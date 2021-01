Nous avons appris plus tard que la mère biologique de Ryan était décédée en couches, mais elle et sa mère adoptive devaient emménager dans un appartement récemment. Mais quand ils ont ouvert la porte, l’appartement était plein de voyous d’Alice. Ils ont battu à mort la mère de Ryan et le gérant du bâtiment et ont failli tuer Ryan elle-même, mais elle a survécu et parle maintenant à son usine comme si c’était sa mère. Elle veut probablement aussi se venger d’Alice.

Quant à Kate, l’hypothèse à Gotham est qu’elle est morte. Cependant, elle a laissé une lettre dans le costume pour Sophie (Meagan Tandy) se révélant être Batwoman et professant son amour. Alice (Rachel Skarsten) a également reçu une note de Safiyah qui revendiquait le mérite de ce qui était arrivé à Kate, bien que les téléspectateurs sachent que Kate n’est pas morte.

Après avoir annoncé que Rose quittait la série, showrunner Caroline Dries a promis que la série ne ferait pas partie du trope « Enterrez vos gays », ce qui signifie qu’ils ne tueraient pas simplement leur personnage principal LGBTQ +.

« En tant que lesbienne qui travaille comme écrivain depuis 15 ans, je connais bien le trope ‘Bury Your Gays’ et je n’ai aucun intérêt à y participer. C’est pourquoi il est important pour moi en tant que showrunner de clarifier toute désinformation sur Kate Kane et la refonte de Batwoman, » Dries a déclaré dans un communiqué. «Comme toi, j’aime Kate Kane – c’est la raison pour laquelle j’ai voulu faire la série. Nous ne l’effacerons jamais. En fait, sa disparition sera l’un des mystères de la saison deux. Je ne veux pas en dévoiler de nos surprises, mais à tous nos fans dévoués, sachez que la justice LGBTQ + est au cœur même de ce Batwoman est et nous n’avons aucune intention de l’abandonner. »