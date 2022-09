“Le pont de Londres est en panne.” On pense que ce sont les mots de code utilisés par les fonctionnaires pour diffuser la nouvelle du décès de la reine Elizabeth IId’abord au Premier ministre et aux membres du gouvernement britannique, puis à d’autres pays où elle était le chef de l’État ou une figure de proue.

La confirmation jeudi de la mort de la reine à 96 ans a été à la fois un choc pour une nation mécréante et un événement pour lequel il y avait eu des années de planification. Sir Christopher Geidt, secrétaire privé de la reine pendant une décennie jusqu’en 2017, était un ancien diplomate nommé deuxième chevalier en 2014, en partie pour avoir organisé sa succession.

Les éléments de «l’opération London Bridge», le plan principal détaillant les mécanismes de direction d’un pays à travers une période de deuil et de transition vers un nouveau monarque (aujourd’hui le roi Charles III) avaient déjà été divulgué, nous donnant à tous une indication de ce qui allait arriver. Très peu de choses ont été laissées au hasard, mais parmi les inconnues – jusqu’à ce que le moment soit réellement venu – était de savoir comment les formalités s’inséreraient dans des événements préexistants et des engagements de longue date.

“Entièrement à la discrétion des organisations individuelles”

Le sport occupe une place importante dans cette zone grise, notamment le football, compte tenu de son statut de sport national. Et donc, alors que deux valets de pied affichaient un avis sur les balustrades à l’extérieur du palais de Buckingham de la mort de la reine juste après 18h30 jeudi, la réaction immédiate a été de s’arrêter, tout comme le pays s’était arrêté face à la gravité du moment. . Les courses de chevaux du soir à Chelmsford et Southwell ont été abandonnées à mi-parcours de la carte, tandis que toutes les courses du vendredi ont également été annulées, tout comme deux des rencontres de la journée de la Ligue anglaise de football – Burnley contre Norwich City dans le championnat et Tranmere Rovers contre Stockport. Comté en Ligue 2.

Les matchs de la Ligue Europa à Manchester United (qui a perdu contre la Real Sociedad) et West Ham United (qui a battu le FCSB) ont été autorisés à se poursuivre car leurs coups d’envoi à 20 heures les ont rendus dangereux à abandonner à un stade aussi tardif, mais cette discussion initiale a généralement conduit sur à ce qui allait se passer ensuite. Des sources ont déclaré à ESPN que divers organes directeurs, dont l’Association anglaise de football (FA), la Premier League et l’EFL, ont commencé à réfléchir à ce qu’il fallait faire des rencontres du week-end avant de se prononcer contre un jugement soudain.

Les personnes en deuil se sont rassemblées par milliers devant la maison londonienne de la reine Elizabeth, le palais de Buckingham, après sa mort à Balmoral, en Écosse. Samir Hussein/WireImage

C’est une période de désorientation pour tout le monde au Royaume-Uni. Un monarque qui a été une constante pendant plus de 70 ans, comme un point de stabilité à travers des décennies de turbulences, quelle que soit votre politique ou votre vision plus large de la royauté. Et c’est ce sentiment qui a conduit les autorités du jeu à ne pas se précipiter dans une décision jeudi soir alors que le déferlement d’émotion commençait. Les gens ont commencé à se rassembler devant le palais de Buckingham, des fleurs ont été déposées à Balmoral – la résidence de la reine en Écosse où elle est décédée avec sa famille autour d’elle – tandis que les cinq principales chaînes de télévision terrestres diffusaient des informations en continu ou des programmes préenregistrés documentant sa vie.

Il y avait aussi la promesse de conseils du gouvernement. Un document intitulé “Le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II : Guide de deuil national» a été diffusé quelques heures après sa mort. Dans celui-ci, la question du sport y était abordée : « Il n’y a aucune obligation d’annuler ou de reporter des événements et rencontres sportives, ou de fermer des lieux de divertissement pendant la période de deuil national. Ceci est à la discrétion des organisations individuelles.

“En signe de respect, les organisations pourraient envisager d’annuler ou de reporter des événements ou de fermer des lieux le jour des funérailles d’État. Elles n’ont aucune obligation de le faire et cela est entièrement à la discrétion de chaque organisation.

“Si des rencontres ou des événements sportifs sont prévus le jour des funérailles d’État, les organisations voudront peut-être ajuster les horaires des événements afin qu’ils n’entrent pas en conflit avec les horaires des funérailles et des cortèges associés. En signe de respect et conformément à le ton du deuil national, les organisateurs peuvent souhaiter observer une période de silence et/ou jouer l’hymne national au début des événements ou des rencontres sportives, et les joueurs peuvent souhaiter porter des brassards noirs.”

La décision finale a donc été laissée aux associations. Le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) a organisé un appel tous sports à 9h30 vendredi pour discuter des options et répondre aux questions lorsque cela est possible. La Premier League a ensuite réuni son conseil d’administration et les représentants des 20 clubs à 11 heures pour discuter de leur prochain déménagement.

Le match de Ligue Europa de Manchester United contre la Real Sociedad à Old Trafford a été l’un des seuls événements sportifs à avoir lieu le jour de la mort de la reine Elizabeth II. Jan Kruger – UEFA/UEFA via Getty Images

La longévité remarquable de la reine Elizabeth II rend le précédent historique si lointain qu’il en minimise la pertinence, mais lorsque le roi George VI est décédé le 6 février 1952, une série complète de matchs de la ligue de football a été disputée trois jours plus tard. De même, des matchs ont été joués au lendemain du décès du roi George V en janvier 1936. Cependant, les matchs ont été interrompus lorsque la princesse Diana est décédée en août 1997 et, dans un contexte différent, le football a repris à la première occasion après l’épidémie de COVID-19, en partie sur la base de l’amélioration du moral que le sport de compétition apporterait à une nation endurant une douleur généralisée. Le football se targue d’unifier les démonstrations de respect dans les moments difficiles de la société et ici, une malheureuse opportunité s’est présentée.

De plus, alors que la réunion de Premier League a eu lieu, la confirmation est venue que l’union de rugby reprendrait, tandis que la rumeur s’est rapidement répandue que le cricket et le golf devaient continuer. Plus tard, la ligue de rugby a déclaré publiquement qu’elle continuerait. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que la Premier League avait choisi de ne pas poursuivre ses matches à la suite d’une décision du conseil d’administration qui a ensuite été soutenue par les clubs.

Lors de réunions typiques, les clubs votent, 14 des 20 équipes devant adopter une motion, mais cette situation était différente. Des sources affirment que des pourparlers ont eu lieu entre la Premier League, l’EFL et la Super League féminine pour coordonner leur réponse après la réunion du DCMS, entraînant le report de tous les matches ce week-end, y compris le match de Premier League lundi soir entre Leeds United et Nottingham Forest.

Quand auront lieu les jeux ?

Dépouillant l’émotion de la situation, le calendrier du football est déjà fortement condensé en raison de la survenue sans précédent d’une Coupe du monde d’hiver en novembre et décembre. Le patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déjà qualifié le calendrier de “fou”, tandis que d’autres, dont le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, ont exprimé des craintes concernant l’épuisement professionnel des joueurs compte tenu du volume considérable de rencontres.

Il y a un peu de mou précieux. Une source a suggéré que si la reine décédait un vendredi ou un samedi, la décision aurait été une formalité, mais ce week-end intervient au milieu de la vague de choc initiale à l’annonce et de l’effusion probable de chagrin lors des funérailles, le dont la date n’a pas encore été confirmée, mais on suppose qu’elle sera soit le dimanche 18 septembre, soit le lundi 19 septembre. Les directives du gouvernement sont plus claires concernant les funérailles. “En signe de respect, les organisations pourraient envisager d’annuler ou de reporter des événements ou de fermer des lieux le jour des funérailles d’État”, indique le document.

Si les funérailles ont lieu le 18 septembre, l’ampleur même de l’opération policière met en péril les rencontres prévues pour dimanche prochain. Ce seront les premières funérailles d’État britanniques depuis la mort de Sir Winston Churchill en 1965, et les gens voyageront de tous les coins du globe jusqu’à Londres. L’opération de police commencera en effet au cours du week-end, quelle que soit la date réelle des funérailles, et la perspective d’une deuxième semaine de jeu potentiellement perturbée est donc claire.

Les pourparlers se poursuivront sur la manière de gérer cette situation dans les prochains jours. Plus immédiatement, des sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA est en pourparlers avec les parties prenantes concernées pour savoir si les matches de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa impliquant des clubs anglais devraient avoir lieu la semaine prochaine. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Arsenal, West Ham et Manchester United devraient tous être en action, ainsi que les clubs écossais Rangers, Celtic et Hearts.

Mais finalement, tout cela peut attendre un moment. Le petit-fils de la reine, le prince William, est le président de la FA et elle-même était la marraine de l’organisation. Aux yeux des instances dirigeantes du football, les difficultés logistiques sont remplacées par un désir de faire une pause en reconnaissance d’un moment marquant de l’histoire d’une nation et de la fin d’une époque. Il y aura toujours un autre match. Il n’y aura jamais une autre reine Elizabeth II.