Comment la pizza ‘Fish n Chips’ de Domino’s a attiré les fans de football anglais-italiens unis

L’Euro 2021 est peut-être terminé, mais la tendance Italie contre Angleterre a pris une nouvelle tournure avec une pizza « fusion » qui a maintenant divisé les fans et les internautes. Le débat sur les finalistes continue d’occuper les fans sur les réseaux sociaux, à tel point qu’il a désormais pris le contrôle des habitudes alimentaires des gens !

Après le match, les médias sociaux ont vu Twitterati se battre contre l’origine alimentaire britannique « Fish and Chips » et la pizza italienne. Les internautes se sont rendus sur le site de microblogging pour exprimer leur soutien à l’équipe via les choix alimentaires.

Un utilisateur a écrit : « Je devais manger de la pizza aujourd’hui, mais j’ai plutôt opté pour du fish and chips. ALLEZ EN ANGLETERRE. J’ai fait mon sacrifice maintenant tu devrais aussi. SON RETOUR À LA MAISON ! (sic). » Plusieurs utilisateurs se sont amusés à débattre de la nourriture tout en profitant du match.

J’étais censé avoir une pizza aujourd’hui, mais j’ai plutôt opté pour du fish and chips. ALLEZ EN ANGLETERRE. J’ai fait mon sacrifice maintenant tu devrais aussi. SON RETOUR À LA MAISON ! — Muslamic Batman (@reformeddervish) 11 juillet 2021

Fish and Chips i Balconing 0Pizza i pasta 1Els bons semper guanyen – Alex (@AlexParet2) 11 juillet 2021

John a dit, maman le football n’est pas rentré à la maison 🙁 il est allé en Italie, si j’étais le football, je serais allé en Italie aussi, ils ont des pizzas. J’ai dit, oui, l’Angleterre n’a que du fish and chips. Puis c’est parti faire ses flapjacks sans gluten pour ses profs ❤ @BirkwoodPrimary– carmyle (@Carmmlly) 12 juillet 2021

On dirait que la pizza est meilleure que le fish and chips – Guilherme Macedo (@guimacedo99) 11 juillet 2021

Cependant, dans une tournure amusante et (probablement) pour rassembler les fans, Domino’s Japan est venu avec une pizza qui partage le goût des deux – une pizza dominée par le « Fish and Chips » ! La nouvelle fusion a laissé les internautes amusés et divisés et a été assez rapide pour créer un buzz sur les réseaux sociaux.

« Japan Dominos a inventé un plat qui insulte à la fois l’Angleterre et l’Italie », a déclaré un certain utilisateur @marcooth en partageant un cliché de la pizza.

La pizza est livrée avec une pincée de poche de 4 200 yens (Rs 2834) et est garnie de fish and chips croustillants, de citron, de tranches de pomme de terre, de basilic, de sauce tartare et de sauce tomate.

L’image a rapidement laissé un goût mitigé auprès des internautes.

Juste pour info que je serais probablement très heureux de manger ça. – mark emlyn evans (@marcooth) 11 juillet 2021

Honnêtement, j’ai eu la même réaction initiale mais je n’ai entendu que du bien sur cette pizza @dominos_JP– Melinda Joe (@MelindaJoe) 12 juillet 2021

Du poisson, d’accord, c’est bizarre mais bon les gens aiment le poisson. Pomme de terre et sauce tartare, j’en ai vu plus bizarre sur une pizza. Mais ce sont des CITRONS NON PELÉS sur cette pizza. Pourquoi. Cela va à l’encontre de l’objectif d’une pizza si vous devez retirer les pelures avant de manger la tranche de pizza. – Vanilla Wayfarer (@VanillaWayfarer) 12 juillet 2021

Pizza 2000 ka – Le philosophe du cricket (@outof22yards) 13 juillet 2021

Je briserais absolument ce tbf – Luther Pendragon (@pgofton) 11 juillet 2021

Suite au buzz, Domino’s a répondu à partir de son compte officiel, s’excusant pour les « problèmes » causés par les divergences d’opinion et exhortant les internautes à l’essayer une fois, s’ils sont au Japon.

« Nous sommes désolés que notre pizza fish and chips ait causé tant de problèmes. Nous pensons que c’est assez délicieux. Si vous êtes au Japon et que vous souhaitez relever un défi, faites-le nous savoir. Nous pourrons peut-être élaborer un plan en interne que nous pourrons vous proposer gratuitement ! », a tweeté @dominos_JP.

Nous sommes désolés que notre pizza fish and chips ait causé tant de problèmes. Nous pensons que c’est assez délicieux. Si vous êtes au Japon et que vous souhaitez lancer un défi, faites-le nous savoir. Nous pourrons peut-être élaborer un plan en interne que nous pourrons vous proposer gratuitement !— ドミノ・ピザ (@dominos_JP) 12 juillet 2021

L’Italie bat l’Angleterre 1-1 (3-2) aux tirs au but !

