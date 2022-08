Comment la nouvelle loi sur la réduction de l’inflation pourrait vous faire économiser des milliers d’euros sur l’énergie domestique

Le président américain Joe Biden a signé le Loi sur la réduction de l’inflation en loi aujourd’hui et cela pourrait vous coûter des milliers de dollars pour améliorer l’efficacité énergétique de votre maison. La loi apporte des modifications importantes à certains aspects des soins de santé et du code des impôts et devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030.

L’une des façons dont l’IRA réduit les émissions consiste à consacrer beaucoup d’argent aux crédits d’impôt et aux remises pour, essentiellement, des projets de rénovation domiciliaire. Des mises à niveau flashy comme les appareils électriques aux améliorations cachées comme le nouveau câblage et l’isolation, de nombreux propriétaires américains peuvent obtenir jusqu’à 14 000 $ pour des améliorations d’efficacité énergétique, sans compter l’augmentation du crédit d’impôt solaire. Nous allons présenter les rabais les plus importants ci-dessous.

Vous pouvez économiser de l’énergie et de l’argent avant même d’apporter des améliorations à votre maison. Découvrez les économies surprenantes que vous pouvez obtenir éteindre vos lumières, débrancher certains appareils et sceller vos fenêtres avec des coupe-froid.

A quoi servent les appareils électriques et l’efficacité énergétique ?

Il y a deux principaux avantages à rendre les maisons plus éconergétiques et à les faire fonctionner à l’électricité : éviter le pire du changement climatique et économiser de l’argent.

Électrifier une maison, c’est remplacer les appareils à combustible fossile par des appareils fonctionnant à l’électricité. Lorsque votre fournaise au gaz naturel doit être remplacée, procurez-vous une thermopompe. Lorsque vous avez besoin d’un nouveau chauffe-eau, assurez-vous qu’il est électrique. Cela peut vous faire économiser des centaines de dollars par anen fonction de votre lieu de résidence et de votre consommation d’énergie.



Lecture en cours:

Regarde ça:

De nouveaux bardeaux solaires que vous ne remarquerez peut-être même pas

11:13



De même, une maison bien étanche et bien isolée permet d’économiser en moyenne 15% sur les frais de chauffage et de climatisationa déclaré l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Parce que la lutte contre le changement climatique nécessite de réduire la consommation de combustibles fossiles, la réduction de son utilisation dans votre maison est un pas dans cette direction. Même si l’électricité que vous utilisez provient du charbon, l’une des sources d’énergie les plus émettrices de carbone, votre service public local optant à l’avenir pour des sources d’énergie moins chères et plus vertes, votre consommation d’électricité sera également verte.

L’IRA devrait réduire les émissions de carbone américaines de 42 % d’ici 2050, selon une analyse de la facture par un groupe d’organisations dirigé par le Zero Lab de Princeton. C’est toujours derrière l’objectif déclaré de 50% à ce moment-là, mais c’est un pas important, en supposant que la projection se confirme.

Quels rabais l’IRA offre-t-il aux propriétaires?

L’IRA offre des rabais pour les nouvelles technologies et pour sceller et isoler une maison. Dans une certaine tranche de revenu, vous pouvez récupérer 8 000 $ pour une pompe à chaleur, 1 750 $ pour un chauffe-eau à pompe à chaleur et 840 $ pour une cuisinière électrique ou un four et un sèche-linge à pompe à chaleur électrique. Parce que l’ajout d’appareils électriques lourds pourrait submerger l’infrastructure électrique d’une maison plus ancienne, la facture propose également 4 000 $ pour la mise à niveau d’un panneau électrique et jusqu’à 2 500 $ pour les travaux de câblage. Vous pouvez également récupérer jusqu’à 1 600 $ du coût de l’isolation ou de l’étanchéité des conduits d’air, ce qui améliorera l’efficacité de votre système de chauffage et de climatisation.

Les ménages tirant entre 80% et 150% du revenu médian d’une région peuvent récupérer 50% du coût de ces projets, jusqu’à la limite des articles individuels et jusqu’à 14 000 $ au total. Les ménages dont le revenu est inférieur à 80 % du revenu médian peuvent récupérer 100 % du coût.

L’IRA apporte également des modifications importantes à un crédit d’impôt plus familier. En vertu des nouvelles règles, le crédit d’impôt solaire fédéral pour l’énergie solaire résidentielle passe de 26 % à 30 % et est bloqué jusqu’en 2031. Il tombe à 26 % en 2033 et à 22 % en 2034. Auparavant, le crédit était de 26 % et devrait diminuer à 22 % en 2023 avant de disparaître complètement.

L’IRA crée également des crédits d’impôt pour 30 % du coût des améliorations de l’efficacité énergétique dont nouvelles fenêtres (600$), portes (500$) et thermopompes (2 000$). Les propriétaires peuvent réclamer jusqu’à 1 200 $ par année en retour sur leurs impôts. Les crédits d’efficacité diminuent selon le même calendrier que l’énergie solaire.

Le programme de remise sera administré par les États, de sorte que les détails de la demande et de la réception des remises peuvent varier, et le programme n’est pas encore en place. Peu importe où vous vivez, cependant, vous aurez probablement bientôt un coup de main pour payer le coût parfois élevé de l’électrification de votre maison.