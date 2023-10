Comment la nouvelle querelle de Big Brother n’est pas aussi proche de la fameuse « soirée de combat » et des affrontements féroces avec des stars TOUJOURS en guerre maintenant

LES querelles épiques et les petites bagarres sont l’une des principales raisons pour lesquelles les fans fidèles de Big Brother ont continué à se connecter au fil des ans.

Et il y a déjà une soi-disant querelle qui se prépare dans la nouvelle série sur ITV, entre Kerry, 40 ans, et Farida, 50 ans.

Farida et Kerry ne sont pas d'accord dans la maison Big Brother

Pour les courses de cette semaine, la maison s’est transformée en une société appelée Big Bros Ltd, avec un groupe – les Big Wigs – au sommet prenant les décisions principales, et un autre – le Middle Management – ​​contrôlant le groupe « du bas ».

Kerry et Farida ont été placés dans le « bureau » en tant que cadres intermédiaires et se sont rapidement affrontés sur la manière de répartir les tâches pour les Bottoms.

Quelques heures après avoir travaillé ensemble, Kerry a pris une « pause toilettes », mais a fini par pleurer dans la chambre, racontant à propos de Farida dans le journal de Big Brother : « Elle ne me comprend pas. »

Mais cela n’a rien à voir avec certaines des retombées furieuses qui ont eu lieu sur Big Brother dans le passé, comme nous le révélons…

Méchant Nick contre Craig

La première série de Big Brother, datant de 2000, nous a donné « Nasty Nick » Bateman.

La nation lui a donné ce surnom lorsqu’il a été découvert en train de passer des notes et d’essayer d’influencer les nominations.

Ses « crimes » sont devenus un sujet de discussion national – même le Premier ministre en a parlé – même si, avec le recul, tout ce qu’il avait fait était d’écrire quelques noms sur un morceau de papier.

Craig Phillips l’a confronté dans des scènes très tendues, lui disant : « Vous préparez un plan très sale ici. »

Big Brother a demandé à Nick de quitter la maison, après avoir enfreint les règles, et Craig a finalement été couronné vainqueur.

La querelle a été relancée par Craig 20 ans plus tard lorsqu’il a affirmé avoir rendu visite à Nick en Australie et l’a accusé d’avoir raconté « mensonge après mensonge ».

Nick a tweeté en réponse : « C’est drôle que les personnes que vous invitez chez vous à séjourner gratuitement et à prendre le temps de voir lorsqu’elles vous rendent visite dans un autre pays soient celles à jeter sous le bus pour quelques £. »

‘Une nuit de combat’

Emma a été expulsée après Fight Night en 2004 après avoir lancé une plaque de métal

Toute la maison est tombée dans le chaos et la diffusion en direct a été interrompue.

La cinquième série de Big Brother, en 2004, a organisé la Fight Night pour mettre fin à toutes les Fight Nights – avec des producteurs obligés d’appeler la sécurité, un colocataire expulsé et la diffusion en direct a été interrompue.

Tout a commencé lors d’une soirée déguisée, après qu’Emma Greenwood et Michelle Bass ont rejoint la maison par surprise, après s’être cachées dans le studio d’à côté toute la semaine, à l’insu du reste des colocataires.

Victor Ebuwa et Jason Cowan n’étaient pas contents de les voir et cela a dégénéré en une émeute alimentée par l’alcool.

De nombreux colocataires ont défendu Emma et Michelle et une bagarre pour la nourriture a éclaté.

Mais Emma est allée trop loin lorsqu’elle a lancé une plaque de métal sur Victor en criant : « Je vais te tuer ».

La sécurité a été appelée et Emma et Victor ont été séparés, la première étant enfermée dans le studio. Elle n’est jamais revenue à la maison principale.

Grace et Nikki contre Susie

Tout vrai fan de Big Brother connaît « Qui est-elle ? » de feu Nikki Grahame. Diary Room déclame par cœur.

Elle parlait de Susie Verrico, qui venait de la proposer, elle et Grace Adams-Short, pour être expulsées.

Bien que cette diatribe de 2006 soit emblématique, les nominations ont également conduit Grace et Nikki à planifier leur vengeance contre elle, en lui volant son champagne pendant la semaine, entre autres.

Grace a finalement été expulsée par le public cette semaine-là – et en partant, elle a jeté un verre d’eau sur son ennemi juré en guise de coup de départ.

Spitgate

Rebecca et Mohamed ramaient après que Rex ait taché un tableau avec de la pizza

Dennis est finalement entré et a craché sur Mohamed – et a été expulsé

En 2008, la neuvième série de Big Brother a vu une énorme dispute éclater dans toute la maison, se terminant par l’expulsion d’un colocataire, Dennis, pour comportement inacceptable.

Tout a commencé avec Rex Newmark maculant une pizza sur un tableau que Jennifer Clark avait peint plus tôt dans la semaine, dans le cadre d’une tâche.

Jennifer était bouleversée et de nombreux colocataires se sont précipités pour sa défense, Stuart affirmant que Rex avait enduit le tableau par « dépit », tandis que Mohamed Mohamed affirmait que ce n’était « qu’un tableau ».

Rebecca a commencé à remettre en question l’implication de Mohamed dans la dispute à ce stade, lui criant « va te faire foutre » à plusieurs reprises pendant que Dennis McHugh essayait de la retenir.

Dennis a alors semblé cracher au visage de Mohamed – bien que cela n’ait jamais été vu par les téléspectateurs. La diffusion en direct a été interrompue et les téléspectateurs ont entendu des crachats.

Dennis a été rapidement expulsé de la maison pour « comportement inacceptable ».

Charley contre Chanelle

Charley Uchea se disputait constamment avec Chanelle Hayes dans Big Brother 8

Charley Uchea et Chanelle Hayes étaient constamment à couteaux tirés dans la huitième série de Big Brother.

Mais leur plus grande dispute concernait l’âge de la pop star Rihanna, entre autres – et la situation s’est tellement intensifiée qu’ils ont dû être séparés par Ziggy Lichman et Brian Belo.

Alors qu’ils discutaient de l’âge qu’ils pensaient du chanteur d’Umbrella, Charley a laissé échapper : « Tu es la personne la plus ennuyeuse de la maison. »

Chanelle a répondu : « Je suis heureuse que tu ressentes cela. Est-ce tout ce que tu peux dire? Parce que c’est tout ce que vous dites à chaque personne à chaque fois que vous vous disputez avec elle.

Après beaucoup de cris et de jurons, elle a ajouté : « Charley, pour être tout à fait honnête, j’en ai marre des conversations où tout tourne autour de ce que tu penses et où il s’agit de toi. »

Les deux hommes ont continué à se battre jusqu’à ce qu’ils soient finalement séparés.

Isabelle contre Lotan

Lotan Carter a été expulsé de Big Brother pour avoir jeté un verre

La maison entière est entrée en éruption après une tâche sur les traits de personnalité de chacun.

Big Brother 18 a vu une énorme dispute éclater lorsque les colocataires ont reçu de l’alcool et ont ensuite été invités à décrire les traits de personnalité de chacun.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Lotan Carter et l’éventuelle gagnante Isabelle Warburton ont commencé à se battre lorsqu’elle s’est demandé s’il était un modèle pour son enfant.

La star de Magic Mike, Lotan, a jeté un verre, mais il a fini par frapper une autre colocataire, Hannah Agboola, à la place.

En quelques secondes, elle et sa sœur Deborah Agboola ont commencé à s’en prendre à Lotan, mais son amie Ellie Young a menacé de les attaquer toutes les deux.

Ellie et Lotan ont tous deux été retenus par la sécurité, mais Lotan a été expulsé pour « comportement inacceptable » après avoir jeté la boisson en premier lieu.

Chanelle contre Kayleigh

La série 2017 de Big Brother a eu plus que sa part de disputes, et ce n’est pas seulement Lotan qui a été expulsé pour s’être battu.

Kayleigh Morris a également été expulsée après qu’une énorme dispute ait éclaté entre elle et Chanelle McCleary.

Le combat a vu Kayleigh crier à Chanelle «Je vais te briser le visage», tout en poussant avec colère les chaises.

Après son départ, Kayleigh a gémi que Chanelle était « agressive » et que ce n’était pas juste qu’elle ait été expulsée.