Comment la Première ministre Jacinda Ardern a changé la Nouvelle-Zélande de sept façons

Jacinda Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé qu’elle démissionnerait de son poste en février. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le jeune leader a fait cette annonce surprise après avoir confirmé qu’il y aurait des élections nationales en octobre. Elle a dit qu’elle partait « parce qu’un rôle aussi privilégié s’accompagne de responsabilités. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger et aussi quand vous ne l’êtes pas. Je sais ce que ce travail demande. Et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C’est si simple.” Ardern ne sera pas Premier ministre du pays plus longtemps que le 7 février. Cependant, elle continuera d’être députée jusqu’aux élections d’octobre. Le Parti travailliste n’a pas encore choisi le successeur d’Ardern. Voici un aperçu de quelques faits sur un dirigeant qui a dirigé la Nouvelle-Zélande à travers la pandémie, les attaques de la mosquée de Christchurch et une crise du coût de la vie.

-En 2017, lors de son élection en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Ardern est devenue la plus jeune femme chef de gouvernement au monde à 37 ans. Un an plus tard, elle est devenue la deuxième dirigeante mondiale élue à accoucher. Le premier était le Pakistanais, Benazir Bhutto.

-Elle est née en 1980 d’un père policier et d’une mère qui travaillait comme cuisinière à l’école. Ardern a passé son enfance dans de petites villes rurales de Nouvelle-Zélande avec sa famille mormone. L’image de la pauvreté et de la souffrance ici a façonné sa motivation et ses convictions.

-Ardern a été un ardent défenseur de l’égalité pour tous et des droits des homosexuels. C’est cette croyance en l’idée qui l’a amenée à quitter l’église mormone à cause de sa position sur les droits des homosexuels en 2005.

-Elle a obtenu un diplôme en études de communication en politique et relations publiques de l’Université de Waikato. Elle possède une vaste expérience en politique, ayant travaillé pour l’ancienne Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen Clark.

-Ardern a également travaillé au Cabinet Office britannique en 2006 lorsque Tony Blair se préparait à céder le pouvoir à Gordon Brown.

-L’élection d’Ardern en 2017 a fait des vagues à travers le monde en raison de son âge et de son sexe. Cela a conduit à la création de l’expression “Jacinda-mania”.

-En décembre 2022, elle a qualifié le chef du parti libertaire ACT de Nouvelle-Zélande et son rival David Seymour de “connard arrogant”. Un micro l’a capté et l’insulte, pour laquelle elle s’est excusée plus tard, a été notée dans la transcription de la procédure. La transcription a fini par être vendue pour plus de 100 000 $ lors d’une vente aux enchères pour amasser des fonds pour le cancer de la prostate.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici