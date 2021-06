VLADIMIR Poutine aurait une peur inébranlable d’être tué comme Le tyran libyen, le colonel Kadhafi, qui a empoisonné ses relations avec l’Occident.

Le président américain Joe Biden rencontrera demain Poutine pour la première fois à la fois en tant que présidents d’un sommet qui devrait être tendu et un retour au statu quo difficile entre les États-Unis et la Russie.

Le colonel Kadhafi a été brutalisé et exécuté par son propre peuple

Biden devrait affronter Poutine alors que les relations entre les deux superpuissances ont atteint leur niveau le plus bas – le vétéran démocrate qualifiant son homologue de « tueur ».

L’ingérence électorale, les cyberattaques et les tensions militaires au sujet de l’Ukraine devraient tous être sur la table alors que les deux têtes se disputent le statut sur la scène mondiale.

Malgré de grandes ouvertures pour réchauffer les relations entre l’Occident et la Russie à la fin de la guerre froide, les choses se sont à nouveau figées au cours de la dernière décennie.

Et l’un des tournants serait la réaction de Poutine à l’intervention occidentale en Libye en 2011.

Le dirigeant russe serait hanté par les scènes dans lesquelles le tyrannique Kadhafi a été brutalisé avant d’être exécuté par une foule.

Et tout cela a été filmé, ce qui a encore plus perturbé Vlad qui aurait considéré cela comme un coup de semonce pour son propre régime.

Il aurait regardé la vidéo « de manière obsessionnelle », selon The Atlantic, et l’aurait considérée comme un signal d’alarme.

Poutine aurait décidé qu’il se lèverait contre l’Occident, ou qu’il serait le prochain à être déchiré dans une révolution.

Le dirigeant russe est maintenant au pouvoir depuis près de deux décennies – et a consolidé son emprise de fer en modifiant les lois électorales et en écrasant toute opposition.

Qu’est-il arrivé à Kadhafi ? Le régime brutal du COLONEL Kadhafi a pris fin le 20 octobre 2011, lorsqu’il a été acculé par une foule révolutionnaire. Il a été tué lors d’une exécution frénétique organisée par des rebelles après avoir été retrouvé accroupi dans un égout pluvial à Syrte, en Libye. Une vidéo effrayante a capturé les derniers instants du tyran alors qu’il était vu couvert de sang parmi une foule de combattants qui scandaient « Dieu est grand ». Le dictateur – qui a commis des crimes de guerre et a violemment opprimé son peuple – peut être entendu implorer la pitié dans les clips, disant « ce que vous faites est mal ». « Qu’est-ce qu’il y a ? Que se passe-t-il ? Que veux-tu ? plaida le tyran ensanglanté. Des railleries de « votre chien » et des acclamations de « victoire » peuvent être entendues alors que le dictateur abasourdi a été capturé par la foule. Il aurait été battu et torturé par les rebelles, notamment en lui introduisant un couteau ou une baïonnette dans l’anus. Kadhafi a ensuite été abattu à bout portant, certains rapports indiquant qu’il a été exécuté avec son propre pistolet en or sur mesure. Son corps a été exposé au public à l’intérieur d’un congélateur afin que la population ait la preuve que le souverain ignoble était mort.

L’ennemi de Poutine, Yuri Felshtinsky, avait précédemment déclaré au Sun Online que les récents troubles déclenchés par l’emprisonnement du critique du régime Alexi Navalny ne feraient qu’aggraver les craintes de l’homme de 68 ans de finir comme Kadhafi.

Felshtinsky a convenu que Poutine est terrifié à l’idée que s’il desserrait un jour l’emprise, une fin amère similaire l’attendrait.

« C’est exact, il le sait », a déclaré Felshtinsky au Sun Online.

« Il est assez intelligent pour savoir qu’en vertu des règles normales, son système de gouvernement ne peut pas exister. Ce n’est pas un idéaliste.

« Il sait qu’il n’y a aucun moyen de survivre à moins qu’il continue à opprimer.

« La leçon que Poutine aura apprise après les récents événements est qu’il devrait contrôler davantage et qu’il devrait réprimer davantage. Et c’est ce que nous verrons.

Poutine a furieusement condamné la mort de Kadhafi et a directement fait référence aux images troublantes lors d’une conférence de presse en 2011.

Il a déclaré: « Presque toute la famille de Kadhafi a été tuée, son cadavre a été montré sur toutes les chaînes de télévision mondiales, il était impossible de le regarder sans dégoût.

« L’homme était tout couvert de sang, toujours en vie et il était en train d’être achevé. »

L’intervention en Libye a été menée par la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, qui a persuadé le président de l’époque, Barack Obama, d’intervenir.

Clinton a plaisanté: « Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. »

Poutine a qualifié la résolution de l’ONU soutenant l’intervention militaire d' »appel médiéval aux croisades ».

L’ancien agent du KGB occupait le poste de Premier ministre russe à l’époque, passant quatre ans dans le rôle entre deux mandats consécutifs en tant que président de 2000 à 2008, puis de 2012 à aujourd’hui.

Le New Yorker a rapporté en 2017 que c’était le moment qui avait convaincu Poutine l’Occident était son ennemi et l’avait rendu paranoïaque à l’égard des efforts visant à le saper par des soulèvements en Russie.

Le conseiller d’Obama à la sécurité nationale, Tom Donilon, a déclaré : « Dès le début de son deuxième mandat à la présidence, à mon avis, il a amené la Russie à une attitude d’hostilité assez active envers les États-Unis et l’Occident. »

Il a ajouté: « La communication a vraiment été rompue après cela. »

Le journaliste russe Mikhail Zygar a déclaré que Poutine avait appris de la mort de Kadhafi que « la faiblesse et le compromis » n’étaient pas une option.

Il a dit : « Quand il était un paria, personne ne l’a touché.

« Mais dès qu’il s’est ouvert, il a non seulement été renversé mais tué dans la rue comme un vieux chien galeux. »

Et le soutien enthousiaste de Clinton à la fin de Kadhafi a peut-être poussé Poutine à se jeter derrière l’ancien président américain Donald Trump.

Poutine a encore une fois cette semaine salué Trump comme « extraordinaire » – tout en accusant son successeur Biden d’essayer d’être « macho » et « Hollywood ».

Biden et Poutine ne tiendront pas de conférence de presse après leur rencontre historique, car la Maison Blanche ne veut pas d’eux sur la même scène.

Ils se réuniront en tant que dirigeants pour la première fois mercredi lors d’un sommet à Genève.

Le président américain a insisté sur le fait qu’il donnerait à Poutine une tranquillité d’esprit, et le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il enverrait « des messages assez durs ».

Cela survient après que Poutine a ri de façon glaciale la semaine dernière de l’affirmation antérieure de Biden selon laquelle il était un « tueur ».

Le dirigeant russe de longue date s’est également moqué bizarrement des allégations selon lesquelles il aurait participé à l’assassinat de certains de ses rivaux politiques et critiques du Kremlin.

« Au cours de mon mandat, je me suis habitué à des attaques sous toutes sortes d’angles et de toutes sortes de domaines sous toutes sortes de prétextes et de raisons et de calibre et de férocité différents, et rien de tout cela ne me surprend », a déclaré Poutine, selon un extrait de l’interview de 90 minutes de NBC News.

Le dirigeant russe a ensuite semblé faire l’éloge de l’ancien président Donald Trump.

« M. Trump est un individu extraordinaire, un individu talentueux, sinon il ne serait pas devenu président des États-Unis. C’est un individu haut en couleur. Vous pouvez l’aimer ou non », a-t-il déclaré.