Comment la plantation de forêts artificielles pourrait se retourner contre vous

Tles projets de plantation de arbres semblent être une excellente solution climatique : de nombreux arbres peuvent séquestrer beaucoup de du carbone qui, autrement, réchaufferait l’atmosphère. Mais, surprise surprise, il s’avère que tu ne peux pas simplement tomber n’importe quel vieux planter un arbre dans le sol et espérer récolter des bénéfices environnementauxde nouvelles recherches révèlent.

Dans un étude publié dans Trends in Ecology & Evolution, une équipe de chercheurs du Université d’Oxford analysé l’impact des plantations commerciales d’arbres. Ces projets sont souvent créés pour éliminer le carbone de l’atmosphère, mais ces forêts artificielles peuvent faire autant de mal que de bien, selon l’étude.

« La marchandisation du carbone et la croissance substantielle du marché volontaire du carbone ont entraîné une explosion du nombre de projets commerciaux de plantation d’arbres dans les écosystèmes tropicaux », a déclaré le rapport. les auteurs ont écrit. « En pratique, ces projets de compensation prennent le plus souvent la forme d’une augmentation du carbone aérien, via la biomasse ligneuse. »

Le les chercheurs ont analysé la littérature issue de diverses études sur la tendance croissante aux plantations d’arbres pour le captage du carbone. Ils ont constaté que certaines plantations d’arbres reboisaient les terres. Mais dans bien des cas, ces projets font en fait quelque chose qu’on appelle le boisement. C’est là que des régions auparavant non boisées, comme les prairies, se transforment en forêts. Cela peut séquestrer une partie du carbone, mais cela nuit à la faune indigène qui n’est pas adaptée aux écosystèmes forestiers. « Dans le Cerrado (savane) brésilien, une augmentation de 40 % de la couverture ligneuse a entraîné une réduction d’environ 30 % de la diversité des plantes et des fourmis », précise le rapport. ont écrit les auteurs de l’étude.

Ces projets utilisent souvent une espèce limitée d’arbres, généralement acajou, cèdre, chêne de soie, teck et acacia noir. Le l’équipe de recherche a expliqué que les écosystèmes tropicaux sont très riches en biodiversité et seront affectés par le nombre limité d’espèces d’arbres utilisées pour les projets de reboisement.

Jesús Aguirre-Gutiérrez, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford, affirme que les entreprises et les organisations qui investissent dans des projets de plantation d’arbres doivent avoir une approche holistique qui soutient les espèces végétales et animales indigènes. Il a souligné que de nombreuses prairies constituent déjà des puits de carbone naturels qui devraient être protégés dans leur état naturel.

« Pourquoi ne pas insister pour reboiser les zones qui ont été touchées et conserver ces écosystèmes naturels, ces forêts que nous avons déjà », a-t-il déclaré à Earther.. « Cela serait bien plus approprié pour atteindre réellement nos objectifs de capture du carbone. »

Et planter des arbres n’est pas la seule solution à notre disposition pour atténuer le pire de la crise climatique. Dans l’étude, le les chercheurs ont expliqué comment les arbres ne sont même pas le moyen le plus efficace de stopper le réchauffement climatique. « Si toute la superficie des tropiques était couverte de plantations d’arbres, nous ne séquestrerions qu’environ 1,7 années d’émissions », écrivent-ils.

Au lieu de cela, nous should dabandonner les infrastructures liées aux combustibles fossiles et pousser les dirigeants mondiaux à demander des comptes aux industries polluantes. UN rapport récent de l’Agence internationale de l’énergie a souligné comment les investissements dans les énergies propres se sont montrés les plus prometteurs pour éviter le pire du changement climatique. « L’élimination du carbone de l’atmosphère coûte très cher. Nous devons faire tout notre possible pour arrêter de les mettre là en premier lieu », a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol. dans un rapport.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture des dernières Rapport de l’AIE sur l’énergie proprel’avenir de élimination du dioxyde de carboneet le plantes envahissantes que vous devriez déchirer en lambeaux.