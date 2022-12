Comment la police chinoise a utilisé les téléphones et les visages pour suivre les manifestants

La police chinoise a mis en place l’un des systèmes de surveillance les plus sophistiqués au monde. Ils ont accroché des caméras par millions aux coins des rues et aux entrées des immeubles. Ils ont acheté un puissant logiciel de reconnaissance faciale et l’ont programmé pour identifier les citoyens locaux qui vivent à proximité. Un logiciel spécial analyse les données et les images récupérées.

Bien que la construction du système de surveillance n’était pas un secret, pour beaucoup en Chine, il a semblé éloigné. La police l’utilise plus couramment pour traquer les dissidents, les minorités ethniques et les travailleurs migrants. Beaucoup expriment leur soutien sous l’idée que si vous n’avez rien fait de mal, vous n’avez rien à cacher. Les interrogatoires de la semaine dernière pourraient ébranler cette perspective. C’est la première fois que l’État de surveillance est directement dirigé contre un grand nombre de personnes de la classe moyenne dans les villes les plus riches de Chine. Alors que beaucoup ont l’expérience de la censure – et cette semaine a prouvé qu’ils peuvent parfois la contourner – une visite de police à domicile est moins courante et plus intimidante.

« Nous entendons des histoires de policiers se présenter aux portes des gens pour leur demander où ils se trouvaient pendant les manifestations, et cela semble être basé sur les preuves recueillies grâce à la surveillance de masse », a déclaré Alkan Akad, chercheur sur la Chine à Amnesty International. “La technologie” Big Brother “de la Chine n’est jamais éteinte, et le gouvernement espère qu’elle montrera maintenant son efficacité pour étouffer les troubles”, a-t-il ajouté.