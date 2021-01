Dans un communiqué de presse, Joshua a déclaré avoir écrit « Lie Lie Lie » après avoir « découvert que quelqu’un de mes proches mentait sur moi derrière mon dos depuis longtemps ». La star a poursuivi: « Ça craint toujours d’entendre que quelqu’un en qui vous pensiez avoir confiance vous jetterait sous le bus quand cela leur profite. Cela nous arrive à tous, et je pense que tout ce que vous pouvez faire est de rechercher des personnes qui vous construisent plutôt que de vous démolir. «

S’il s’agit, en fait, d’Olivia, cela semble définitivement que leur relation est terminée pour de bon.

Comparée à « Lie Lie Lie », sa chanson « permis de conduire » est beaucoup plus désespérée et réfléchie. L’actrice chante: « Et je sais que nous n’étions pas parfaits, mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne / Et je ne peux pas imaginer comment tu pourrais être si bien maintenant que je suis parti. »