Comment la persistance virale et le dysfonctionnement immunitaire entraînent un long COVID

De nouvelles recherches révèlent comment l’activité virale persistante et la perturbation immunitaire contribuent au long COVID, mettant en évidence de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourraient changer le cours du traitement pour des millions de personnes.

Cadre proposé pour définir le PASC. Revoir: Mécanismes du long COVID et voie vers la thérapeutique

Une étude récente publiée dans la revue Cellule a passé en revue l’état actuel des connaissances sur la physiopathologie et la biologie du COVID long.

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) peut affecter la santé à long terme. Bien qu’elle soit spontanément résolutive chez la plupart des individus, certaines personnes infectées subissent des séquelles post-aiguës, notamment de la fatigue, des dysfonctionnements cognitifs et une faiblesse musculaire, entre autres. Bien que plus fréquents après une forme grave de COVID-19, les personnes ayant des antécédents d’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère léger ou modéré (SRAS-CoV-2) ont le fardeau le plus élevé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’état post-COVID-19 comme des symptômes inexpliqués persistant ≥ deux mois et se manifestant ≥ trois mois après l’infection par le SRAS-CoV-2. En outre, même si de nombreux pays ont adopté cette définition, plusieurs ont formulé leurs propres définitions. La communauté des patients qui a identifié la maladie en premier préfère le terme COVID long.

Dans l’ensemble, les définitions varient selon l’échelle de temps sur laquelle la condition est définie et si la condition est limitée aux symptômes inexpliqués signalés par le patient ou inclut les diagnostics médicaux incidents/anomalies de laboratoire. La présente étude a examiné l’épidémiologie du long COVID, en mettant l’accent sur la façon dont les mécanismes sous-jacents expliquent la physiologie. De plus, l’étude met en évidence comment les groupes de symptômes, identifiés grâce à des techniques telles que l’analyse groupée dans les dossiers de santé électroniques (DSE), pourraient améliorer le diagnostic long du COVID en reliant des facteurs biologiques spécifiques aux endotypes cliniques.

Épidémiologie et caractéristiques cliniques du COVID long

Il existe des variations dans les estimations épidémiologiques de la COVID longue selon les variantes, les populations et les régions. Certaines études suggèrent une prévalence de 30 % ou plus, mais définissent le syndrome comme de nouveaux symptômes inexpliqués, ce qui pourrait conduire à une mauvaise classification. Tous les symptômes ne peuvent pas être liés au SRAS-CoV-2 ; en tant que tel, d’autres conditions doivent être exclues. Déterminer ce qui est nouveau après l’infection et ce qui pourrait révéler des conditions sub- ou précliniques constitue un défi de taille.

De plus, le SRAS-CoV-2 n’est pas le seul virus associé à des symptômes prolongés. Des études ont estimé que 18 millions d’adultes aux États-Unis pourraient souffrir d’une longue COVID. L’OMS et l’Institute for Health Metrics and Evaluation ont estimé qu’un Européen sur 30 a souffert d’une longue COVID au cours des trois premières années de la pandémie de COVID-19. À l’échelle mondiale, on estime que 65 millions de personnes souffrent d’une longue COVID.

Notamment, l’épidémiologie du COVID-19 long et grave et invalidant est inconnue. Un long COVID peut se manifester pendant ou des semaines après l’infection aiguë. Les problèmes cognitifs, la fatigue et les symptômes post-effort sont les plus courants. De plus, le regroupement des symptômes basé sur les systèmes organiques, tels que le dysfonctionnement autonome, les troubles neurocognitifs et l’intolérance à l’exercice, offre une compréhension plus précise des phénotypes longs du COVID. En outre, de nombreux symptômes du long COVID se chevauchent avec ceux d’autres maladies chroniques associées à une infection (IACC), telles que la maladie de Lyme chronique, la maladie post-Ebola, la post-giardiase et l’encéphalite myalgique/syndrome de fatigue chronique, entre autres.

Facteurs biologiques du long COVID

Les moteurs biologiques de la COVID longue sont des processus en amont, tels que les perturbations du système de coagulation et de l’immunité, qui ne provoquent pas directement la maladie mais s’influencent mutuellement, conduisant à des changements physiologiques en aval qui se manifestent par des symptômes. Certains de ces processus biologiques, comme la coagulation et le dysfonctionnement immunitaire, peuvent interagir, créant un cycle d’inflammation chronique et de lésions tissulaires. Des microcaillots, résistants à la fibrinolyse, ont été détectés chez des patients atteints de COVID longue et peuvent contribuer à l’hypoxie tissulaire et au dysfonctionnement des organes. Il existe également des associations entre les niveaux d’activité virale pendant l’infection et le risque de COVID long, avec une réplication virale plus élevée liée à une maladie plus grave.

Le risque de COVID long semble être plus faible avec les variantes d’Omicron. L’effet protecteur du traitement antiviral et de la vaccination suggère que la réplication et la transmission virales pendant la phase aiguë sont un déterminant important des résultats à long terme. Par conséquent, des interventions précoces contre la COVID-19 pourraient atténuer la COVID longue et soutenir la poursuite d’un programme de prévention solide.

Au début de la pandémie, on pensait généralement que l’infection par le SRAS-CoV-2 serait transitoire ; cependant, cela a été contesté par des rapports selon lesquels des protéines virales et des acides nucléiques pouvaient être détectés des mois après l’infection. Bien que le site anatomique précis de la persistance virale ne soit pas clair, il existe un consensus sur le fait que la persistance repose sur les tissus. Diverses études ont établi un lien entre le dysfonctionnement immunitaire et l’inflammation et le COVID long.

De nombreuses études se sont concentrées sur le rôle des macrophages et des monocytes inflammatoires dans le COVID long. L’activation des mastocytes pourrait également contribuer au long COVID. Bien qu’ils ne soient pas infectés par le SRAS-CoV-2, des déclencheurs externes peuvent activer les mastocytes. Le COVID-19 sévère est également associé à l’auto-immunité. Le COVID-19 est également associé à une incidence plus élevée de maladies auto-immunes, telles que le lupus, le syndrome de Sjögren, les maladies inflammatoires de l’intestin et la polyarthrite rhumatoïde.

L’infection aiguë par le SRAS-CoV-2 peut conduire à un état d’hypercoagulabilité et augmenter le risque d’événements thromboemboliques. Les interactions entre la protéine Spike et le fibrinogène peuvent entraîner la formation de caillots anormaux pouvant déclencher l’activation des microglies dans le cerveau, contribuant potentiellement aux symptômes neurocognitifs du long COVID. La coagulation a été impliquée comme un mécanisme de longue date du COVID, avec des agrégats de plaquettes et de protéines de coagulation détectés chez les individus affectés.

Physiologie clinique du COVID long

L’explication la plus efficace du long COVID est la lésion tissulaire médiée par le SRAS-CoV-2 qui a été initiée lors de l’infection (initiale). L’infection pancréatique par le SRAS-CoV-2 a été impliquée dans le diabète post-COVID-19, une autre forme de séquelles post-aiguës, offrant une preuve de principe. Il a été suggéré que la dysfonction endothéliale soit impliquée dans les cas de COVID longue.

Divers mécanismes pourraient conduire à une endothélite et à des maladies macrovasculaires, et leurs conséquences sur les organes cibles pourraient entraîner une longue COVID. De plus, l’étude suggère que les microcaillots et le dysfonctionnement endothélial pourraient altérer la perfusion tissulaire, entraînant des lésions organiques et contribuant aux symptômes persistants tels que la fatigue et les problèmes cognitifs. La perturbation de l’axe intestin-cerveau permet un lien direct entre les processus post-COVID-19 et la perturbation de la physiologie normale, notamment le brouillard cérébral, le dysfonctionnement autonome et les réponses anormales au stress.

Brouillard cérébral, c’est à direLes problèmes de mémoire, de concentration et d’attention comptent parmi les manifestations les plus débilitantes du long COVID. Il s’agit d’un symptôme important chez les patients non hospitalisés depuis le début de la pandémie. Certaines personnes, en particulier celles souffrant de diabète, de troubles d’apprentissage et d’attention et de toxicomanie, ont une prédisposition à développer un brouillard cérébral. Les personnes souffrant de brouillard cérébral sont plus susceptibles d’avoir des mesures anormales du liquide céphalo-rachidien.

Remarques finales

La pandémie de COVID-19 a été décrite comme un défi qui ne se produit qu’une fois par siècle, la longue COVID représentant un défi d’une ampleur similaire. Bien que le long COVID ne soit pas le premier IACC connu, c’est la première fois qu’une telle condition se manifeste chez un nombre considérable de personnes à la suite d’une exposition partagée et connue. Des thérapies émergentes, notamment des antiviraux comme le nirmatrelvir/ritonavir et des immunomodulateurs ciblant les voies inflammatoires, sont actuellement explorées dans des essais cliniques comme traitements potentiels contre la COVID longue. En tant que tel, il existe un besoin urgent de tous types de recherche (sciences fondamentales, épidémiologiques, translationnelles, cliniques et de mise en œuvre) sur l’histoire naturelle, la biologie et le traitement du COVID long.