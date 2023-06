Comment la nouvelle ABC de la NBA pourrait-elle affecter les Knicks cet été et au-delà ?

Les New York Knicks auront bientôt besoin d’une nouvelle stratégie. Après tout, les règles sont sur le point de changer.

La NBA et l’association des joueurs se sont entendues ce printemps sur une nouvelle convention collective, qui entrera en vigueur le 1er juillet au début du libre arbitre. Les Knicks, ainsi que le reste de la ligue, devront modifier leur approche de la distribution des contrats, des échanges, de la valorisation des choix de repêchage et plus encore.

Il n’y a rien de glamour dans les documents juridiques longs et compliqués, mais si vous voyez les Knicks ou quelqu’un d’autre faire quelque chose de génial cet été, c’est peut-être simplement à cause de cette ABC agame.

Avec le début de l’agence libre dans seulement trois semaines, voici six façons dont la nouvelle ABC pourrait affecter les Knicks cette intersaison et au-delà :

Salaires correspondants

Tout ce dont nous entendons parler à Knicksland, c’est la poursuite de l’équipe pour une star. Eh bien, l’équipe est dans une position encore plus avantageuse dans le cadre de la nouvelle CBA, ce qui rendra plus difficile pour les équipes dont la masse salariale est chère de traiter non seulement pour les joueurs vedettes, mais pour tous les joueurs. Pendant ce temps, les Knicks sont en dessous de la ligne fiscale de luxe et devraient rester sur ce territoire pour la saison 2023-24.

Certaines des nouvelles règles restrictives sont introduites progressivement, mais en voici un résumé :

La NBA ajoute un «deuxième tablier», qui dépassera de 17,5 millions de dollars le seuil de la taxe de luxe et nuira aux équipes à forte rémunération sur le marché du commerce.

Les Knicks, tels que construits, pourraient faire un échange de stars hypothétique en utilisant des joueurs dont les salaires se situent à moins de 125% du salaire pour lequel ils échangent – ​​appelés «salaires correspondants». Mais pendant la saison 2023-24, qui commence le 1er juillet, les équipes qui sont au-dessus du deuxième tablier peuvent égaler les salaires jusqu’à seulement 110%, ce qui rend toute sorte de commerce beaucoup plus difficile.

New York, qui n’est pas dans la taxe, n’aura pas à s’en occuper. Mais des équipes plus chères pourraient être éliminées de la conversation pour une star, ou même pour un ancien joueur de rôle régulier, car elles ne peuvent pas faire travailler l’argent.

Les règles deviennent encore plus restrictives en 2024-25. À partir de ce moment, les équipes au-dessus du deuxième tablier ne peuvent plus du tout regrouper les joueurs dans les échanges, ce qui signifie qu’elles ne peuvent traiter qu’un seul joueur à la fois. À partir de cette saison, les règles d’appariement des salaires deviennent aussi prohibitives que possible. Si une équipe est au-dessus du deuxième tablier, elle ne peut échanger un joueur que contre un autre qui touche un salaire identique, au centime près. Essentiellement, à partir de l’été prochain, la seule façon réaliste pour une équipe sur le deuxième tablier de faire un échange est de retourner un joueur qui a signé un accord maximum, intermédiaire ou minimum pour un autre joueur qui a signé le même contrat au cours de la même saison.

Combien de fois voyons-nous des métiers comme ça?

Si les Knicks échangent une star, que ce soit cet été ou le prochain, ils devront contourner ces mesures. Si c’est un nom familier particulièrement cher et qu’ils parviennent à conserver Jalen Brunson, Julius Randle et RJ Barrett dans le processus, alors ils parlent de la taxe ou peut-être même du deuxième tablier, et c’est sans tenir compte des nouveaux salaires pour le futur agent libre Josh Hart ou les nouveaux arrivants Immanuel Quickley et Obi Toppin, qui pourraient être inclus dans un échange vedette mais qui ne sont également qu’à un an de l’agence libre.

Il n’y a jamais eu de bon moment pour se séparer de beaucoup de choix et de jeunes joueurs pour une star qui ne travaille pas, mais il est possible, compte tenu des règles fiscales punitives, qu’il soit plus nocif que jamais d’abandonner l’évier de la cuisine pour la mauvaise star . Si une équipe a un joueur qui ne correspond pas et sous-performe à cause de cela, alors cette équipe a moins de moyens de s’améliorer autour de lui et pourrait être bloquée.

Les équipes au-dessus du deuxième tablier sont également limitées dans la manière dont elles peuvent constituer leurs listes. Ils perdent l’accès à l’exception des contribuables de niveau intermédiaire. Essentiellement, si une équipe est au-dessus du deuxième tablier, elle ne peut signer que des joueurs avec des contrats minimum ou en utilisant les droits Bird, ce qui permet aux organisations de dépasser le plafond salarial pour re-signer leurs joueurs.

Règles d’extension conviviales pour les joueurs

Les prolongations pour les joueurs sortant de contrats de recrue peuvent désormais être de cinq ans pour tout le monde – pas seulement pour les meilleurs espoirs désignés, comme c’était le cas lors de la précédente CBA – ce qui signifie que Quickley et Toppin seront éligibles pour des contrats de cinq ans cet été. Les prolongations entreraient en vigueur pour la saison 2024-25. L’été prochain, Quentin Grimes serait éligible à une prolongation de cinq ans, qui débuterait pour la saison 2025-26.

Mais les jeunes joueurs ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. Il y a aussi Hart, un agent libre attendu qui n’est pas garanti de le devenir, même si le retour de Hart à New York reste le résultat le plus probable cet été.

Hart a une structure de contrat unique : une option de joueur de 13 millions de dollars pour la saison 2023-24 qui devient non garantie s’il la prend. L’hypothèse depuis le début était qu’il entrerait en agence libre puisqu’il vaut plus de 13 millions de dollars. Mais avec les nouvelles règles, il a une autre option.

Les vétérans peuvent désormais prolonger jusqu’à 140% de leur salaire de la saison précédente. Ce chiffre était de 120 %. Cela signifie que jusqu’au 24 juin, date limite pour que Hart choisisse ou refuse son option de joueur, lui et les Knicks pourraient négocier un salaire 2024-25 jusqu’à 18,1 millions de dollars (140% de 13 millions de dollars). Si les deux parties étaient d’accord, Hart pourrait choisir l’option du joueur, les Knicks pourraient la garantir et il pourrait alors signer une prolongation, qui commencerait en 2024-25, d’une valeur pouvant atteindre environ 81 millions de dollars sur quatre ans.

L’itinéraire d’extension accomplirait deux choses pour New York.

Premièrement, cela garderait Hart pour une saison supplémentaire – cinq ans au lieu du maximum de quatre qu’il obtiendrait en tant qu’agent libre. Deuxièmement, cela réduirait son salaire 2023-24, donnant à l’équipe un peu plus de flexibilité financière pour la saison à venir.

Le pic glacé

Il y a une autre façon dont le marché commercial pourrait s’affaiblir si une star devenait disponible.

Lorsqu’une équipe est au-dessus du deuxième tablier à la fin de la saison, alors «le choix gelé», sans aucun doute le nouveau terme le plus cool à sortir de cette CBA, entre en jeu. Voici ce que cela signifie : si une équipe est au-dessus du deuxième tablier, son choix de premier tour sept ans plus tard ne peut pas être échangé.

Par exemple, si une équipe était au-dessus du deuxième tablier en ce moment, cela signifie qu’elle ne peut pas échanger son premier tour de 2030.

Étant donné que les équipes ne peuvent pas passer des saisons consécutives sans choix de premier tour et qu’elles peuvent échanger des premiers tours jusqu’à seulement sept ans dans le futur, cela signifie que ceux au-dessus du deuxième tablier peuvent traiter jusqu’à trois de leurs premiers tours, tandis que les équipes sous le deuxième tablier peuvent échanger jusqu’à quatre de leurs propres premières.

Cela pourrait donner aux Knicks un autre léger avantage sur le marché commercial s’ils enchérissent contre une équipe du deuxième tablier pour un joueur qu’ils veulent.

Probabilités All-NBA

Brunson et Randle, qui ne sont pas absents de nombreux matchs, sont peut-être plus susceptibles de faire partie des équipes All-NBA que jamais auparavant, ce qui pourrait rendre Brunson éligible pour beaucoup de pâte.

Les joueurs doivent participer à au moins 65 matchs pour être éligibles aux équipes All-NBA maintenant. Si ces règles s’appliquaient à cette saison, cinq des 15 joueurs qui les ont faites n’auraient pas été sur le bulletin de vote, ouvrant la voie à Brunson, qui l’a raté de peu. Randle a été All-NBA deux fois en trois ans.

Mais concentrons-nous sur Brunson parce que cela pourrait affecter combien d’argent il gagne.

Le meneur de jeu peut devenir agent libre en 2025. Et s’il entre sur le marché après une campagne All-NBA, il sera éligible au supermax, ce qui signifie que son contrat pourrait commencer à 35% du plafond salarial au lieu de 30%.

Dans cette situation, son salaire de départ sur un accord maximum passerait de 44,3 millions de dollars prévus à 51,7 millions de dollars prévus. Un contrat supermax de cinq ans en 2025 rendrait jaloux les PDG de Wall Street des années 1990 : 299,9 millions de dollars.

L’initiative des jeux joués n’est pas la seule nouvelle règle All-NBA qui est favorable à Randle et Brunson, qui s’éloignent des jeux assis à l’ère de la gestion de la charge. Les équipes All-NBA deviendront également sans position, ce qui pourrait aider Brunson, car le meneur de jeu est la position la plus profonde de la ligue.

Pour ce que ça vaut, Randle n’aurait pas besoin de la disposition supermax. En 2025, il sera déjà un vétéran de 10 ans, ce qui signifie qu’il sera automatiquement éligible au maximum de 35 %.

Gérer le niveau intermédiaire

Les Knicks sont susceptibles de fonctionner comme une équipe au-dessus du plafond cet été, ce qui signifie qu’ils peuvent utiliser l’exception de niveau intermédiaire, d’une valeur d’un peu plus de 12 millions de dollars en salaire de départ.

Mais eux, avec le reste de la ligue, pourraient être moins susceptibles d’utiliser l’exception de niveau intermédiaire pour signer quelqu’un.

À partir de 2024-25, les équipes peuvent utiliser le niveau intermédiaire, s’il n’est pas touché, comme exception commerciale. Cela signifie que les organisations au-dessus du plafond salarial peuvent utiliser l’exception de niveau intermédiaire pour signer un joueur, demander à quelqu’un de renoncer ou échanger contre quelqu’un qui gagne jusqu’à 12 millions de dollars sans avoir à égaler les salaires dans cet accord. On ne sait pas si le niveau intermédiaire peut toujours être utilisé comme une exception commerciale ou s’il se transforme en une exception commerciale après l’intersaison. À ce stade, le bureau de la ligue n’a pas encore remis une copie finale de la nouvelle CBA aux 30 équipes. Au lieu de cela, il a envoyé un résumé détaillé des modifications. Mais il y a encore de petits détails dont les front-offices ne sont pas sûrs.

J’ai récemment parlé avec une source de la ligue qui a prédit que la nouvelle règle pourrait nuire à la classe moyenne de la ligue. « À moins que les équipes ne voient quelqu’un comme une mise à niveau claire, je pense qu’ils tiendront (le niveau intermédiaire) », a-t-il déclaré.

Rose a une option d’équipe de 15,6 millions de dollars pour la saison prochaine. Considérant qu’il ne joue jamais, sauf lorsque les fans du Madison Square Garden chantent assez fort pour convaincre Tom Thibodeau de l’insérer à la fin des matchs, refuser cela semble être une évidence.

Mais ce n’est qu’en surface. Les Knicks pourraient justifier de choisir l’option d’équipe somptueuse de Rose.

Avant cette dernière échéance commerciale, des sources de la ligue ont déclaré L’athlétisme que les Knicks ont communiqué aux autres équipes qu’ils envisageaient de choisir l’option d’équipe de Rose s’ils estimaient que son salaire pourrait aider à échanger contre un grand joueur. N’oubliez pas que les Knicks doivent égaler les salaires dans les métiers, et l’accord expirant de Rose avec l’expiration de 18,9 millions de dollars d’Evan Fournier est suffisant pour décrocher les Knicks un grand joueur – tant qu’ils emballent ces gars avec des choix de repêchage et de jeunes talents.

Mais les nouvelles règles donnent aux Knicks une autre raison de garder Rose s’ils choisissent de le faire.

Au moins certaines des équipes les plus chères de la ligue (en particulier celles qui craignent de dépasser le deuxième tablier en 2024-25, lorsque toutes ces réglementations mentionnées en haut deviennent beaucoup plus punitives) tenteront de se débarrasser des futurs salaires cet été. Pour ces organisations, retourner quelqu’un avec deux ans restants sur son contrat pour quelqu’un qui n’en a qu’un est une victoire.

Ma prédiction : les contrats qui expirent feront leur retour. Et Rose – qui a un salaire sympa et moyen – pourrait en fournir un.

Les Knicks pourraient utiliser son argent pour échanger contre quelqu’un qui gagne un montant similaire à lui. Ils pourraient le jumeler avec Fournier pour ramener quelqu’un qui gagne plus de 40 millions de dollars.

Ce ne serait pas conventionnel (et si les Knicks choisissaient l’option de Rose, cela pourrait indiquer qu’ils se sentaient bien dans leurs chances de le traiter pour quelqu’un de valable) mais personne ne peut garantir la meilleure façon d’opérer dans ce nouvel environnement, car personne n’a encore vécu. C’est le moment d’être créatif.

(Photo de Josh Hart : Eric Espada / Getty Images)