Comment la police de Las Vegas a arrêté le meurtrier présumé de Tupac après trois décennies

TSept ans après que Tupac Shakur ait été abattu lors d’une fusillade en voiture sur le Strip de Las Vegas, un chef de gang présumé a été arrêté le 29 septembre et accusé du meurtre de l’icône du hip-hop.

Selon le département de la police métropolitaine de Las Vegas, Duane « Keffe D » Davis était à la tête d’un complot du gang Southside Compton Crips visant à tuer Tupac, après que le rappeur et son entourage se soient battus avec un membre du gang à la suite d’une bagarre avec Mike Tyson le 7. Septembre 1996.

« Duane Davis était le commanditaire de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime », a déclaré le lieutenant des homicides Jason Johansson lors d’une conférence de presse après l’arrestation. « Il a orchestré le plan qui a été réalisé. »

La police a déclaré que M. Davis, qui n’avait pas encore plaidé coupable, et trois autres personnes se sont arrêtés aux côtés de Tupac dans une Cadillac blanche plus tard dans la journée du 7 septembre. Quelqu’un à l’intérieur de la voiture a ouvert le feu sur la BMW où était assis le rappeur.

« À un moment donné, alors qu’ils se trouvaient dans la Cadillac blanche, M. Davis a pris l’arme qu’il avait obtenue et l’a remise aux passagers sur le siège arrière du véhicule », a poursuivi le responsable de la police.

Ces arrestations marquent un développement énorme dans l’une des affaires froides les plus médiatisées du département – ​​et de l’histoire du divertissement. Auparavant, personne n’avait été inculpé pour ce meurtre.

«Nous n’avons jamais eu les preuves nécessaires pour avancer cette affaire et la soumettre à des accusations criminelles », a déclaré le lieutenant Johansson.

Cela a changé lorsque M. Davis a commencé à parler ouvertement de son rôle dans la fusillade vers 2018, sa version des événements correspondant étroitement à celle décrite par la police.

« Cette affaire a été redynamisée lorsque des informations supplémentaires ont été révélées concernant son homicide, en particulier les propres aveux de Duane Davis quant à son implication dans cet homicide, qu’il a fournis à de nombreux médias différents », a déclaré le lieutenant Johansson.

En effet, dans le documentaire Netflix de 2018 Non résolu : les meurtres de Tupac et Biggie et dans son livre Légende de la rue Compton qu’il a publié en 2019, Keffe D a affirmé que son neveu Orlando Anderson avait tué Tupac par balle – et qu’il était dans la voiture avec lui lorsqu’il a ouvert le feu.

« Tupac a fait un mouvement irrégulier et a commencé à se pencher sous son siège », écrit M. Davis dans le livre.

« C’était la première et la seule fois de ma vie où je pouvais comprendre le commandement de la police : ‘Gardez vos mains là où je peux les voir.’ Au lieu de cela, Pac a sorti une sangle, et c’est à ce moment-là que le feu d’artifice a commencé.

« Un de mes gars sur la banquette arrière a attrapé le Glock et a commencé à reculer. » L’arrestation fait suite à une descente de police au domicile de M. Davis à Henderson, une ville située à 24 km au sud-est de la Mecque du jeu, qui a eu lieu le lundi 17 juillet.

Même si la police n’a jamais procédé à une arrestation auparavant, un Enquête de 2002 par Los Angeles Times Le journaliste Chuck Philips a impliqué plusieurs personnes dans le meurtre, dont le rival hip hop de Shakur, Christopher Wallace, mieux connu sous son nom de scène Notorious BIG.

Au moment de sa mort en septembre 1996, à l’âge de 25 ans, Shakur était l’une des stars du hip-hop les plus célèbres de la planète.

La mythologie entourant Changements Le rappeur n’a fait que grandir depuis.

Qui est Tupac Shakur ?

Lesane Parish Crooks est né à East Harlem, New York, en 1971, fils de membres actifs des Black Panthers. Il a été rebaptisé Tupac Amaru Shakur, prenant le nom de jeune fille de sa mère, à l’âge d’un an.

Shakur a déménagé à Baltimore avec sa mère en 1984 et a étudié le théâtre, la poésie et le jazz à la Baltimore School for the Arts.

Sa famille a déménagé à Marin City, en Californie, en 1988, et il a commencé à enregistrer de la musique sous le nom de scène MC New York, selon un rapport. site de fans.

Shakur a signé chez Interscope Records et a sorti son premier album, 2Pacalypse maintenanten 1991.

Le premier album, acclamé par la critique, s’est concentré sur les thèmes de la violence des gangs et de la corruption policière, suscitant une réprimande de la part du vice-président de l’époque, Dan Quayle, selon un rapport. biographie officielle.

Snoop Dogg parle de ses derniers instants avec Tupac

Il a ensuite sorti des albums à succès Strictement pour mes NIGGAZ, Thug Life : Volume 1, Moi contre le monde et Tous les regards sont tournés vers moi entre 1993 et ​​septembre 1996.

Au cours de cette période, il a également reçu des éloges pour son jeu dans des films. Justice poétique, Encombré et Lié â un gangue.

Shakur a eu de nombreux démêlés avec la police. En 1993, il a été accusé de voies de fait graves pour la fusillade contre deux policiers en congé à Atlanta. Les accusations ont ensuite été abandonnées et Shakur a réglé les poursuites civiles avec les deux officiers.

Lui et deux amis ont été pris dans une embuscade aux studios Quad à Times Square en novembre 1994, Shakur ayant été abattu à cinq reprises après avoir tenté de repousser les assaillants.

Il affirmera plus tard dans une interview qu’il avait été piégé par Sean Coombs, mieux connu sous le nom de Puff Daddy, et Notorious BIG.

Les réclamations et contre-revendications qui ont suivi ont déclenché l’amère querelle hip hop entre la côte Est et la côte Ouest.

En décembre 1994, Shakur a été reconnu coupable d’abus sexuel au premier degré, puis condamné à une peine de 18 mois à 4,5 ans de prison.

Il a purgé huit mois de prison avant d’être libéré en 1995, dans l’attente d’un appel.

La mort de Tupac

Le 7 septembre 1996, Shakur assiste à un combat de boxe entre son ami Mike Tyson et Bruce Sheldon au MGM Grand Hotel de Las Vegas.

Après le combat, Shakur a attaqué Orlando Anderson, membre du gang Los Angeles Crip, dans le hall de l’hôtel pour venger un récent passage à tabac de l’un de ses gardes du corps, affilié au gang de rue rival Bloods.

L’agression a été filmée par les caméras de sécurité de l’hôtel.

Selon l’enquête de Chuck Philip, Anderson a comploté avec d’autres membres du gang cette nuit-là pour riposter immédiatement.

La mort tragique de Tupac Shakur

Les membres du gang auraient reçu un paiement d’un million de dollars et l’arme utilisée dans la fusillade de Notorious BIG, dont le label Bad Boy Entertainment était impliqué dans une guerre des mots avec le label Death Row de Shakur.

Trois heures plus tard, vers 23 heures, Shakur et l’impresario du disque Suge Knight conduisaient une BMW noire lorsqu’ils se sont arrêtés aux feux de circulation sur Las Vegas Boulevard.

Alors qu’ils discutaient avec les fans, une Cadillac blanche s’est arrêtée à leurs côtés et un occupant armé d’un semi-automatique a tiré plusieurs coups de feu, touchant quatre fois la star du hip hop alors qu’il était assis sur le siège passager.

Shakur est décédé à l’hôpital six jours plus tard d’une hémorragie interne.

Anderson, qui était considéré comme le principal suspect du meurtre de Shakur, aurait été interrogé une fois par des détectives de Las Vegas et aurait clamé son innocence.

Il a été tué dans une fusillade entre gangs en mai 1998.

Notorious BIG a fermement nié toute implication dans le meurtre. Il a été tué dans une fusillade en voiture à Los Angeles six mois après la mort de Shakur.

Shakur a sorti 11 albums à titre posthume et a vendu 75 millions de disques.

Il a depuis reçu de nombreux honneurs et mémoriaux. En 2015, le Grammy Museum a rendu hommage à sa carrière musicale avec l’exposition « All Eyez on Me ».

Il a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2017.

Et en juin, Shakur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.