Comment la pandémie de Covid-19 a entravé le mouvement contre le changement climatique : explique le directeur du CSE

Des inondations de l’Assam aux incendies de forêt d’Uttarakhand en passant par plusieurs cyclones graves comme Amphan, Tauktae et Yaas, l’Inde a été ravagée par de multiples catastrophes naturelles, alors qu’elle luttait pour lutter contre la pandémie de COVID-19 l’année dernière. Cependant, comme tout le reste, les préoccupations environnementales et les catastrophes naturelles étaient également passées au second plan, alors que le nombre de morts et les hôpitaux débordants prenaient le dessus sur les actualités et les médias sociaux.

Bien qu’il y ait eu un petit moment d’euphorie alors que nous commencions tous à travailler à domicile et que le niveau de pollution a baissé, les choses sont rapidement revenues au statu quo lorsque les blocages ont rouvert. Dans une interview avec News18.com, Sunita Narain, la directrice du Centre pour la science et l’environnement (CSE) a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, nous n’avons appris « aucune leçon sur la façon de garder notre air pur et nos émissions climatiques – libre.’ Voici quelques extraits de l’entretien.

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté négativement la lutte contre le changement climatique ?

Pour commencer, la lutte contre le virus a détourné l’attention de certains problèmes très critiques de notre survie – et le changement climatique en fait partie. L’attention du public et des politiques est restée concentrée sur la lutte contre l’ennemi à portée de main – mais le changement climatique est un risque réel qui n’attendra personne : il a fait des ravages, comme on a pu le voir lors des récents cyclones.

La pandémie a déclenché des blocages et un ralentissement économique, qui ont conduit à de brèves périodes de réduction des émissions. Cependant, le gain a été perdu dès la réouverture des économies – nous n’avons appris aucune leçon sur la façon de garder notre air pur et notre climat sans émissions.

L’une des plus grandes injustices climatiques est le fait que les pauvres et les marginalisés sont souvent confrontés aux pires impacts du changement climatique, malgré l’utilisation de beaucoup moins de ressources dégradant l’environnement. Les cyclones répétés qui ont frappé les deux côtes de l’Inde l’année dernière en sont évidemment le signe. Comment les méthodes de gestion des catastrophes peuvent-elles mieux répondre aux besoins des pauvres ?

Le GIEC souligne que 50 millions de personnes risquent de souffrir de la faim en raison du changement climatique. Des millions de personnes sont touchées par des conditions météorologiques extrêmes, et le bilan est plus lourd pour les pays qui ont déjà un lourd fardeau de pauvreté et de maladies infectieuses. De toute évidence, nos plans de gestion des catastrophes doivent donner la priorité aux pauvres et aux personnes vulnérables.

Nous devons établir des systèmes et des modèles plus efficaces de prévision du temps, du climat et des catastrophes – l’un des principaux enseignements de la pandémie en cours a été l’incapacité des nations à anticiper ces catastrophes et leurs impacts. Les réponses communautaires et les stratégies de protection pourraient également faire partie d’une stratégie globale.

Le méthane dans l’atmosphère a atteint des niveaux record l’année dernière, selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Quels types d’effets néfastes cela peut-il avoir sur l’environnement ? Quelles mesures faut-il prendre pour atténuer la remontée de méthane dans l’atmosphère ?

Une action urgente est nécessaire pour ramener le méthane sur une voie plus conforme aux objectifs de Paris. La mise en œuvre des progrès techniques réalisés dans la réduction des émissions de sources anthropiques telles que les industries des combustibles fossiles et les décharges doit être mise en œuvre. En Inde, selon les Solid Waste Rules de 2016, les décharges doivent être modernisées pour contrôler les émissions de GES, en particulier de méthane. Bien que la loi et le savoir-faire technique existent, la mise en œuvre est faible.

Selon la CCNUCC, les mesures visant à réduire le méthane comprennent une transition vers les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique résidentielle et commerciale, et une réduction des pertes et des déchets alimentaires, ce qui peut réduire les émissions de méthane de 15 % supplémentaires d’ici 2030.

Une attention particulière doit également être accordée aux mesures visant à réduire les émissions provenant de sources anthropiques « insolubles » (plus difficiles à atténuer) telles que l’agriculture et la combustion de biomasse. Ceux-ci ont traditionnellement reçu moins d’attention et deviennent également plus réalisables, y compris l’élimination de l’air ambiant à teneur élevée en méthane à proximité des sources. Enfin, les économies développées comme les États-Unis qui suivent actuellement le passage de l’ère Obama au gaz naturel (grande source d’émissions de méthane) issu des combustibles fossiles les plus polluants, doivent passer aux énergies renouvelables.

La plupart des accords/traités internationaux sur le changement climatique signés par différents pays ne sont pas juridiquement contraignants. Comment rendre les pays plus responsables pour réduire leurs taux d’émission ?

Il y a deux côtés du spectre : d’un côté, les pays développés qui sont des émetteurs historiques de GES et qui ont grandement bénéficié de la révolution industrielle. À l’autre extrémité se trouvent les pays en développement et les pays pauvres qui n’ont historiquement pas contribué au bilan des GES atmosphériques ; ceux-ci restent pauvres et incapables de s’offrir les technologies nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

Les deux types de pays se sont engagés à réduire leurs émissions de GES lors de l’Accord de Paris. Cependant, leurs capacités en termes d’argent, de capacités et d’opportunités ne sont pas égales. Par conséquent, le fardeau de la réduction des émissions de GES doit reposer davantage sur les émetteurs historiques qui ont les ressources et la capacité de le faire.

Pour garantir la responsabilité des pays riches, il est essentiel qu’ils tiennent leurs engagements financiers – contribuent au Fonds vert pour le climat et le reconstituent, et soutiennent le transfert de technologie vers les pays les plus pauvres. Les nations doivent se rendre compte que le changement climatique affecte tout le monde et chaque pays : tandis que les cyclones ravagent une région du monde, les incendies de forêt font rage dans d’autres parties. Les nations doivent comprendre le coût énorme qu’elles encourent en conséquence. Ils doivent accepter que le changement climatique est un danger clair et présent, et doit être affronté collectivement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici