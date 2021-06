Comment la pandémie de Covid-19 a conduit à un monde plus favorable aux cycles

La pandémie de coronavirus a apporté de nombreux changements dans notre vie quotidienne et l’un de ces changements est la façon dont nous nous déplaçons. Les transports publics étant pour la plupart hors des routes dans plusieurs États en raison du verrouillage, de nombreuses personnes passent au vélo. À l’occasion de la Journée mondiale du vélo, un rapport de l’État du Bengale occidental montre combien de personnes à Calcutta envisagent une alternative de voyage plus saine, un effet secondaire du verrouillage pandémique. La Journée mondiale du vélo est désignée par les Nations Unies comme une occasion de rappeler à quel point le passage au vélo peut apporter de nombreux avantages pour soi et pour l’environnement. Qu’il s’agisse d’un excellent moyen de s’entraîner ou d’une façon de voyager plus propre, les avantages du vélo sont nombreux. Selon un rapport de Le télégraphe, les rues de Calcutta connaissent aujourd’hui davantage de trafic de deux-roues, qui comprend également des cyclistes. Le rapport mentionne comment des cyclistes ont été repérés sur presque toutes les grandes artères de la ville mercredi. La plupart des navetteurs se rendaient au travail à vélo car les transports publics restent fermés au milieu de la pandémie. Des cyclistes ont été repérés dans les quartiers centraux des affaires de Calcutta, tandis que d’autres se dirigeaient vers Bangur, Lake Town, Vivekananda Road, College Street et BB Ganguly Street.

La plupart de ces navetteurs qui se rendent au travail à vélo sont des propriétaires de petites entreprises. Parler à Le télégraphe, Arindam Das, qui travaille dans un magasin de sari, a déclaré qu’il avait décidé de se rendre à vélo dans son magasin sur Bidhan Sarani depuis sa résidence de Ghola au nord 24-Parganas, à environ 17 km du centre-ville de Kolkata.

Avec de nombreux travailleurs qui se rendent au travail à pied, il convient de noter qu’une utilisation accrue du vélo peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le cyclisme mène également à une vie plus saine, avec une meilleure forme cardiovasculaire, une force musculaire et une flexibilité accrues. L’exercice améliore également la mobilité articulaire et aide à réduire les niveaux de stress. Avec cette alternative de déplacement, les navetteurs peuvent également économiser sur le carburant et d’autres dépenses qu’ils pourraient avoir à engager autrement. Le vélo contribue également à la sensibilisation à l’environnement local et à la consommation durable.

