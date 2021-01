Quelle sera la politique en 2021? Pas tout à fait le même vieux, le même vieux. Le Brexit va enfin s’estomper. Il est dans l’intérêt de la plupart des partis de «tracer une ligne en dessous», comme le dit le cliché, étant donné les problèmes que cela a (surtout) causés aux politiciens, et le fait que le public en soit profondément ennuyé. Ce sera maintenant au tour du Labour d’être divisé, comme nous l’avons vu lors du récent vote des Communes sur l’accord de libre-échange. À tous les niveaux, les électeurs travaillistes, les députés et les députés qui étaient des restes, ou du moins certains d’entre eux, se transformeront en répliqueurs et exigeront un engagement à retourner dans l’UE. Keir Starmer espère unir le parti sous un engagement vague de s’appuyer sur la «base» de l’accord actuel pour construire un partenariat «plus étroit» avec l’UE, mais pas plus. Même si le Brexit tourne au désastre – et qu’il y aura inévitablement du chaos, des fermetures et des pertes d’emplois, il est peu probable qu’il suscite chez les électeurs un grand appétit pour un autre grand débat national sur l’Europe.

En tant que virus politique, le Brexit va cependant muter de manière imprévisible. Elle commencera, par exemple, à figurer encore plus en évidence dans l’argumentation concernant l’indépendance de l’Écosse, ou «Scexit», comme on l’appelle peut-être encore. Après tout, la plupart des arguments sur la souveraineté et la reprise du contrôle déployés par le SNP ont pour eux une impression de Brexity, tout comme les arguments contre les barrières commerciales et le fait d’être mieux ensemble ont un écho de la campagne Remain. Dans tous les cas, Nicola Sturgeon semble en passe de remporter une victoire écrasante et une personne cherchant explicitement un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance. Si Londres dit simplement «non», il y aura en effet une crise constitutionnelle qui divise amèrement, et qui ne peut probablement pas être résolue par la Cour suprême. Comme en Irlande il y a un siècle, il y en aura beaucoup en Écosse qui remettront en question la légitimité du gouvernement de Westminster et chercheront des moyens de résister, par le biais de manifestations politiques pacifiques, de résistance et de désobéissance. La plupart des Anglais, il faut le dire, n’auraient aucune objection à ce que l’Écosse suive sa propre voie; le différend serait avec le gouvernement militairement unioniste qui refuse même de parler à Sturgeon.