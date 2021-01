La pandémie a complètement bouleversé le monde tel que nous le connaissons. Cela a souvent été catalogué sous forme de vies perdues, de cas actifs et de destruction de l’économie. Mais son impact sexospécifique n’a pas reçu l’attention qu’il méritait. Un rapport de l’OIT publié au début du mois a révélé que les défis de la pandémie et le travail à domicile ont complètement bouleversé la vie des femmes. La perte d’emplois des femmes a été proportionnellement beaucoup plus élevée que celle des hommes. Selon les données de 55 pays à revenu élevé et intermédiaire, 29,4 millions de femmes âgées de 25 ans et plus ont perdu leur emploi entre le T4 2019 et le T2 2020. Un peu moins d’hommes ont perdu le leur (29,2 millions), mais comme beaucoup moins de femmes étaient sur le marché du travail, la perte proportionnelle des femmes a été bien plus.

La pandémie n’a pas été la cause de cette inégalité. Il n’a fait que retirer les couvertures et a révélé la vérité de façon flagrante. En Inde également, l’impact sexospécifique de COVID-19[feminine, ses dommages disproportionnés à la vie et aux aspirations des femmes et des filles sont apparus sans faille dans toutes les enquêtes. La note d’orientation de la Population Foundation of India de juillet 2020 a clairement souligné comment, comme dans les épidémies dans le passé, la vulnérabilité des femmes indiennes a augmenté. Outre la perte de leurs moyens de subsistance, le risque de violence était plus élevé en raison du stress accru, de la perturbation des réseaux sociaux et protecteurs et d’un accès réduit aux services. Les efforts pour contenir les flambées ont détourné des ressources des services de santé courants, notamment les soins de santé prénatals et postnatals et les contraceptifs, et ont exacerbé l’accès déjà limité aux services de santé sexuelle et reproductive.

Alors que 2020 se termine et que 2021 approche, c’est le bon moment pour un réexamen approfondi de notre approche des femmes et des filles, de leurs rêves, de leurs besoins et de leurs aspirations. La perturbation mortelle de nos vies au cours de l’année écoulée doit être reconnue et utilisée non seulement pour briser le moule, mais aussi pour le réinventer, ce qui permettra à nos femmes et à nos filles de se libérer des chaînes du travail non rémunéré, de la violence domestique, de l’oppression et de la ombre sombre du patriarcat qui dissuade leur confiance en soi.

Au lieu de cela, 2021 devrait être l’année où nous commencerons à briser les normes sociales patriarcales et régressives. Il est temps que les femmes soient encouragées à participer à la tâche d’édification de la nation et reconnues pour le travail qu’elles accomplissent déjà pour maintenir notre monde à flot.

70% des personnels de santé dans le monde sont des femmes. En Inde également, il y a un million d’ASHA (activistes de santé sociale accrédités), 0,9 million d’ANM (infirmières sages-femmes auxiliaires) et 1,4 million d’agents de nutrition appelés travailleurs Anganwadi, ce qui représente plus de trois millions (3,3 millions) de travailleurs de première ligne qui sont des femmes. La réponse à COVID-19[feminine et la riposte a été silencieusement menée par des femmes, leur contribution se cache à la vue de tous.

Pour l’avenir, nous devons réfléchir à des propositions pour remédier aux problèmes spécifiques auxquels les femmes sont confrontées. Tout d’abord, il est nécessaire de garantir, concrètement, que la lutte contre la violence sexiste devienne un élément formel de la réponse de santé publique de l’Inde. Deuxièmement, l’Inde doit veiller à ce que tous les agents de santé de première ligne, principalement des femmes, reçoivent des salaires justes et durables assortis d’une sécurité sociale adéquate. Troisièmement, dans le monde post-pandémique, nous devons veiller à ce que les filles n’abandonnent pas l’école et ne se lient pas à des mariages précoces qui déforment leur chemin de vie.

Les filles et les femmes doivent être soutenues pour pouvoir faire des choix et participer à toutes les décisions, personnelles, financières, domestiques, communautaires et nationales, sur un pied d’égalité. Ce ne sera pas facile, mais rien de ce qui change fondamentalement le monde ne l’est.

Le COVID-19 a sans aucun doute provoqué une énorme crise. Mais le côté positif est qu’il a mis en lumière les inégalités fondamentales entre les sexes dans notre système. Nous devons utiliser l’élan pour nous en remettre de manière à ce que nous reconstruisions et réparions, d’une manière qui suscite de l’espoir et de nouvelles possibilités pour nos femmes.

Il doit le faire pour leur permettre de vivre leurs rêves et aussi de mettre leur vaste potentiel inexploité au service des objectifs de développement plus larges de l’Inde – notre avenir. Bonne année.

L’auteur est directeur exécutif, Population Foundation of India