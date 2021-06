Comment la pandémie a affecté la communauté trans de Kolkata

Un an et demi de Covid-19 a changé la « normale » prédéterminée avant la pandémie. Pour certains, cela a fait plus de victimes que d’autres: les personnes qui en ont perdu à cause du virus et celles qui ont perdu leurs revenus et leurs systèmes de soutien alors que la pandémie a éloigné les gens – même émotionnellement. Pour la communauté trans de Kolkata, l’année a été particulièrement difficile. Groupe déjà marginalisé et à faible revenu, ils ont vu leurs sources de revenus se tarir et se sont retrouvés bloqués avec des membres de la famille souvent violents.

«Les personnes trans ont dû faire face à la torture mentale et physique pendant le verrouillage tout en étant obligées de rester chez elles. Des personnes de moins de 18 ans, totalement dépendantes de leur famille, ont été expulsées. Ils n’avaient pas d’endroit où vivre : certains dormaient dans les gares et les sentiers et certains ont été victimes de la traite », a déclaré à News18 Ranjita Sinha, secrétaire de Gokhale Road Bandhan et de l’Association des transgenres/Hijra du Bengale (ATHB).

Pour les indépendants financièrement avant le confinement, ils ont vu leurs sources se tarir. «Le verrouillage a restreint la circulation des véhicules et les membres de la communauté trans, dont certains dépendaient de la mendicité ou du travail du sexe, ont perdu leur seule source de revenus. Les personnes trans qui avaient été auparavant exclues de la société et de leurs familles, et vivaient seules, ne payaient pas leurs loyers et étaient parfois expulsées », ajoute Sinha.

Alors que la pandémie a provoqué une crise sanitaire mondiale, les problèmes médicaux de la communauté se sont également accrus depuis le début de la pandémie. Déjà confrontées au harcèlement alors qu’elles cherchaient des soins médicaux avant la pandémie, en particulier dans les établissements publics, les personnes trans ont été refoulées des centres de santé.

Manobi Bandyopadhyay, le premier directeur d’université transgenre d’Inde, se serait vu refuser un test Covid-19 RT-PCR dans un hôpital gouvernemental de Calcutta au début du mois. Bandyopadhyay avait également allégué qu’elle avait été qualifiée de « mentale » et avait été « chassée » par le personnel de l’hôpital.

Pour contrer cela, lors du premier verrouillage en avril de l’année dernière, Sinha et son groupe ont réussi à réserver 10 lits pour les membres de l’hôpital MR Bangur, géré par le gouvernement du Bengale occidental. Elle-même transsexuelle, Sinha avait convaincu le ministre d’État à la Santé et au Bien-être familial Chandrima Bhattacharya de créer un service séparé pour les transgenres afin qu’ils se sentent à l’aise pendant leur traitement. Elle dit : « Suite à la mise en place de la paroisse, j’avais exhorté Chandrima Bhattacharya à étendre également le service aux zones rurales. »

Sinha et son organisation ont aidé les personnes trans qui ont été expulsées, ne sont pas en mesure de payer leur loyer ou sont sans source de revenus. L’organisation de Sinha a également vu un barrage de soutien qui a aidé la survie de la communauté pendant le verrouillage.

Le Gokhale Road Bandhan a pu aider les personnes trans de l’État à trouver un emploi et de meilleures installations médicales. Une chaîne alimentaire pan-indienne a commencé à employer des membres de la communauté, tandis qu’un hôpital médical privé a accepté de leur fournir un soutien clinique.

« J’ai vu des médecins, des ingénieurs, des artistes, mes abonnés sur les réseaux sociaux et des personnes qui aiment la communauté LGBTQ+ se manifester tout au long du verrouillage et nous aider avec des rations, des médicaments, de l’argent », a-t-elle ajouté.

