harris, Mia Ehrenberg, a déclaré que les électeurs « veulent savoir à la fois comment nous allons protéger la liberté reproductive et réduire les coûts. Et nous avons une histoire très forte à raconter sur les deux. »

D’autres démocrates restent alarmés par le soutien de Harris parmi les hommes plus jeunes, particulièrement noir et électeurs latinos. Et leurs préoccupations vont bien au-delà du rôle que le sexisme jouera parmi certains électeurs masculins ce cycle.

Dans un communiqué, la porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré, en partie, que Harris « est peut-être la première femme vice-présidente, mais elle a mis en œuvre des politiques dangereusement libérales qui ont laissé les femmes dans une situation financière pire et bien moins en sécurité qu’il y a quatre ans sous la présidence. Atout. »

Trump a présenté la course comme une course « force contre faiblesse », jouant sur la conviction de nombreux électeurs selon laquelle Biden était trop vieux et incapable de rester encore quatre ans au pouvoir. Harris a réduit cet avantage depuis qu’il est devenu candidat démocrate, mais le problème du parti avec les hommes est un problème que les démocrates devront résoudre dans les années à venir, a déclaré John Della Volpe, directeur des sondages à la Harvard Kennedy School of Politics qui se spécialise dans le vote des jeunes et a travaillé au sein de l’équipe de sondage de la campagne 2020 de Biden.

« Les jeunes hommes conservateurs à qui je parle ont le sentiment d’avoir été laissés pour compte par les démocrates – ils peuvent voir et sentir à quel point ils ont tendu la main aux femmes et leur ont dit : « Et nous ? ? », A déclaré Della Volpe. «Je vois que cela ne se reflète pas seulement dans le changement de partisanerie, le changement de part des voix, mais aussi le changement d’attitude, et cela exerce davantage de pression sur les groupes qui ont été très bons envers les démocrates tout au long de leur vie – les femmes, les personnes de couleur.»

Les démocrates n’abandonnent pas leurs efforts pour cibler les hommes dans cette dernière ligne droite, mais la stratégie de campagne de Harris est conçue pour renforcer le soutien des femmes modérées qui ont longtemps été les décisionnaires de dernière minute dans une course présidentielle serrée. Les femmes blanches représentent le plus grand pourcentage des voix – avec 38 pour cent au niveau national et 42 pour cent ou plus dans les États prioritaires – selon une analyse de Galvanize Action, un groupe non partisan qui a interrogé plus de 6 000 femmes blanches dans 10 États du champ de bataille depuis juin.

Ce mois-là, lorsque Biden était candidat, Galvanize a constaté que 41 % de ces femmes soutenaient le ticket démocrate. Ce chiffre est passé à 44 pour cent en août et à 46 pour cent dans l’enquête du groupe en septembre.

« Cette course va être gagnée à la marge, et je m’attends à ce qu’elle soit la course la plus serrée de l’histoire politique américaine », a déclaré Jackie Payne, fondatrice et directrice exécutive de Galvanize. « Et en raison de l’écart entre les sexes, et du fait qu’il dépend en grande partie du vote blanc, il s’agit vraiment d’une élection de femmes. »

Holly Otterbein a contribué à ce rapport.