L’un des mots qui définissent 2020 est pandémie – cela signifie littéralement «toucher tout le monde». Le coronavirus a changé tous les aspects de nos vies et a conduit à des découvertes surprenantes. Face à un verrouillage imminent, les gens ont commencé à acheter en gros, l’un des articles les plus précieux étant le papier toilette.

La technologie

Nous avons également découvert ce que signifie être coincé à la maison, les écrans d’ordinateur étant notre seul moyen de contact – l’école à la maison, le bureau à domicile, s’entraîner et rester en contact avec ses proches via le zoom.

Les plus vulnérables

Les personnes vivant dans des maisons de retraite sont particulièrement isolées. Au début, les visites n’étaient pas autorisées. Finalement, des solutions innovantes ont été trouvées.

Personnel hospitalier

Un moment pour se rassembler était également la tradition de verrouillage qui applaudissait chaque soir le personnel médical, qui travaillait sans relâche en première ligne de la crise sanitaire.

Le masque

Les masques étaient autrefois une tenue réservée au personnel médical. Ils étaient les seuls à en avoir besoin – c’était le message de l’Organisation mondiale de la santé au début de 2020. Mais ensuite, l’organisation a changé de ton, et maintenant la plupart d’entre nous ne quittons pas la maison sans un.

Distanciation sociale

En apprenant plus sur la façon dont le coronavirus se propage dans l’air, nous avons appris à garder une distance.

La pandémie a également changé notre façon de saluer, la manière française de deux ou trois baisers et la poignée de main sont sorties, la nouveauté est la bosse du coude ou Wuhan-shake.

Protestations

Tout le monde n’est pas d’accord avec les nouvelles mesures contre les coronavirus imposées par le gouvernement. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays. Des anti-vaxxers, des sceptiques de Covid, des extrémistes d’extrême droite, des théoriciens du complot et des citoyens inquiets sont descendus dans la rue, appelant à plus de liberté.

L’industrie hôtelière

En raison des fermetures et des couvre-feux, les cafés, les restaurants, les bars, les hôtels, les magasins non essentiels, les cinémas, les théâtres et autres lieux ont dû fermer pendant des semaines à la fois. Beaucoup craignaient pour leur survie.

Nouvel An

Si tout se passe comme prévu avec les vaccins COVID-19, nous espérons que la vie normale reviendra d’ici l’hiver 2021, puis nous espérons pouvoir à nouveau célébrer correctement.