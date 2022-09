Comment la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth a éclaté

Pendant des années, il y a eu des comptes rendus de plans secrets préparés par la famille royale, le gouvernement britannique et le diffuseur public, la BBC, sur la façon d’annoncer la mort de la reine au peuple. Les fuites avaient décrit des procédures formelles strictes sous le nom d'”Opération London Bridge”, la BBC organisant des répétitions générales tous les six mois.

Au fil des heures qui passent, de plus en plus de membres de la famille royale arrivent à Balmoral. Le prince William, le petit-fils de la reine, a été photographié au volant d’un Range Rover contenant ses fils Andrew et Edward et la femme d’Edward, Sophie.