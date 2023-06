Comment la plus grande peur de Poutine d’être «tué comme Kadhafi» s’est presque réalisée alors que le groupe Wagner a pris d’assaut Moscou

La peur inébranlable de VLADIMIR Poutine d’être horriblement tué comme le dictateur libyen le colonel Kadhafi s’est presque réalisé hier alors que Wagner menaçait de démolir ses portes.

Le tyran russe déjà paranoïaque et tremblant a fait face à une armée de miliciens lors d’une marche sanglante jusqu’à sa porte, ce qui aurait pu faire craindre qu’ils ne livrent le destin macabre qu’il redoute si désespérément.

La plus grande peur de Vladimir Poutine est de subir le sort macabre réservé à l’ancien dictateur libyen Crédit : AFP

Le colonel Kadhafi a été brutalisé et exécuté par les siens en 2011 et les images hantent toujours Poutine

Yevgeny Prigozhin (photo) et son armée de mercenaires se dirigeaient vers Moscou Crédit : Reuters

Wagner était en rébellion ouverte hier contre l’armée russe et a capturé des installations militaires dans deux grandes villes avant de se diriger plus loin vers la capitale Crédit : EPA

Troupes et policiers russes se préparant à défendre Moscou avant l’annulation du coup d’État

Audacieux et provocateur – Le soulèvement armé de Prigozhin aurait pu mener à la réalisation des pires craintes de Poutine Crédit : AFP

Le contrôle autrefois indiscutable de Poutine se déchire alors que ses troupes subissent des humiliations sur le champ de bataille ukrainien.

Samedi matin, cette fragilité a éclaté au grand jour lorsque son ancien allié et « chef préféré » Yevgeny Prigozhin a lancé une rébellion armée dans l’est de la Russie et juré de marcher sur Moscou.

Poutine a férocement qualifié le soulèvement de « mutinerie » et de « trahison » et a appelé à l’arrestation immédiate du chef de guerre, mais le mercenaire Wagner n’a pas été découragé et a poursuivi son assaut, abattant un avion et des hélicoptères de l’armée de l’air.

Un Poutine recroquevillé a été contraint de fermer les écoutilles et de brouiller ses gardes et ses chars pour défendre la capitale, tandis que son avion présidentiel a été aperçu en train de fuir vers Saint-Pétersbourg.

Le dirigeant russe a été confronté au plus grand défi de sa poigne de fer depuis qu’il est arrivé au pouvoir et a pris le contrôle du Kremlin il y a plus de deux décennies.

La révolte a été annulée dans la soirée, mais le régime de Poutine a – pendant un bref instant – fait face à un renversement.

Acculé dans un coin, le dirigeant russe aurait pu se souvenir de la scène qui le hanterait toujours – la torture, la brutalité et l’exécution publiques du colonel Mouammar Kadhafi par une foule.

C’est un événement qui aurait instillé chez Poutine une peur profonde de la rébellion et de la paranoïa quant à son propre destin.

On pense que Vlad y a vu un coup de semonce direct à son propre régime.

Tous les derniers moments horribles de la vie du dictateur libyen ont été diffusés dans le monde entier, ce qui aurait profondément troublé Vlad.

Selon The Atlantic, il aurait « obsessionnellement » regardé la vidéo, déclenchant des années de paranoïa qu’un destin similaire le trouverait un jour.

L’intervention dirigée par l’OTAN en Libye a jeté les bases de la mort violente du criminel de guerre, et le despote russe l’a utilisée comme une leçon importante sur l’implication occidentale.

Poutine a furieusement condamné la décision de l’ONU pour une action militaire comme une trahison, comparant la résolution à un « appel médiéval aux croisades ».

Cependant, il a été contraint de regarder, impuissant et anxieux depuis la ligne de touche, ayant brièvement quitté le poste de président pour devenir Premier ministre entre 2008 et 2012.

Poutine a même directement fait référence aux images troublantes lors d’une conférence de presse en 2011.

« Presque toute la famille de Kadhafi a été tuée, son cadavre a été diffusé sur toutes les chaînes de télévision mondiales, il était impossible de le regarder sans dégoût.

« L’homme était tout couvert de sang, toujours en vie et il était en train d’être achevé. »

Qu’est-il arrivé à Kadhafi ? Le régime brutal du COLONEL Kadhafi a pris fin le 20 octobre 2011, lorsqu’il a été acculé par une foule révolutionnaire. Il a été tué lors d’une exécution frénétique organisée par des rebelles après avoir été retrouvé accroupi dans un égout pluvial à Syrte, en Libye. Une vidéo effrayante a capturé les derniers instants du tyran alors qu’il était vu couvert de sang parmi une foule de combattants qui scandaient « Dieu est grand ». Le dictateur – qui a commis des crimes de guerre et opprimé vicieusement son peuple – peut être entendu demander grâce dans les clips, en disant « ce que vous faites est mal ». « Qu’y a-t-il ? Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? plaida le tyran ensanglanté. Des huées de « vous chien » et des acclamations de « victoire » peuvent être entendues alors que le dictateur déconcerté a été capturé par la foule. Il aurait été battu et torturé par les rebelles, notamment en lui insérant un couteau ou une baïonnette dans l’anus. Kadhafi a ensuite été abattu à bout portant, certains rapports indiquant qu’il avait été exécuté avec son propre pistolet en or sur mesure. Son corps a été exposé au public dans un congélateur afin que la population ait la preuve que le vil dirigeant était mort.

Le journaliste russe Mikhail Zygar a écrit dans son livre « Tous les hommes du Kremlin » que Poutine a appris une immense leçon le jour de la mort de Kadhafi – la faiblesse et le compromis n’étaient pas une option.

Il a écrit : « Quand il [Gaddafi] était un paria, personne ne l’a touché. Mais dès qu’il s’est ouvert, il a non seulement été renversé mais tué dans la rue comme un vieux chien galeux. »

L’ennemi de Poutine, Yuri Felshtinsky, avait précédemment déclaré à The Sun Online que Poutine était terrifié à l’idée que s’il desserrait jamais l’emprise, une fin amère similaire l’attendait.

« Il est assez intelligent pour savoir que selon les règles normales, son système de gouvernement ne peut pas exister. Ce n’est pas un idéaliste », a-t-il déclaré.

Le dirigeant russe a passé ses deux décennies au pouvoir à consolider son emprise de fer en modifiant les lois électorales et en écrasant toute opposition.

Pourtant, tout cela risque d’être détruit si la Russie sombre dans la guerre civile après l’explosion de violence et de « mutinerie » d’hier.

Poutine est sorti faible, son autorité a été contestée.

Le colonel Hamish de Bretton-Gordon a déclaré au Sun Online que son discours d’hier « ressemblait à du désespoir ».

Il avait précédemment averti en disant au Sun qu’il pensait que le seigneur de guerre Yevgeny Prigozhin pourrait marcher sur Moscou dans une rébellion « à la romaine ».

Sa prédiction effrayante semblait se réaliser hier alors que Prigozhin et sa bande de mercenaires lourdement armés atteignaient à moins de 200 kilomètres de la capitale.

L’ancien officier militaire britannique a déclaré que pour Poutine « c’est un peu comme si César était poignardé dans le dos par ceux qu’il pensait se battre pour lui ».

« On pourrait bien voir l’implosion de Poutine », a-t-il ajouté. « Je pense que Poutine regarde sa propre mortalité en ce moment. »

Malgré les tentatives de Poutine pour réprimer le coup d’État extraordinaire en qualifiant les forces de Wagner de traîtres à leur patrie, un Prigozhin provocateur a riposté en disant que ses troupes étaient des « patriotes ».

« Personne ne cédera aux exigences du président », a-t-il déclaré, faisant écho à l’esprit révolutionnaire du soulèvement du peuple libyen contre Kadhafi.

« Nous ne voulons plus que notre pays vive dans la corruption, le mensonge et la bureaucratie », a-t-il fulminé.

Le colonel de Bretton-Gordon a ajouté : « Le seul espoir de Poutine est de faire traîner ce [crisis] dehors pendant quelques semaines et peut-être retirer cette vapeur de la charge de Prigozhin ».

Les troupes de Prigojine prenant d’assaut Rostov-sur-le-Don samedi matin ont envoyé des ondes de choc à travers la Russie Crédit : meduzalive via Telegram

Des images semblaient montrer un IL-18 russe abattu par les forces de Wagner

Le convoi Wagner aurait été touché par les forces russes alors qu’elles se dirigeaient vers la capitale Crédit : Getty