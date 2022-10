Comment la première ministre la plus courte, Liz Truss, est passée d’une réduction d’impôt de 45p à 45P en 45 jours

LA pluie battante sous laquelle Liz Truss est arrivée au 10 Downing Street était clairement de mauvais augure.

Après avoir embrassé la main de la reine Elizabeth à Balmoral, le nouveau Premier ministre a été contraint de faire un détour par le sud de Londres avant de prononcer le discours traditionnel sur les marches du pouvoir.

Le poste de premier ministre le plus court de l’histoire britannique de 45 jours – a commencé dans le chaos et ne s’en remettrait jamais vraiment Crédit : AP

Liz rencontre la reine quelques jours avant la mort du monarque Crédit : AP

Jour 1: Liz Truss est tout sourire alors que son mandat au n ° 10 commence Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Jour 2 : Team Truss alors que la nouvelle PM pose avec son nouveau cabinet Crédit : AFP

Alors que des aides frénétiques étudiaient les applications de radar de pluie, sa Jaguar XJ ralentissait délibérément, attendant que les nuages ​​se dissipent.

Le mandat de premier ministre le plus court de l’histoire britannique de 45 jours – a commencé dans le chaos et ne s’en remettrait jamais vraiment. Finalement, Truss dira aux médias très humides : « Nous ne devrions pas être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort.

Elle était la plus ancienne membre du Cabinet, mais rien n’aurait pu préparer la politicienne de 47 ans pour les six semaines à venir.

Deux jours plus tard, la reine bien-aimée était morte ; La Grande-Bretagne avait un nouveau Premier ministre et un nouveau roi. En partie destin, mais surtout auto-infligé, pas depuis Winston Churchill et la chute de la France en 1940, un nouveau chef n’avait connu un tel baptême du feu.

Dix jours de deuil national ont joué sur toutes les faiblesses de Truss.

Remplacer l’un des meilleurs orateurs que la Grande-Bretagne ait jamais eu en tant que PM aurait été une tâche difficile pour n’importe qui, mais même les plus grands fans de Truss admettent qu’elle est une terrible communicatrice.

C’était quelque chose que les membres conservateurs étaient prêts à négliger pour son programme de réduction d’impôts “Trusonomics”.

Son discours immédiatement après la mort de la reine était boisé et froid – le propre hommage de Johnson surpassant de loin son prédécesseur.

Des réunions maladroites à la caméra avec le roi Charles et des lectures d’église guindées n’ont guère contribué à aider les premières impressions du public.

En tant que ministre. Truss était à son meilleur quand on lui a donné la chance de faire un peu de roue libre : frapper le tambour de Grande-Bretagne à travers le monde via des publications Instagram stylées.

Elle a atteint le sommet grâce à sa volonté de dire aux éléments les plus étouffants de son parti quelques vérités à la maison: “Le déclin n’est pas inévitable” et comme Johnson, la gaieté a beaucoup contribué à son renvoi des “doomsters”.

Mais avec la Grande-Bretagne en deuil, Truss a été enchaîné au pouvoir dès le début – s’en tenant strictement aux scripts et au protocole.

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine a laissé la Grande-Bretagne au bord de la récession, les familles confrontées à un hiver de misère alors que la flambée des prix de l’énergie signifiait que les ménages risquaient la misère.

En tant que champion de longue date du petit État et de la réduction des impôts, l’une des premières actions de Truss serait de superviser la plus grande invention de marché en temps de paix jamais enregistrée.

Jour 3 : Discours solennel après l’annonce de la mort de la reine 1 crédit

Jour 4 : New PM Truss rencontre le roi Charles Crédit : AFP

Jour 14 : Le Premier ministre Liz Truss arrive pour prendre place à l’abbaye de Westminster lors des funérailles d’État de la reine Elizabeth II Crédit : PA

Son gel des prix de l’énergie était à grande échelle – et annoncé totalement non chiffré.

Le gel des factures pendant deux ans a peut-être été la décision politiquement nécessaire – mais la hausse massive des emprunts a vu des feux rouges sur les terminaux commerciaux de la ville.

Mais c’est la propre frénésie de réductions d’impôts de Truss en plus de l’énorme aumône qui a déclenché une ruée sur la livre et la plus grande crise financière auto-imposée de l’histoire politique britannique.

Son «choc et sa crainte» économiques «kamikazes» ont été concoctés en secret, sans égard pour le Trésor – après avoir passé la campagne à renverser son «orthodoxie» et ses avertissements catastrophiques.

Moins d’une semaine après la fin de la période de deuil national, Truss et son meilleur ami, le chancelier Kwasi Kwarteng, ont choqué la Grande-Bretagne et au-delà en déclenchant la plus grande série de réductions d’impôts en plus de 50 ans, d’une valeur de plus de 44 milliards de livres sterling.

Leur «mini-budget» extraordinaire a inversé la hausse de l’assurance nationale, supprimé la hausse de l’impôt sur les sociétés, réduit le droit de timbre et aboli le taux maximal de 45 pence de l’impôt sur le revenu. Et lorsque M. Kwarteng a déclaré que ce n’était «que le début», les marchés ont pris peur et se sont effondrés.

Une augmentation massive du coût des emprunts publics a failli mettre le secteur des retraites délibérément surendetté au bord de l’effondrement.

Et l’opposition était également folle de joie – elle a eu la chance de présenter à nouveau les conservateurs comme le parti des riches, en réduisant les impôts de ceux qui gagnaient plus de 150 000 £.

À la veille de la conférence travailliste, les députés conservateurs étaient consternés par l’énorme objectif politique.

Au cours de son premier mois au pouvoir, Truss avait été à la hauteur de son image autoproclamée de « perturbateur en chef ». Malheureusement pour elle, la quasi-totalité de cette perturbation s’est produite pour les marchés financiers et les prêteurs hypothécaires de la rue – avec le coût d’emprunt des ménages qui a grimpé en flèche.

Les sondages des conservateurs ont chuté plus rapidement que la livre alors que la plus brève des trêves après l’élection à la direction d’août a explosé à nouveau dans une guerre civile bleue sur bleue.

Après avoir été avertie d’une énorme rébellion qui pourrait l’évincer, Mme Truss a exécuté son premier demi-tour humiliant en abandonnant sa promesse d’abolir le taux d’imposition de 45 pence.

La descente a immédiatement affaibli son autorité alors que les mutins ont senti du sang et ont commencé à s’agiter pour que davantage de mini-budget soit largué. Et avec la faiblesse du nouveau Premier ministre, un manque total de discipline du Cabinet s’en est suivi – avec le rassemblement du parti qui a éclaté dans une énorme dispute sur les avantages.

Truss a refusé de s’engager à ce que les prestations augmentent avec l’inflation, laissant plutôt entendre que les demandeurs ne devraient voir une augmentation qu’en fonction des revenus des travailleurs.

Mais Penny Mordaunt a insisté sur le fait que les avantages devraient augmenter avec les prix, seulement pour être contredite par la secrétaire à l’Intérieur de l’époque, Suella Braverman.

L’incapacité de Mme Truss à maîtriser son cabinet mal conduit a poussé les rebelles à mettre en doute son avenir.

Alors que les marchés continuaient de s’effondrer et que de plus en plus de demi-tours de mini-budget étaient en cours de préparation, Truss a pris la décision brutale de se débarrasser de son chancelier.

Convoqué tôt à la maison après des pourparlers à Washington, peu de temps après son retour à Heathrow le matin du 14 octobre, Twitter était déjà en vie avec la nouvelle que Kwarteng allait être limogé après seulement 38 jours de travail.

Lors de la plus brève réunion autour de la table du Cabinet, son vieil ami a tenté d’avertir le Premier ministre “en larmes” que si elle le renvoyait, elle serait la prochaine en ligne pour la foule aboyante.

“Ils viennent déjà pour moi, Kwasi,” répondit-elle faiblement.

Il s’agissait du deuxième passage le plus court au Trésor en plus de deux cents ans, et la Grande-Bretagne a eu un quatrième chancelier sans précédent en une seule année.

À la place de Kwarteng, elle a installé Jeremy Hunt, partisan de l’archi-Rishi, qui a effectivement pris le contrôle de la direction financière de son gouvernement.

Cette nuit-là, Truss a donné une conférence de presse désastreuse qui n’a pas réussi à convaincre ses députés hésitants, le Premier ministre s’enfuyant de la scène après 8 minutes et répondant à une poignée de questions.

Quelques jours plus tard, Hunt a arraché le cœur de son mini-budget après avoir abandonné presque toutes ses planches clés.

Jour 16 : Le Premier ministre Truss rencontre le président américain Joe Biden au siège de l’ONU à New York Crédit : PA

Jour 18: Le chancelier Kwasi KwarteNg présente son mini-budget à la Chambre des communes sous le regard du PM Truss 1 crédit

Jour 30 : La PM Liz Truss s’adresse à la conférence du parti conservateur à Birmingham Crédit : Simon Jones

Dans le but d’apaiser des semaines de turbulences sur le marché, seules les réductions de l’assurance nationale et du droit de timbre sont restées du paquet de Truss et Kwarteng dévoilé il y a à peine 24 jours.

Le Premier ministre brisé s’est assis en silence à côté de son chancelier alors que les plans étaient annoncés au Parlement, avec un clin d’œil répétitif, sa seule manifestation extérieure d’émotion.

Cependant, avec la déclaration de M. Hunt calmant les financiers mondiaux, une lueur d’espoir est restée dans le numéro 10 de Truss que son poste de premier ministre pourrait encore être sauvé.

Ce sentiment d’optimisme a été chamboulé mercredi lorsque le Premier ministre a été contraint de limoger la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman pour une fuite accidentelle de documents.

Riled Mme Braverman s’est déchaînée, fustigant la “direction” du leadership de Mme Truss et ses plans d’immigration, ce qui implique qu’elle devrait démissionner.

En quelques heures, le gouvernement est entré en chute libre alors qu’une nuit extraordinaire de drame aux Communes a vu des affirmations selon lesquelles des députés conservateurs en larmes étaient physiquement malmenés par les forces de l’ordre du parti.

Pendant le carnage, le whip en chef Wendy Morton a menacé de démissionner – seulement pour ne pas démissionner dans quelques heures chaotiques où No10 n’a pas pu confirmer si elle était en poste.

Mme Truss ne pouvait que regarder le visage cendré alors qu’elle voyait son autorité s’épuiser et que davantage de députés conservateurs se dissimulaient pour l’appeler à démissionner.

Mercredi, Truss avait insisté sur le fait que “je suis un combattant, pas un lâcheur”, mais après des scènes de carnage aux Communes cette nuit-là après un vote de confiance bâclé, il était clair que son administration était sous respirateur artificiel.

À peine 44 jours plus tard, elle était de retour au même pupitre dans Downing Street tout aussi couvert, prête à jeter l’éponge : les députés conservateurs et le public ayant conclu que Truss était la tempête et non la solution.

Jour 42: Après le limogeage de Kwasi Kwarteng, Jeremy Hunt entre en tant que chancelier et commence la démolition des promesses de réduction d’impôts de son patron Crédit : AFP

Jour 44: Liz Truss semble épuisée alors qu’elle est chassée du parlement

Jour 44 : Suella Braverman s’en prend à Liz Truss dans sa lettre de démission en tant que ministre de l’Intérieur Crédit : LNP