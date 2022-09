Comment la police de Virginie a résolu un mystère de meurtre de 47 ans avec des tests ADN

Les tests ADN des dépouilles mortelles ont changé la façon dont les enquêtes sont menées de nos jours. Il a aidé les responsables de la police à dénouer facilement les nœuds du crime, en particulier dans les affaires pénales. En Virginie, des policiers ont résolu le mystère du meurtre d’un adolescent vieux de 47 ans à l’aide de la technologie ADN.

Le rapport du crime a été présenté sur Sky News. Une adolescente, Patricia Agnes Gildawie, a été vue pour la dernière fois dans la ville de Fairfax, en Virginie, le 8 février 1975. À l’époque, Patricia Agnes avait 17 ans. Près de 26 ans plus tard, le 21 septembre 2001, le corps d’une femme a été retrouvé. Les restes squelettiques ont été retrouvés par une équipe de construction derrière un complexe d’appartements et près d’un fossé de drainage, ainsi que des vêtements, à McLean.

Un premier examen par la police et le pathologiste a montré que Patricia avait été assassinée. Sur sa tête, les pathologistes ont trouvé une blessure par balle. De plus, ses restes ont également montré que Patricia Agnes était une femme afro-américaine de la fin de l’adolescence au début de la vingtaine.

Cependant, les détectives, qui avaient auparavant examiné l’affaire du meurtre de Patricia, ont pris l’aide d’Othram. Grâce à leur enquête, il a été établi que la dépouille mortelle appartenait à une adolescente blanche. Othram est une société américaine de tests ADN et de séquençage du génome de qualité médico-légale.

En cherchant et en contactant les proches parents de Patricia, les policiers ont découvert sa demi-sœur. Maintenant, la sœur de Patricia, Véronique Duperly, a partagé l’histoire du meurtre. Lors de la vérification de l’ADN des restes mortels et de Véronique, les deux correspondaient. Duperly a révélé: “Mme Gildawie sortait avec un homme plus âgé à l’époque, qui lui a prêté une Cadillac Eldorado blanche avec un intérieur rouge qu’elle conduisait la dernière fois.”

La police trouve le petit ami de Patricia qui pourrait être dans la fin de la trentaine lorsqu’il a assassiné Patricia. Son petit ami travaillait tôt dans un magasin de tissus d’ameublement maintenant fermé près de Church Street et de Lawyer’s Road dans la ville de Vienne, en Virginie. Ed O’Carroll, commandant du bureau des crimes majeurs et de la cybercriminalité et de la criminalistique, a déclaré à Sky News : « Nous avançons rapidement et furieusement sur cette affaire. Nous savons que le tueur est toujours dehors. L’identification de cette jeune femme résout un mystère qui a duré plus de 47 ans.

