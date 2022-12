Comment la pandémie façonne-t-elle votre mode de vie actuel ?

Nous avons toujours su que la pandémie déclencherait une série d’effets d’entraînement qui façonneraient nos vies pour les années à venir. Mais maintenant, alors que nous approchons de notre quatrième année pandémique, beaucoup d’entre nous commencent tout juste à les gérer et à vivre avec.

Ces perturbations ont rendu la vie plus difficile pour beaucoup (comme les étudiants qui continuent de lutter après la fermeture des écoles) mais ont également ouvert la porte à de nouvelles opportunités pour d’autres (comme certains travailleurs handicapés, car le travail à distance est de plus en plus accepté).

Alors que nous arrivons à la fin de l’année, et que nous faisons le point sur où nous en sommes, nous interrogeons les lecteurs sur les séquelles de Covid. Nous aimerions savoir : quel est l’effet secondaire de la pandémie qui façonne le plus votre mode de vie actuel ? Dis nous à propos de cela. Nous pourrions utiliser votre réponse dans une prochaine newsletter.