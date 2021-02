Comment la pandémie a presque déchiré Israël

Soloveitchik lui-même avait apparemment été infecté dans sa yeshiva, où, au mépris des mandats du gouvernement, les cours se poursuivaient comme toujours. Désormais, des milliers de Haredim à chapeau noir et vêtus de noir se rassemblaient à Jérusalem pour son cortège funèbre, démasqués et sans police, créant un enregistrement visuel saisissant de ce qui semblait certain de devenir un événement très répandu.

Depuis le début de la pandémie, les funérailles sont devenues un sujet de controverse intense, parfois même violente en Israël. La nation a gardé son peuple en lock-out plus que presque tout autre a, mais il a néanmoins lutté avec l’un des taux les plus élevés d’infection à coronavirus. La principale source de ce paradoxe apparent est la communauté ultra-orthodoxe, qui a largement refusé de porter des masques ou de pratiquer la distanciation sociale, arguant que les exigences du verrouillage les empêchent de pratiquer leur religion. En janvier, ces communautés haredi, comme les ultra-orthodoxes sont connus en hébreu, avaient trois fois plus de cas par habitant que la population israélienne dans son ensemble.

Le 31 janvier, un mois après qu’Israël a déclaré son troisième verrouillage de la pandémie, le rabbin Meshulam Dovid Soloveitchik a succombé au coronavirus à 99 ans. Soloveitchik était à la tête de Brisk Yeshiva à Jérusalem, une école d’élite pour les juifs ultra-orthodoxes, de sa mort se répandit, des milliers de fidèles se préparèrent à le pleurer. Un grand enterrement était nécessaire et, selon la tradition, il devrait avoir lieu le plus tôt possible.

Comme pour rendre ces implications sanitaires encore plus marquées, une autre figure ultra-orthodoxe de premier plan, le rabbin Yitzchok Scheiner, âgé de 98 ans, a succombé aux complications du virus plus tard dans la journée, alors même que les partisans de Soloveitchik étaient en marche. Les funérailles de Scheiner, elles aussi, auraient lieu immédiatement, et elles aussi seraient précédées d’une procession de masse dans les rues de Jérusalem, en présence de ses plusieurs milliers d’adeptes. Une fois de plus, la police s’est abstenue d’agir. « Je ne vais pas affronter 20 000 personnes, parce que je n’ai pas la capacité de le faire », a expliqué Shabtai Gerberchik, un porte-parole de la police israélienne, dans une interview à la radio. «On ne prend pas de décisions entre le bien et le mal; on prend des décisions entre le mal et le pire.

Comme dans de nombreux autres endroits, la pandémie en Israël a révélé et exacerbé les tensions qui existent depuis longtemps. Les Haredim ont adopté de manière sélective l’État laïque, acceptant son argent, son système de soins de santé et, plus récemment, ses vaccins. Mais chaque fois que l’État a essayé de réglementer la communauté haredi d’une manière qui semble menacer l’autorité de ses dirigeants, ils ont répondu avec la rhétorique la plus cruelle possible. Lorsque le gouvernement national a tenté d’imposer le verrouillage à plusieurs reprises en janvier, la répression a été furieuse. Les dirigeants haredim, s’inspirant des souvenirs de l’Holocauste, ont protesté contre le mandat des nouveaux «ghettos». Dans des vidéos, des officiers ont été filmés en train de retirer leurs bras et de tirer en l’air pour éloigner des masses de manifestants ultra-orthodoxes. Dans un cas, Des adolescents haredi ont bloqué la route devant un bus de la ville de Bnei Brak, une ville en grande partie Haredi près de Tel Aviv. Après avoir forcé le conducteur à quitter le véhicule, ils l’ont incendié, le brûlant en une coque de métal carbonisé.

Un adolescent a été inculpé dans cet incident, mais depuis le début de la pandémie, les autorités ont largement suivi la même stratégie d’évitement qu’elles ont utilisée lors des funérailles. Ce traitement sans intervention a été en contraste frappant avec sa gestion de la communauté laïque, comme le montre clairement une série d’arrestations enregistrées sur vidéo qui sont devenues virales ces derniers mois. Dans l’un, un groupe de policiers, au moins un armé d’un fusil de style militaire, tente d’arrêter un jeune homme qui s’est arrêté pour manger un sandwich sur un banc dans une place autrement vide. Lorsque l’homme tente de s’enfuir, les agents l’attrapent et le forcent brutalement à terre, renversant sa nourriture sur toute la route. En autre, enregistré depuis la plage déserte de Tel Aviv, deux surfeurs solitaires sont accostés par des policiers sur une motomarine et dans un hélicoptère pour tenter de les éloigner des vagues.

Bien que les Haredim composent seulement 12,6 pour cent de la population, ils exercent une puissante influence sur la politique et la société israéliennes. Ils ont travaillé dur pour préserver un mode de vie qui a longtemps précédé la création d’Israël en 1948, mais à certains égards, ils représentent l’avenir de la nation: les femmes haredi donnent naissance à 6,6 enfants en moyenne chacune – la moyenne parmi les Israéliens laïques est de 2,2 , et il est encore plus bas dans la plupart des pays occidentaux – et près de 60% des Haredim ont moins de 20 ans, contre 30% de la population totale d’Israël.