Comment la polarisation politique a brisé la campagne de vaccination américaine

L’épidémie de Covid-19 aux États-Unis risque de devenir une histoire de «deux Amériques», comme l’a averti Anthony Fauci en juin : une nation où les régions avec des taux de vaccination plus élevés sont capables de repousser le coronavirus tandis que celles avec des taux de vaccination plus faibles continuent de voir cas et décès.

À première vue, c’est une division entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Mais, de plus en plus, c’est aussi une division entre les démocrates et les républicains – car la vaccination s’est retrouvée sur l’une des plus grandes lignes de division aux États-Unis, la polarisation politique.

La polarisation, bien sûr, n’est pas une nouvelle force dans la vie américaine. La polarisation croissante ne signifie pas seulement un Congrès se divisant plus nettement entre la gauche et la droite ; cela signifie que les opinions politiques des gens sont désormais étroitement liées à des points de vue sur des questions apparemment sans rapport, comme les films qui devraient gagner des Oscars. Mais tout au long de la pandémie, la polarisation s’est manifestée par des différences marquées dans la façon dont les démocrates et les républicains abordent chacun Covid-19, du lavage des mains à la distanciation sociale en passant par le masquage.

Cette polarisation a maintenant ouvert des divisions politiques dans les taux de vaccination, la décision des gens de se faire vacciner ou non aujourd’hui étant un meilleur prédicteur des résultats électoraux que leurs votes lors des élections précédentes. Cela a conduit la campagne de vaccination des États-Unis à frapper un mur, ratant l’objectif du président Joe Biden le 4 juillet. Pendant ce temps, la variante delta la plus infectieuse se propage, augmentant le risque d’infections, d’hospitalisations et de décès dans les zones non vaccinées – et souvent fortement républicaines.

Pour le dire franchement : la polarisation tue des gens.

« C’est une interprétation parfaitement exacte », m’a dit Seth Masket, politologue à l’Université de Denver. « Nous en sommes au point où les gens choisissent un comportement personnel plus risqué en suivant l’exemple des membres de leur parti. »

Cela ne devait pas être ainsi. Les perceptions sur Covid-19 n’étaient pas trop divisées par les partis politiques très tôt dans la pandémie. Et tandis que les pairs américains du monde entier ont certainement vu des débats politiques et des conflits sur Covid-19, ils ont dans l’ensemble réussi à éviter le niveau de polarisation que les États-Unis ont vu, avec d’autres nations travaillant au-delà des lignes politiques pour prendre le virus au sérieux et le supprimer .

Mais les États-Unis ont commencé à emprunter un chemin différent une fois que le président de l’époque, Donald Trump, a minimisé l’importance du coronavirus – délibérément, comme il l’a révélé plus tard – et que les dirigeants républicains et la base ont suivi son exemple. Que vous preniez la pandémie au sérieux est devenu très rapidement un autre moyen de vous affilier à des équipes rouges ou bleues, amenant certains à faire des choses plus dangereuses pour leur propre bien-être simplement à cause de leur affiliation à un parti politique.

« La partisanerie est désormais le facteur de division le plus fort et le plus constant dans les comportements liés à la santé », m’a dit Shana Gadarian, politologue à l’Université de Syracuse.

Pour surmonter cela, il faudra affronter une tendance globale de la vie politique américaine. Et tandis que les experts ont quelques idées sur la meilleure façon d’atteindre les républicains, il est peut-être trop tard ; avec un an et demi de Trump et d’autres républicains minimisant le risque de virus, il est possible que les opinions sur Covid-19 – et le vaccin en conséquence – soient tout simplement trop ancrées maintenant.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les experts craignent que les États du Sud, qui sont fortement républicains et ont les taux de vaccination les plus bas des États-Unis, voient bientôt des épidémies de Covid-19. En effet, plusieurs États du Sud, du Mississippi au Missouri en passant par le Texas, ont signalé certaines des plus fortes augmentations de cas ces dernières semaines. Les décès de Covid-19 aux États-Unis tournent toujours autour de 250 par jour – plus que tous les décès par surdose de drogue dans le pays réunis.

Pourtant, cela vaut la peine d’essayer et, à tout le moins, de tenir compte des leçons de Covid-19 – sinon pour la pandémie actuelle, alors pour les futures crises de santé publique. La politique jouera bien sûr toujours un rôle dans la réponse à toute crise de santé publique, mais cela ne doit pas être si grave – certainement pas au point où une partie nie les dangers d’un virus tuant des millions de personnes dans le monde.

Les Américains ont déjà vu à quel point cela peut se dérouler, car des centaines de milliers de personnes sont mortes et une grande partie du pays reste vulnérable aux résurgences de Covid-19. Le pays peut prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.

Le Covid-19 a été extrêmement polarisé aux États-Unis

Il n’y a rien d’inhérent au républicanisme ou au conservatisme qui rende inévitable la polarisation autour de Covid-19. Partout dans le monde, des pays dirigés par ceux de droite, comme l’Australien Scott Morrison ou l’Allemande Angela Merkel, ont pris le virus au sérieux et adopté des précautions strictes. Du Canada à la Corée du Sud, les pays qui sont parfois secoués par de graves conflits politiques l’ont généralement évité autour de Covid-19, car tous les côtés de l’allée ont pris au sérieux la menace qu’il représentait.

« Cela n’avait pas à être de cette façon », a déclaré Gadarian. « Il n’y a vraiment rien dans la nature d’être un parti de droite qui nécessiterait de réduire la menace de Covid dès le début. »

Il n’est pas difficile d’imaginer une chronologie dans laquelle Trump a pris le coronavirus très au sérieux d’une manière qui correspondait à sa rhétorique et à ses objectifs politiques: verrouiller étroitement les frontières du pays, par exemple, et rallier les Américains à leur devoir patriotique de masquer et à distance sociale pour protéger la nation d’un virus originaire de Chine.

De toute évidence, ce n’est pas ce qui s’est passé.

Au début, en février, il n’y avait en fait pas eu de grande division entre les démocrates et les républicains sur la question de savoir si le virus était une « réelle menace ». Ce n’est que lorsque Trump et d’autres membres de son parti ont parlé davantage du virus que les républicains sont devenus plus susceptibles de dire que le virus n’est pas une menace. Les indices d’élite ont favorisé différentes réactions américaines à Covid-19.

Trump a activement minimisé l’importance du virus, affirmant en février 2020 que le virus disparaîtrait rapidement « comme un miracle » d’Amérique et le comparant à la grippe. Les politiciens et les médias républicains ont emboîté le pas, des fissures bleu-rouge se sont rapidement formées entre les États qui s’en tenaient à des précautions plus strictes et qui ne l’étaient pas.

L’attitude du public a rapidement pris forme. En mars, 33% des républicains et 59% des démocrates ont déclaré que Covid-19 était une menace majeure pour la santé des États-Unis, selon le Pew Research Center – un indice de polarisation précoce. En juillet, l’écart s’était creusé : 46 % des républicains considéraient le Covid-19 comme une menace pour la santé des États-Unis, contre 85 % des démocrates.

Cela s’est traduit par des comportements signalés. Dans une enquête Gallup menée en juin et juillet, 94 % des démocrates ont déclaré qu’ils portaient « toujours » ou « très souvent » un masque à l’extérieur de leur domicile, tandis que seulement 46 % des républicains ont dit la même chose.

« Nous l’avons vu très tôt », a déclaré Gadarian. « Les écarts dans les comportements de santé et toutes sortes d’autres attitudes sont assez stables au fil du temps. Cela a été bloqué et a affecté la façon dont les gens assimilent les nouvelles informations. »

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et cette polarisation reste en place avec les vaccins. Selon le sondage de Civiqs, 94% des démocrates sont déjà vaccinés ou souhaitent se faire vacciner, tandis que seulement 50% des républicains déclarent la même chose. La part des républicains qui rejettent le vaccin n’a pas sensiblement bougé toute l’année, restant dans la fourchette de 41 à 46%.

En mesurant la corrélation entre le taux de vaccination d’un État et les résultats des élections de 2020, Masket a trouvé un coefficient de 0,85, 1 signifiant une corrélation un à un et 0 représentant aucune corrélation. Comme Masket l’a noté, « Nous ne voyons presque jamais une corrélation aussi élevée entre les variables dans les sciences sociales. » En fait, a-t-il ajouté, « les taux de vaccination sont un meilleur prédicteur des élections de 2020 que les élections de 2000. Autrement dit, si vous voulez savoir comment un État a voté en 2020, vous pouvez obtenir plus d’informations en connaissant son taux de vaccination actuel qu’en sachant comment il a voté il y a 20 ans.

Pourtant, les républicains peuvent prendre au sérieux les crises de santé publique, comme beaucoup l’ont fait avec l’épidémie d’opioïdes et l’épidémie d’Ebola de 2014-2016. Certaines recherches suggèrent également que les gouverneurs républicains qui ont affronté Covid-19 avec sérieux, tels que Larry Hogan du Maryland et Mike DeWine de l’Ohio, ont réussi à convaincre davantage de leurs électeurs d’adopter des précautions.

Compte tenu de ces preuves, certains experts ont émis l’hypothèse que, dans une réalité alternative, un président Mitt Romney ou un président Jeb Bush aurait pris la menace de Covid-19 beaucoup plus au sérieux – et aurait peut-être évité de polariser le problème, voire pas du tout. « Presque n’importe quel autre président en aurait reconnu la gravité, étant en grande partie en phase avec la FDA et le CDC », a déclaré Masket.

Covid-19 a rendu la polarisation beaucoup plus meurtrière

Les conséquences de la polarisation autour du Covid-19 sont désormais claires. Comme David Leonhardt l’a expliqué dans le New York Times, il existe désormais une étroite corrélation entre les taux de vaccination et les cas de coronavirus. Sur une semaine en juin, les comtés où entre 0 et 30 pour cent des personnes ont été vaccinées ont presque triplé le nombre de nouveaux cas en tant que comtés avec des taux de vaccination de plus de 60 pour cent.

Ces zones à faible taux de vaccination sont souvent des bastions républicains. Sur la base d’un sondage de la Kaiser Family Foundation, l’un des principaux moteurs de l’hésitation à la vaccination chez les républicains est l’opinion selon laquelle la menace de Covid-19 a été exagérée. Cette polarisation précoce provoquée par la minimisation du virus par Trump, remontant à février 2020, explique pourquoi les républicains sont beaucoup moins susceptibles de se faire vacciner aujourd’hui.

Le meilleur espoir d’inverser cela maintenant, comme une étude du laboratoire de polarisation et de changement social de Stanford trouvée plus tôt cette année, semble, logiquement, que les républicains soutiennent avec force et systématiquement que le coronavirus est une menace réelle et que le vaccin est sûr et efficace à prévenir l’infection. Bien qu’il y ait eu quelques tentatives de la part des républicains à cet égard, Trump ayant brièvement parlé favorablement des vaccins lors de la Conférence d’action politique conservatrice de 2021, ces messages ont été rares. Certains républicains, tels que Sens. Rand Paul (KY) et Ron Johnson (WI), ont également continué à mettre en doute l’innocuité et l’efficacité des vaccins.

C’est un peu déroutant, car Trump a une excellente occasion de s’attribuer le mérite des vaccins. Alors que de nombreux experts doutaient qu’un vaccin puisse sortir au cours de la première année d’une pandémie causée par un nouveau virus, Trump a promis de faire un vaccin en 2020, a investi de l’argent dans la tâche et a finalement eu raison. À peu près n’importe quel président aurait probablement consacré des ressources à un vaccin, mais une partie du fait d’être un politicien consiste à s’attribuer le mérite des bonnes choses qui se produisent pendant que vous êtes en poste – même si votre capacité unique à diriger n’en est pas vraiment responsable.

« Beaucoup de gens, y compris moi, étaient méprisants ou sceptiques [the vaccine] pourrait se produire si rapidement, mais c’est le cas », a déclaré Masket. « C’est quelque chose dont Trump pourrait vraiment se vanter. »

En d’autres termes : Trump et le Parti républicain ont une chance de s’attribuer le mérite d’avoir sauvé les États-Unis du coronavirus – et, ce faisant, d’aider réellement à sauver les États-Unis du coronavirus en faisant vacciner davantage de personnes. Jusqu’à présent, ils ont complètement saisi l’opportunité.

Là encore, il est peut-être trop tard. Après un an et demi, les croyances des Américains sur le coronavirus se sont solidifiées. Ainsi, si les dirigeants républicains changeaient soudainement de ton, ils pourraient risquer une révolte de la base plus qu’ils ne feraient changer d’avis. « Si vous avez eu plusieurs mois pour réfléchir à cela, vous allez commencer à vous installer dans une vision plus permanente », m’a dit Robb Willer, directeur du laboratoire de polarisation et de changement social de Stanford.

À cette fin, la meilleure chose aurait été – et serait pour les futures crises de santé publique – que les dirigeants républicains ne politisent jamais du tout la pandémie.

Les experts m’ont dit que les deux parties auraient pu travailler ensemble, comme certains l’ont fait dans d’autres pays, pour développer des messages cohérents sur le virus. Au lieu de conférences de presse dirigées par des acteurs politiques comme Trump et l’ancien vice-président Mike Pence, elles auraient pu être principalement présentées par des acteurs moins politiques comme Fauci et d’autres dirigeants d’agences fédérales de santé publique. Trump et Pence auraient pu s’assurer que le message reste dépolarisé en ne se heurtant pas publiquement à ces responsables.

Les démocrates, eux aussi, auraient dû éviter de tomber dans le piège de s’opposer aux choses uniquement parce que l’administration Trump les proposait. Cette polarisation inversée s’est produite lors du débat sur la réouverture des écoles, alors que certains démocrates critiquaient par réflexe la pression de Trump pour rouvrir les écoles, et il semble maintenant qu’il était probablement sûr de rouvrir avec quelques précautions.

C’est un monde où tout le monde est beaucoup plus responsable d’une grave crise de santé publique. Et le fait qu’il soit difficile d’imaginer, surtout au milieu d’une année électorale controversée, montre à quel point il sera difficile de surmonter une tendance politique qui tue maintenant des gens.