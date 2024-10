Archives internationales des femmes photographes (WOPHA), en partenariat avec le Musée d’art Pérez de Miami (PAMM)présente la deuxième édition du Congrès WOPHAune série de rencontres créatives et d’expositions, qui se déroule dans tout le sud de la Floride, intitulée «Comment la photographie nous apprend à vivre maintenant», qui se déroulera du 23 au 26 octobre 2024. Conceptualisé par l’historien de l’art et conservateur de Latinx Aldéide Delgadole Congrès présente la contribution indélébile des femmes et des photographes non binaires à l’art contemporain et explore comment nous pouvons être pionniers dans de nouvelles approches pour favoriser l’enseignement de la photographie.

La programmation du congrès s’ouvrira au public le mercredi 23 octobre avec l’Assemblée WOPHA : Technologies de compagnonnage, organisée au Norton Museum of Art et en partenariat avec celui-ci, qui offrira aux participants des opportunités de réseautage, de discussion des meilleures pratiques pédagogiques et d’examen des rôle des établissements d’enseignement dans la société. Parmi les représentantes des organisations de photographie de femmes présentes figurent Laylah Amatullah Barrayn, co-fondatrice de MFON : Women Photographers of the African Diaspora (États-Unis), Anna Fox, co-fondatrice de Fast Forward : Women in Photography (Royaume-Uni), et Velia de la Cruz, fondateur de Fotografas del Norte (Mexique).

Le jeudi 24 octobre, la journée commence par trois promenades photo bilingues (anglais/espagnol) dirigées par les femmes photographes du sud de la Floride Clara Toro, Rose Marie Cromwell et Nicole Combeau, dans tout Miami. Après les photowalks, le congrès WOPHA au PAMM démarre avec une séance de révision de portfolio de groupe. Le programme rassemble d’éminents experts en photographie du sud de la Floride et d’ailleurs, dont Noelle Flores Théard, rédactrice photo numérique senior au New Yorker, Verónica Sanchis Bencomo, fondatrice et conservatrice de Foto Féminas et rédactrice photo au New York Times, et Éline Gourgues, Co-directeur et conservateur de La Station Culturelle, Fort de France, Martinique. La soirée se terminera dans l’auditorium principal du PAMM avec le discours de bienvenue de Sarah Meister, directrice exécutive de la Fondation Aperture, et des tables rondes avec le sud de la Floride et des artistes nationaux de premier plan tels que Silvia Lizama, Maria Martínez Cañas, Susan Meiselas et Wendy Ewald.

Le congrès WOPHA se poursuit le lendemain, vendredi 25 octobre, avec une série de tables rondes au PAMM avec des intervenants du Japon, du Canada, de l’Espagne et du Vietnam qui réfléchiront sur la photographie, l’écologie et la matérialité. Le discours de clôture de l’événement sera prononcé par la vénérable artiste, auteure et conservatrice Deb Willis. La journée se terminera par la WOPHA Congress Party, une soirée de musique, de réseautage et de célébration au JW Marriott Miami.

Pendant le congrès WOPHA 2024, des programmes et des expositions supplémentaires, notamment Ce qu’ils ont vu : livres de photos historiques réalisés par des femmes Reading Room à la bibliothèque publique de Miami Dade (branche principale), ainsi que Femmes photographes ––Récits documentaires partagés au HistoryMiami Museum, sera visible dans tout Miami et continuera à être visible pendant la Miami Art Week et se poursuivra jusqu’en 2025.

L’entrée au Congrès au PAMM est gratuite avec RSVP. L’interprétation en langue des signes américaine et les traductions en direct vers l’espagnol et le créole seront disponibles au PAMM et le congrès sera accessible en ligne via une diffusion en direct sur la chaîne YouTube du PAMM.

Pour plus d’informations, veuillez visiter https://wophacongress.org/

Archives internationales des femmes photographes (WOPHA) est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) fondée pour rechercher, promouvoir, soutenir et éduquer sur les contributions des femmes et des photographes non binaires à l’art moderne et contemporain afin de réécrire le canon artistique et de provoquer un changement social. WOPHA favorise un monde plus diversifié et plus équitable en fournissant aux générations futures des archives permanentes qui préservent, documentent et promeuvent le travail des femmes photographes tout en étant une force motrice pour une réflexion et une discussion innovantes sur le rôle des femmes dans les arts photographiques.

