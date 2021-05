Comment la pandémie a stimulé la popularité de Boris Johnson

je

Il semble de mauvais goût d’envisager même une telle idée, étant donné les graves pertes en vies humaines, y compris presque la sienne, mais il semblerait que la pandémie de Covid ait – en termes purement politiques – bien servi Boris Johnson. S’il ne fait aucun doute que les tendances à plus long terme, bien antérieures à Covid-19, y compris les répliques persistantes du Brexit ont aidé les conservateurs lors du dernier tour des élections, il est toujours vrai que la crise de Covid était un facteur spécial et chanceux pour le Premier ministre. .

Imaginez, par exemple, si bon nombre des élections reportées de l’année dernière avaient eu lieu d’une manière ou d’une autre à l’époque ou, en fait, après l’affaire Dominic Cummings. À ce moment-là, le gouvernement avait l’air incompétent, hypocrite et pire, et Keir Starmer commençait à prendre régulièrement une longueur d’avance sur le premier ministre dans les sondages. Au moins dans certaines régions, il y aurait eu un vote de protestation immédiat, un geste de défiance envers le gouvernement. Maintenant, cependant, Johnson peut tirer pleinement parti du déploiement du vaccin, de l’assouplissement du verrouillage et d’un facteur de bien-être général.

Deuxièmement, la crise lui a permis de rejeter les attaques travaillistes contre le «sleaze» et la campagne du SNP pour un deuxième référendum sur l’indépendance comme étant en quelque sorte insignifiantes ou sans rapport avec la grande tâche de traiter avec Covid et de ramener la vie à la normale. Encore une fois, ce n’est pas un argument que les conservateurs auraient pu faire valoir avec autant de confiance l’année dernière, alors qu’ils semblaient être tout sauf au-dessus des choses.