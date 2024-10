Comment la première de la saison 2 explique l’absence de Teddi

ALERTE SPOILER ! Cet article contient des détails sur la première de la saison 2 de CBS. Traqueur.

La première de la saison 2 de Traqueur donne au public une réponse quant à la raison pour laquelle Teddi Bruin ne sera pas beaucoup là pour aider Colter Shaw sur ses cas de la semaine.

Robin Weigert, qui a joué Teddi lors de la première saison, est sorti en tant que régulier de la série avant la saison 2.

Bien que le premier épisode n’entre pas dans les détails, il explique que Teddi est hors de la ville pour aider sa mère.

«Elle va être là pendant un moment», dit Velma Bruin d’Abby McEnany, la femme de Teddi, au téléphone à Colter dans les premières minutes de l’épisode. « Elle aide sa mère à faire le tri. »

Colter de Justin Hartley souligne que Velma était censée faire des allers-retours entre la maison et l’endroit où se trouve Teddi, mais Velma dit qu’elle avait l’impression de « gêner », alors elle a décidé de revenir et de se mettre au travail pour aider à nouveau Colter. .

On ne sait pas si cela signifie que Weigert fera des apparitions cette saison, ou si Teddi restera avec sa mère sur le long terme.

Teddi est une ancienne directrice de tournée pour des musiciens de rock qui s’est maintenant installée dans une cinquantaine d’années confortables dans le nord de la Floride avec sa femme et une bande d’animaux de compagnie. Ensemble, Teddi et Velma gèrent le « back-end » de Colter : rechercher de nouveaux emplois, suivre l’argent et, occasionnellement, le faire sortir de prison.

Dans la première, Velma aide Colter à retrouver une famille de quatre personnes qui disparaît, apparemment hors de l’air, de Pine Bluffs, Arkansas. Velma dit dans l’épisode qu’elle va également aider Reenie (Fiona Rene) à ouvrir son propre cabinet de droit pénal cette saison.

De nouveaux épisodes de Traqueur diffusé le dimanche à 20 h HE/PT.