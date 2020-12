(Opinion Bloomberg) – La relation des États-Unis avec l’Iran ne sera jamais facile. Même la volonté du président élu Joe Biden de rejoindre l’accord nucléaire iranien, également connu sous le nom de plan d’action global conjoint, ne sera pas d’une grande aide. Il a clairement indiqué que son objectif était la conformité de l’Iran. Mais la colère suscitée par le meurtre du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh et la petite fenêtre d’opportunité avant l’élection présidentielle de juin excluront-elles la diplomatie à court terme? Probablement pas, car le guide suprême iranien Ali Khamenei sait que l’Iran a besoin d’un allégement des sanctions, mais il fera pression pour que les États-Unis assouplissent les sanctions avant que l’Iran ne fasse quoi que ce soit.

Les Iraniens peuvent se remettre en conformité avec l’accord de 2015 en respectant les limites imposées au nombre de leurs centrifugeuses, au niveau auquel ils peuvent s’enrichir, à la quantité d’uranium faiblement enrichi qu’ils peuvent accumuler, en démantelant deux cascades de centrifugeuses avancées installées, etc. Pour la part des États-Unis, ils peuvent à nouveau suspendre les sanctions, apportant une aide économique désespérément nécessaire aux Iraniens. Mais il faudrait encore quatre à six mois à l’Iran pour se remettre en conformité avec l’accord nucléaire. La nouvelle administration accordera-t-elle un allégement des sanctions alors même que l’Iran continue de violer les limites du JCPOA? Les Iraniens insistent non seulement pour continuer à le faire, mais ils demandent également une compensation pour le coût des sanctions que l’administration Donald Trump leur a imposées, affirmant avec une certaine justification qu’ils ont continué à respecter leurs obligations au titre du JCPOA. pendant un an après que Trump a cessé de respecter les États-Unis.

Même si la nouvelle administration refuse de fournir une compensation mais offre un allègement immédiat des sanctions, l’Iran commençant seulement à prendre des mesures pour se conformer à nouveau, les critiques républicains du Congrès du JCPOA sont susceptibles de crier au scandale. Ils interpréteront comme fondamentalement erroné toutes les mesures qui réduisent l’influence des États-Unis alors que l’Iran ne respecte ni ne modifie aucun de ses comportements déstabilisateurs au Moyen-Orient. Ironiquement, cela est susceptible de créer un problème à la fois pour le président élu, qui veut restaurer le bipartisme en politique étrangère, et pour l’Iran, dont les dirigeants voudront avoir l’assurance que tout accord ne sera pas simplement annulé en 2024 si les élections américaines produisent un administration différente.

L’administration Biden devra réconcilier un certain nombre de conflits si sa politique iranienne veut avoir une chance de succès. Premièrement, les nations européennes veulent que les États-Unis reviennent au JCPOA, tandis que la plupart des républicains du Congrès sont susceptibles de s’opposer à tout retour à l’accord nucléaire qui ne résout pas ses dispositions d’extinction, les missiles balistiques ou les troubles de l’Iran au Moyen-Orient.

Deuxièmement, la nouvelle administration ressentira l’urgence de rétablir les limites du programme nucléaire iranien alors même qu’elle aborde les autres problèmes, mais elle ne veut pas s’entendre sur le programme nucléaire en otage pour progresser sur les missiles balistiques ou les défis régionaux.

Troisièmement, le président élu reconnaît qu’Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis veulent être rassurés sur les mouvements des États-Unis vers l’Iran, de peur qu’ils n’agissent de manière à compliquer la stratégie américaine. Mais ces pays doutent du JCPOA, craignent que les États-Unis abandonnent prématurément leur influence et craignent que les enjeux de l’administration Biden dans le processus de négociation ne l’amènent à fermer les yeux sur les menaces de l’Iran envers ses voisins.

Enfin, alors même que l’administration Biden cherche à préserver son influence sur l’Iran et à démontrer les coûts élevés de son mauvais comportement, elle souhaite également pouvoir offrir des incitations à un meilleur comportement envers ses voisins régionaux.

Bien que difficile, il est possible de concilier ces objectifs contradictoires. Mais cela demande une réflexion plus limitée. Précisément parce qu’il ne sera pas si simple de rejoindre le JCPOA, l’administration Biden devrait faire une vertu de nécessité: les États-Unis devraient continuer à se déclarer prêts à rejoindre le JCPOA et à négocier un accord successeur – ce qui rassure les Européens et envoie le message selon lequel l’administration Biden respecte les accords multilatéraux – mais indique également clairement qu’une compréhension plus limitée de la réduction de la posture nucléaire actuelle de l’Iran n’a pas besoin d’attendre, et qu’un soulagement limité peut être accordé pour de telles mesures. Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie atomique a signalé que l’Iran dispose de 12 fois plus d’uranium faiblement enrichi que ce qui est autorisé en vertu du JCPOA; l’administration pourrait demander une réduction des 2 400 kilogrammes actuels à 1 000 kilogrammes et le démantèlement des deux cascades de centrifugeuses avancées qui ont été installées. En échange, les États-Unis pourraient dégeler l’accès à certains des comptes qui détiennent des réserves de devises iraniennes tout en maintenant les sanctions en place.

La vertu de cet accord «moins pour moins» est qu’il réduit le temps de percée de l’Iran au développement de matières fissiles de qualité militaire; préserve l’influence des États-Unis; n’exige pas que les républicains du Congrès et les alliés du Moyen-Orient des États-Unis adoptent le JCPOA, un symbole qu’ils trouvent problématique; et peut gagner du temps pour faire ce que Biden a clairement indiqué qu’il veut faire – à savoir, négocier un accord successeur au JCPOA qui étend ses dispositions tout en abordant la posture agressive de l’Iran dans la région. Avant d’adopter une telle position, Biden devrait consulter le Congrès, les alliés européens et les Israéliens, les Saoudiens et les Emiratis. Les Européens, tout en favorisant un retour au JCPOA, soutiendront une démarche américaine qui limite la menace nucléaire iranienne par la diplomatie même si elle propose un accord plus limité dans un premier temps. Le Congrès et les amis des États-Unis au Moyen-Orient voudront comprendre les objectifs américains et comment ils chercheront à préserver leur influence.

Bien sûr, les Iraniens ont leur mot à dire sur ce qui est possible. Malgré des propos provocants, Khamenei sait que les Iraniens ont besoin de secours et cherchera un moyen de l’obtenir. Ils ne doivent pas l’obtenir gratuitement.

Cet article est tiré de la note de transition présidentielle de Dennis Ross sur la politique américaine face au défi nucléaire iranien, à paraître par le Washington Institute.

Dennis Ross est conseiller au Washington Institute for Near East Policy et a occupé des postes de haut niveau dans le domaine de la sécurité nationale pour les présidents Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton et Barack Obama. Il est co-auteur de «Soyez forts et de bon courage: comment les dirigeants les plus importants d'Israël ont façonné son destin».

