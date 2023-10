Comment la présence de Messi en MLS a aidé Acosta à être élu MVP de la MLS

Luciano Acosta n’y pense pas. Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. L’idée qu’il pourrait être le MVP de la Major League Soccer cette saison lui est venue à l’esprit, et pourquoi ne le ferait-il pas ?

L’Argentin mène la ligue avec 15 buts et seuls trois joueurs ont plus de passes décisives que ses 13. Avec le FC Cincinnati remportant le Supporters’ Shield le week-end dernier, Acosta est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Alors oui : il a réfléchi une ou deux fois à ce que cela ferait d’être MVP, mais ce n’est pas l’objectif principal.

« Je ne vais pas mentir. Évidemment, vous pensez, lorsque vous faites bien les choses, que vous pouvez gagner, mais ce n’est pas quelque chose que je désire anxieusement ou quoi que ce soit », a déclaré Acosta à ESPN. « Si cela arrive, ce serait une très belle reconnaissance personnelle, mais vous visez toujours des choses plus importantes comme le Bouclier des Supporters et maintenant la victoire de la Coupe MLS. »

Une attention positive peut être agréable, d’autant plus qu’il n’est certainement pas l’attaquant argentin le plus célèbre de la MLS après l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami à la mi-saison.

Paradoxalement, l’arrivée de Messi a en fait volé la vedette à Acosta comme l’une des plus grandes histoires de la ligue en 2023, mais elle a également permis à plus de lumière de briller sur lui alors que les yeux du monde du football, en particulier ceux d’Argentine, se tournaient pour voir ce qui se passait exactement. en MLS. Ce qui se passait, et ce qui continue de se produire même si Messi surmonte un coup qui l’a empêché de participer aux trois derniers matches de l’Inter Miami, c’est qu’Acosta produit continuellement des moments à couper le souffle.

Il y a eu quelque chose pour tous ceux qui ont écouté chez eux.

Êtes-vous plutôt fan de Diego Maradona en raison de ses courses fantastiques ? Acosta a offert une course depuis le milieu de terrain qui l’a vu battre toute une ligne arrière et le gardien du Charlotte FC.

Plutôt Messi avec son œil vif pour une passe impossible ? Faites votre choix parmi un certain nombre de liaisons qui ont abouti à des buts, le plus remarquable étant peut-être une passe vers Santiago Arias lors d’un rassemblement en juillet pour battre le Nashville SC.





Le joueur de 29 ans est encore loin des sommets que les légendes argentines ont pu atteindre, mais il retient plus l’attention que les précédentes arrivées sud-américaines en MLS.

« Quand je suis arrivé ici, vous avez vu que la ligue n’était pas regardée ou appréciée dans de nombreuses régions du monde », a déclaré Diego Valeri, un milieu de terrain argentin devenu apprécié des Timbers de Portland entre 2013 et 2021, à ESPN. Il travaille désormais sur les retransmissions de la ligue. « De toute évidence, le fait que le meilleur joueur de l’histoire du monde soit dans cette ligue et joue pour l’Inter Miami a attiré beaucoup plus de regards de la part des gens, pas seulement en Argentine mais partout dans le monde. »

Acosta a définitivement reçu plus d’attention de chez lui depuis l’arrivée de Messi, et pas seulement à cause de leur confrontation en demi-finale de l’US Open Cup fin août, un match dans lequel Acosta a ouvert le score mais Cincinnati a perdu aux tirs au but après un 3-3. dessiner. « Messi est une révolution dans le football où partout où il va, les gens parlent de là où il va, des équipes qu’il affrontera, des joueurs argentins de cette ligue », a déclaré Acosta. « Bien sûr, beaucoup plus de gens m’appellent qu’avant, mais j’essaie de garder les pieds sur terre et de rester sur le même chemin. »

Il n’est pas le seul à recevoir davantage d’appels. Même si les importations sud-américaines ne sont pas nouvelles, cela a été une année énorme pour les joueurs argentins de la MLS.

Lionel Messi a été sensationnel depuis son arrivée à la mi-saison à l’Inter Miami, mais c’est son compatriote argentin Luciano Acosta qui est en passe de remporter le prix MVP de la MLS. Katie Stratman-USA TODAY Sports

Thiago Almada d’Atlanta United mène la ligue avec 16 passes décisives et a également suscité du bruit pour le titre de MVP. Alan Velasco et le FC Dallas ont presque éliminé Messi & Co. de la Coupe des Ligues, Velasco recevant un appel du Albiceleste en septembre pour s’entraîner avec l’équipe senior et équiper les U23. Emanuel Reynoso a raté le début de la saison, mais a tout de même inscrit six buts et deux passes décisives en 15 matchs disputés pour Minnesota United.

Le fil conducteur au-delà de la nationalité est de devenir le centre créatif d’une équipe, d’être le joueur qu’une équipe veut nourrir, sachant que lorsque le ballon reviendra dans ses pieds, quelque chose de spécial se produira et des occasions de marquer seront créées.

« Vous avez des équipes qui jouent d’une manière qui apprécie toujours d’avoir un [number] 10, avoir un meneur de jeu attrayant », a déclaré Valeri. « Pour moi, c’est une caractéristique que j’aime. C’est quelque chose qui distingue la ligue et que nous devons conserver. »

Ne vous attendez pas à ce que les choses changent de sitôt, les équipes étant susceptibles de partir à la recherche d’un joueur qui puisse être leur Acosta. Pour l’instant, Cincinnati a verrouillé son véritable article, annonçant en septembre avoir signé avec son capitaine une prolongation de contrat qui le maintiendra dans l’Ohio jusqu’en 2026, avec une option pour 2027.

Bien qu’il ait réalisé de bonnes performances lors des étapes précédentes, notamment avec Atlas, DC United et Boca Juniors, il a élevé son niveau cette saison, ce qu’il attribue au staff, à ses coéquipiers et à l’environnement de Cincinnati. « Je pense que c’est un peu tout ce qui m’a aidé à faire une saison comme celle que je fais cette année », a-t-il déclaré.

C’est le genre de saison qui fait réfléchir un joueur, Peut-être que je suis le meilleur joueur de la ligue cette saison. Peut-être que je peux contribuer à apporter de la joie à ces fans si affamés de succès. Peut-être que je peux me permettre de rêver de remporter une récompense individuelle en plus des triomphes d’équipe.

Même dans une ligue qui compte Messi, Acosta l’a mérité.