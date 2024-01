Comment la pastèque est devenue un signe mondial de solidarité palestinienne

Au cours des trois derniers mois, sur des banderoles, des T-shirts, des ballons et des publications sur les réseaux sociaux, une image a émergé partout dans le monde lors des manifestations contre le Guerre Israël-Hamas: le melon d’eau.

Les couleurs des tranches de pastèque – avec une pulpe rouge, une peau vert-blanc et des graines noires – sont les mêmes que celles du drapeau palestinien. De New York et Tel-Aviv à Dubai et Belgrade, le fruit est devenu un symbole de solidarité, rassemblant des militants qui ne parlent pas la même langue ni n’appartiennent à la même culture mais partagent une cause commune.

Pour éviter une censure répressive, les dissidents chinois ont été les pionniers du « langage algospeak », ou des raccourcis créatifs qui contournent la modération du contenu, récemment vus avec Winnie l’ourson se moque du président chinois Xi Jinping. Des gens du monde entier ont commencé à utiliser l’algospeak pour renverser les préjugés algorithmiques sur TikTok, Instagram et d’autres plateformes.

Internet regorge désormais de signes picturaux – images pixellisées, emoji et autres codes typographiques – qui signalent une dissidence politique. L’emoji pastèque en est le dernier exemple.

DOSSIER – Des jeunes filles juives regardent des Israéliens et des Palestiniens tenant des photos de pastèques, un symbole palestinien, alors qu'ils protestent contre l'expulsion imminente d'une famille palestinienne par une organisation de colons juifs devant leur maison dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, le 16 juin 2023.

Voici comment la pastèque est passée du statut de symbole de protestation en Cisjordanie et à Gaza à celui de signe mondial de solidarité avec les Palestiniens en ligne.

CONTEXTE HISTORIQUE

Après la guerre au Moyen-Orient de 1967, le gouvernement israélien a réprimé les expositions du drapeau palestinien à Gaza et en Cisjordanie. À Ramallah, en 1980, l’armée a fermé une galerie dirigée par trois artistes parce qu’ils exposaient de l’art politique et des œuvres aux couleurs du drapeau palestinien – rouge, vert, noir et blanc.

Le trio a ensuite été convoqué par un officier israélien. Selon l’artiste et organisateur d’exposition Sliman Mansour, un officier israélien lui a dit : « Il est interdit d’organiser une exposition sans l’autorisation de l’armée, et deuxièmement, il est interdit de peindre aux couleurs du drapeau palestinien. » L’officier a mentionné une pastèque comme exemple d’art qui violerait les règles de l’armée, a déclaré Mansour à l’Associated Press la semaine dernière.

En signe de protestation, les gens ont commencé à agiter les fruits en public.

“Il y a des histoires de jeunes hommes qui ont marché dans les rues avec des tranches de fruits, risquant d’être arrêtés par les soldats israéliens”, a déclaré l’auteur né à Jérusalem, Mahdi Sabbagh. a écrit. “Quand je vois une pastèque, je pense à l’esprit inébranlable de notre peuple.”

Depuis le milieu des années 90, lorsque Israéliens et Palestiniens ont conclu des accords de paix intérimaires, jusqu’à l’arrivée au pouvoir du gouvernement nationaliste israélien actuel il y a un an, le fait de hisser le drapeau palestinien est devenu un problème majeur. Trois décennies plus tard, « il est redevenu un symbole national », a déclaré Mansour.

Mitzi Jonelle Tan, des Philippines, au centre, et des militants manifestent pour la justice climatique et un cessez-le-feu dans la guerre Israël-Hamas lors du Sommet des Nations Unies sur le climat COP28, le samedi 9 décembre 2023, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Il y a un an, le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir drapeaux palestiniens interdits dans des lieux publics. Cet effort s’est heurté à une fervente opposition. En réponse, Zazim, un groupe militant d’Israéliens arabes et juifs, a collé sur les taxis de Tel Aviv de grands autocollants pastèque sur lesquels on pouvait lire : « Ceci n’est pas un drapeau palestinien ».

« Notre message au gouvernement est clair », a déclaré l’organisation dans un communiqué écrit. “Nous trouverons toujours un moyen de contourner toute interdiction absurde et nous ne cesserons de lutter pour la liberté d’expression et la démocratie, qu’il s’agisse du drapeau de la fierté ou du drapeau palestinien.”

Pour certains, adopter les couleurs du drapeau signifie lutter pour la liberté et l’égalité plutôt que nécessairement pour devenir un État.

“Je ne me suis jamais soucié des drapeaux ou du nationalisme”, déclare Mayssoun Sukarieh, experte en études sur le Moyen-Orient au King’s College de Londres. « Mais quand il s’agit de la Palestine, c’est le drapeau d’un peuple colonisé qui n’a jamais connu l’indépendance. Et parce qu’il a été interdit, il devient davantage un symbole de résistance que de nationalisme.»

ÉMOJI PASTÈQUE

Les pastèques constituent depuis longtemps un aliment de base dans la région, avec certains plats, comme un salade populaire dans le sud de Gaza, originaire de tribus arabes bédouines.

De plus en plus de jeunes militants adoptent l’emoji pastèque pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Emoji peut confondre les algorithmes que les défenseurs affirment que les entreprises technologiques déploient pour supprimer les publications avec des mots-clés comme « Gaza » ou même simplement « Palestinien ».

Des gens crient des slogans devant l'ambassade d'Allemagne lors d'un rassemblement pro-palestinien à Belgrade, en Serbie, le dimanche 12 novembre 2023.

« Avec la pastèque (emoji), je pense que c’est en fait la première fois que je la vois largement utilisée comme substitut. Et cela marque pour moi une augmentation notable de la censure du contenu palestinien », déclare Jillian York, directrice de la liberté d’expression internationale à l’Electronic Frontier Foundation.

Le quotidien berlinois York a analysé la politique de Meta. Bien que le « shadow bannissement », ou la visibilité limitée de certaines publications, puisse être difficile à discerner, les organisations de défense et à but non lucratif qui étudient les droits numériques au Moyen-Orient affirment avoir repéré de graves préjugés, en particulier sur les plateformes Meta Facebook et Instagram. Meta n’a pas dit grand-chose directement à ce sujet mais cite un déclaration il est sorti en octobre.

“La censure est quelque peu évidente” sur Instagram, a déclaré York. À la mi-octobre, les gens ont commencé à remarquer que si la bio Instagram d’une personne disait « Palestinien » en anglais à côté de l’emoji du drapeau palestinien et « Louange à Dieu » en arabe, l’application traduisait le texte par « Terroriste ». Meta a publié des excuses publiques.

Les pastèques ne sont pas le seul symbole à intéresser les militants. D’autres signes de solidarité palestinienne mondiale incluent des clés, des cuillères, des olives, des colombes, des coquelicots et le foulard keffieh. En novembre, pour faire écho au message pacifique du jour de l’Armistice, alors que de nombreux Britanniques portent traditionnellement des épinglettes en forme de coquelicot rouge, les manifestants ont distribué cette année des épinglettes blanches en forme de coquelicot, pour commémorer les victimes de toutes les guerres. Pendant cette fête, de nombreux manifestants portant des épinglettes en forme de coquelicots ont défilé dans Londres pour réclamer la fin de la guerre à Gaza.

Aux Etats-Unis, Voix juive pour la paix a amplifié les images de pastèque en appelant à un cessez-le-feu à Gaza le mois dernier. Le groupe a tenu des pancartes à New York aux couleurs du drapeau palestinien et avec des pastèques triangulaires, tirant parti du symbole triangulaire de FAIRE DES SIENNESle groupe historique de militants contre le sida.

Jason Rosenberg, membre des deux organisations, a déclaré : « Notre image réinventée montre que notre lutte pour la libération et notre lutte pour mettre fin à l’épidémie sont intrinsèquement liées à la lutte palestinienne. »

IMAGERIE DES GRAINES

Une autre raison pour laquelle la pastèque peut résonner : elle contient des graines. Il existe un dicton populaire parmi les militants, souvent attribué au poète grec Dinos Christianopoulos : « Ils voulaient nous enterrer ; ils ne savaient pas que nous étions des graines.

Un manifestant portant une épinglette avec le symbole d'une pastèque participe à une manifestation appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas lors du Sommet des Nations Unies sur le climat COP28, le dimanche 3 décembre 2023, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

« Vous pourrez peut-être écraser une pastèque. Vous pourrez peut-être détruire un fruit, mais la graine est un peu plus difficile à écraser », explique Shawn Escarciga, un artiste qui a créé le design de la coalition. “C’est vraiment puissant que la vie puisse naître de quelque chose d’aussi petit et de si résilient – et qu’elle puisse se propager si facilement.”

L’image d’une pastèque ponctuée de graines triangulaires audacieuses a été brandie lors de la manifestation du groupe au Lincoln Center de Manhattan et a depuis proliféré en ligne. Cela arrive souvent : l’art émerge des mouvements de protestation et entre ensuite dans le courant dominant.

« Les artistes ont toujours été à l’avant-garde de la révolution, de la résistance et de la politique, à des degrés divers », explique Escarciga. “Nous faisons cela, en utilisant cette imagerie emblématique, parce que le sida n’est pas fini – et la guerre n’est évidemment pas finie.”

L’attaque aérienne, terrestre et maritime d’Israël à Gaza a tué plus de 24 000 personnes, dont 70 % de femmes et d’enfants, selon le Ministère de la Santé dans le territoire dirigé par le Hamas. Le décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.

