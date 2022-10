Comment la pandémie vous a changé (et vous ne le savez peut-être même pas)

27 octobre 2022 – La pandémie a beaucoup changé. La façon dont nous travaillons, éduquons nos enfants et visitons le médecin. Le marché du travail, le marché du logement et des industries entières. Notre espérance de vie moyenne diminué de près de 3 ans.

Mais la pandémie a aussi changé autre chose : vous.

Ce n’est pas juste une supposition. Les scientifiques ont publié des articles documentant les nombreuses façons dont vous – et nous tous – avons changé, des habitudes à la santé. La dernière étude de ce type suggère que nos personnalités mêmes ont changé.

Des chercheurs de la Florida State University et d’autres institutions ont comparé les données pré-pandémiques à celles ultérieures et ont constaté des déclins dans quatre traits : extraversion, ouverture, amabilité et conscience. Les changements étaient d’environ “un dixième d’un écart type”, à peu près le niveau de changement de personnalité que vous vous attendriez à voir sur une décennie – et non sur 2 ans. Un cinquième trait, le névrosisme, a également augmenté chez les jeunes adultes.

À certains égards, c’est le contraire de ce que devrait se produisent à mesure que nous grandissons et mûrissons, explique l’auteur de l’étude Angelina Sutin, PhD, professeur de sciences comportementales et de médecine sociale au Florida State University College of Medicine. La papier l’appelle “maturité perturbée”. Normalement, le névrosisme diminue, et l’amabilité et la conscience augmentent.