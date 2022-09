Comment la personne la plus riche d’Asie a donné Bezos pour son argent

Gautam Adani a connu une très bonne année.

Le milliardaire indien a brièvement dépassé le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde en septembre, selon Bloomberg. Il est maintenant classé comme la quatrième personne la plus riche du monde.

En dehors de l’Asie du Sud-Est, Adani n’est guère connu. Cela pourrait changer maintenant qu’il est plus riche que le fondateur de Microsoft Bill Gates et l’investisseur emblématique Warren Buffett.

“Le type d’ascension que vous avez constaté est vraiment phénoménal et probablement sans précédent dans le monde. En si peu de temps, un seul individu a pu acquérir des actifs dans tous les secteurs industriels et est devenu l’un des plus grands milliardaires du monde”, a-t-il ajouté. a déclaré Hemindra Hazari, un analyste de recherche indépendant basé à Mumbai, en Inde.

Issu d’une famille de la classe moyenne, Adani a commencé son parcours entrepreneurial dans la capitale financière du pays, Mumbai, en tant que trieur de diamants à la fin des années 1970. Adani est maintenant président du groupe Adani, l’un des trois plus grands conglomérats industriels en Inde.

Les représentants de la société Adani n’ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de CNBC.

Pourquoi la richesse d’Adani est-elle en hausse ? Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les relations politiques d’Adani ont pu stimuler le succès de ses nombreuses entreprises.